CGTN: Prezident CMG přednesl novoroční poselství zahraničnímu publiku

V tomto úsilí bude čínské zahraniční vysílání pokračovat také v roce 2022.

Shen dále uvedl, že posláním CMG zůstává kvalitní prezentace čínského dění světovému publiku. Pořady z dílny CMG, jako například „Čína v příbězích" („China in the Stories"), „Čína v klasických dílech" („China in the Classics") a „Čínská kultura v toponymii" („Chinese Culture in Toponymy") zachytily hlubokou a vznešenou historii země i vitalitu lidu v běžném životě. Další programy, včetně sérií „Národní parky" („National Parks") a „Olympijský duch a umění" („The Olympism and Art") zaznamenaly obrazy „Nádherné Číny" a „Zdravé Číny" v nové éře. Celosvětový přímý přenos „Lekce z Tiangongu" („Tiangong Class") zase inspiroval mládež ke zkoumání tajemství vesmíru. A když stádo 16 divokých slonů z provincie Jün-nan putovalo z jihu na sever a opět domů, sledovaly jej platformy CGTN, Yangshipin a CCTV News Digital na každém kroku a přinesly více než 7 000 hodin živého vysílání, díky kterým se „putující sloni" stali žhavým tématem pro celý svět.

Prezident CMG uvedl, že zpravodajství založené na faktech by mělo být pro světové žurnalisty základním principem. Zatím již vyvrátilo nepravdy a mýty ve zpravodajských příspěvcích, týkajících se například onemocnění COVID a Afghánistánu. Dále Shen oznámil, že skupina vytvořila mechanismus rozmanité a inkluzivní spolupráce s mezinárodními mediálními partnery.

„S našimi mezinárodními kolegy a přáteli z médií jsme si vyměnili přes 600 dopisů a také jsme se více než 20krát setkali jak online, tak i naživo. Společně jsme pracovali na vybudování mediálního partnerství a mechanismu spolupráce charakterizovaného rozmanitostí, inkluzivitou, rovností a vzájemnou důvěrou. Naše upřímné, vřelé kontakty budovaly mosty důvěry a všechny tyto nadšené telefonáty a dopisy nás povzbuzovaly k lepším výkonům," popsal Shen.

V roce 2022 bude Čína také hostit největší světovou sportovní událost roku. Na zimních olympijských hrách v Pekingu se sejdou sportovci z celého světa, aby se zde utkali na ledě a sněhu. Podle Shena je mediální skupina China Media Group připravena přiblížit tuto událost světovému publiku pomocí nejmodernějších technologií a nově spuštěného olympijského kanálu.

„Společnost CMG již zřídila přenosový vůz pro živé vysílání ve vysokorychlostním vlaku z Pekingu do Čang-ťia-kchou v provincii Che-pej s využitím technologií „5G+4K/8K+AI". Jedná se o první technologické řešení na světě, které umožňuje záznam a vysílání v rozlišení Ultra HD z vysokorychlostního vlaku. Velmi rádi bychom se o něj podělili s našimi globálními protějšky, abychom společně představili světu nádherné a mimořádné zimní olympijské hry v Pekingu 2022," řekl.

Prezident Shen také uvedl, že v nadcházejícím roce se bude konat 20. celostátní sjezd KSČ s cílem vypracovat koncepci budoucnosti Číny. Dodal, že v duchu snahy o špičkovou úroveň, preciznost a dokonalost bude CMG usilovat o produkci dalších kvalitních pořadů, aby tak mezinárodnímu společenství představila vitalitu Číny v nové éře z mnoha perspektiv a splnila svou roli mediální organizace v budování společenství sdílené budoucnosti lidstva.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-03/CMG-president-delivers-New-Year-message-to-overseas-audience-16wGvcWeMEw/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=7R0Fe-6DkVo

