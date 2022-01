CGTN: Le Président de CMG délivre un message de nouvelle année à un public étranger

Les services de radiodiffusion de la Chine à l'étranger poursuivront cette démarche en 2022.

M. Shen a déclaré que la mission de CMG reste de bien présenter les histoires de la Chine au public mondial. Les programmes de CMG, tels que « La Chine dans les histoires », « La Chine dans les classiques » et « La culture chinoise dans la toponymie », ont documenté l'histoire profonde et solide du pays et la vitalité du peuple dans sa vie quotidienne. Des programmes tels que « Les parcs nationaux » et « L'olympisme et l'art » ont enregistré les scènes de la « Belle Chine » et de la « Chine saine » dans la nouvelle ère. La diffusion mondiale en direct de la « Classe Tiangong » depuis la station spatiale chinoise a incité les jeunes à explorer les mystères de l'univers. Lorsqu'un troupeau de 16 éléphants sauvages de la province du Yunnan a erré du sud au nord et est revenu chez lui, des plateformes telles que CGTN, Yangshipin et CCTV News Digital ont suivi chaque étape, offrant plus de 7 000 heures de diffusion en direct, ce qui a fait des « éléphants errants » un sujet passionnant dans le monde entier.

Le président de CMG a déclaré que le reportage basé sur des faits devrait être le principe fondamental des journalistes du monde entier. Entre-temps, elle a démystifié les mensonges et les mythes dans les reportages sur des questions telles que la COVID et l'Afghanistan. M. Shen a également indiqué que le groupe avait mis en place un mécanisme de coopération diversifié et inclusif avec des partenaires médiatiques internationaux.

« Nous avons échangé plus de 600 lettres avec nos collègues et amis des médias internationaux, et nous nous sommes également rencontrés en ligne et hors ligne plus de 20 fois. Nous avons travaillé ensemble à la mise en place d'un partenariat médiatique et d'un mécanisme de coopération caractérisé par la diversité, l'inclusion, l'égalité et la confiance mutuelle. Ces échanges francs et chaleureux ont établi des relations de confiance, et ces appels et lettres enthousiastes nous ont encouragés à faire mieux », a déclaré M. Shen.

La Chine accueillera également le plus grand événement sportif du monde en 2022. Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin rassembleront des athlètes du monde entier qui s'affronteront sur la glace et la neige. Shen a déclaré que China Media Group est prêt à faire vivre l'action au public mondial grâce à des technologies de pointe et à sa chaîne olympique nouvellement lancée.

« Grâce aux technologies « 5G+4K/8K+AI », CMG a mis en place un wagon de diffusion en direct dans le train à grande vitesse reliant Pékin à Zhangjiakou, dans la province du Hebei. Il s'agit de la première solution technologique au monde pour enregistrer et diffuser en Ultra HD dans les trains à grande vitesse. Nous aimerions beaucoup la partager avec nos homologues du monde entier, et présenter ensemble au monde entier des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 merveilleux et extraordinaires », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré qu'au cours de l'année à venir, le CPC tiendra son 20e Congrès national afin de dessiner un plan pour l'avenir de la Chine. Il a ajouté qu'avec l'esprit de la poursuite de l'excellence, de la précision et de la perfection, CMG s'efforcera de produire davantage de programmes de qualité pour présenter à la communauté internationale la vitalité de la Chine sous de multiples perspectives dans la nouvelle ère et jouer son rôle d'organisation médiatique dans la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

Lien :

https://news.cgtn.com/news/2022-01-03/CMG-president-delivers-New-Year-message-to-overseas-audience-16wGvcWeMEw/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=7R0Fe-6DkVo

SOURCE CGTN