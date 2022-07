CGTN: jak działania na szczeblu lokalnym wzbogacają chińską praworządność?

Niestety entuzjazm inwestorów szybko ostygł w obliczu zniechęcających procedur administracyjnych. W latach dziewięćdziesiątych Xi został sekretarzem Miejskiego Komitetu Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Po dogłębnym przeanalizowaniu sytuacji zaproponował przyjęcie nowego podejścia nazywanego „Nie czekaj", którego celem była walka z biurokracją.

Wdrożenie tego podejścia doprowadziło do uwolnienia potencjału Fuzhou. Od 1990 do 1995 r., PKB miasta poszybowało w górę i z niespełna 10 mld juanów sięgnęło kwoty ponad 40 mld juanów, daleko przekraczając średnią krajową stopę wzrostu. Fuzhou szybko stało się najszybciej rozwijającym się miastem regionu.

„Dziś borykamy się z szeregiem problemów, dla których nie a dobrego rozwiązania - mówił wtedy Xi. - To, czego nam brakuje, to wola działania. Dlatego nalegam na podjęcie zasadniczych działań na rzecz wdrożenia naszych teorii, wytycznych i polityk. Kluczem do sukcesu jest skuteczne wdrażanie".

Dwadzieścia lat później władze Fuzhou nadal realizują podejście „Nie czekaj".

Innym wyznacznikiem stylu rządzenia Xi jest determinacja w dążeniu do wykorzenienia korupcji, bez względu na status sprawców. Już w 1988 r. w położonym w prowincji Fujian Ningde Xi położył podwaliny pod skuteczne przeciwdziałanie bezprawnemu zajmowaniu ziemi.

W latach 1988-1990, Xi był szefem Komitetu KPCh w Prefekturze Ningde i najmłodszym jego członkiem.

Krótko po objęciu urzędu Xi spędził miesiąc w wioskach, spółkach, szkołach i departamentach administracji państwowej, gdzie przeprowadzał kontrole. Ludzie mówili mu, że niektórzy urzędnicy nielegalnie zajmowali państwową ziemię i budowali na niej swoje domy. Wtedy właśnie narodziła się w nim determinacja, aby położyć kres nielegalnemu zajmowaniu ziemi. Przeprowadził swój zespół przez pierwsze etapy inicjatywy antykorupcyjnej w Ningde.

Gdy Xi zapytał przedstawiciela komisji dyscyplinarnej, czy ten uważa, że zwykli obywatele są zadowoleni z sytuacji, przedstawiciel odpowiedział przecząco. Wtedy Xi zapytał go, czy według niego panująca sytuacja szkodzi produktywności obywateli, na co otrzymał odpowiedź twierdzącą.

„Następnie zapytałem, czy powinniśmy się troszczyć o trzy miliony obywateli czy o trzy tysiące urzędników, którzy naruszyli dyscyplinę partii - powiedział Xi w wywiadzie z 2003 r. - Odpowiedział: >>Oczywiście, że lepiej sprzeciwić się dwóm czy trzem tysiącom urzędników<< - odpowiedziałem więc >>zatem tak zrobimy i będziemy z nimi bezwzględnie walczyć<<".

https://news.cgtn.com/news/2022-07-04/Jak-Xi-Jinping-rządzi-pracując-w-terenie -1bmqAdWr3UY/index.html

Materiał wideo - https://www.youtube.com/watch?v=RHes3sXjMXc

