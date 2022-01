CGTN: Prezident CMG prináša novoročné posolstvo zahraničnému publiku

Čínske služby zahraničného vysielania v tom budú pokračovať aj v roku 2022.

Shen povedal, že dobré prezentovanie čínskych príbehov globálnemu publiku zostáva poslaním CMG. Programy skupiny CMG, ako napríklad „Čína v príbehoch", „Čína v klasike" a „Čínska kultúra v toponymii", dokumentovali hlbokú a dôležitú históriu krajiny a vitalitu ľudí v ich každodennom živote. Programy ako „Národné parky" a „Olympizmus a umenie" zaznamenali situácie „Krásnej Číny" a „Zdravej Číny" v novej ére. Globálne živé vysielanie „Tiangong Class" z čínskej vesmírnej stanice inšpirovalo mladých ľudí k objavovaniu tajomstiev vesmíru. Keď stádo 16 divokých slonov z provincie Jün-nan putovalo z juhu na sever a späť domov, platformy vrátane CGTN, Yangshipin a CCTV News Digital sledovali každý ich krok a poskytli viac ako 7 000 hodín živého vysielania, vďaka čomu sa z „putujúcich slonov" stala horúca téma na celom svete.

Prezident CMG povedal, že spravodajstvo založené na faktoch by malo byť základným princípom novinárov na celom svete. Medzičasom odhalila lži a mýty v novinových správach o problémoch ako COVID a Afganistan. Shen sa tiež vyjadril, že skupina vytvorila rôznorodý a inkluzívny mechanizmus spolupráce s medzinárodnými mediálnymi partnermi.

„S našimi kolegami a priateľmi z medzinárodných médií sme si vymenili viac ako 600 listov a viac ako 20-krát sme sa stretli online aj offline. Spolupracovali sme na budovaní mechanizmu mediálneho partnerstva a spolupráce s rozmanitosťou, inkluzívnosťou, rovnosťou a vzájomnou dôverou. Táto úprimná a vrelá spolupráca vybudovala mosty dôveru a nadšené telefonáty a listy nás povzbudili, aby sme to robili lepšie," povedal Shen.

Čína bude v roku 2022 usporadúvať aj najväčšie svetové športové podujatie. Zimné olympijské hry v Pekingu spoja športovcov z celého sveta, aby súťažili na ľade a snehu. Shen povedal, že čínska mediálna skupina je pripravená priniesť hry globálnemu publiku s najmodernejšími technológiami a prostredníctvom svojho novovzniknutého olympijského kanálu.

S technológiami „5G+4K/8K+AI" skupina CMG zriadila živý prepravný vozík na vysokorýchlostnom vlaku na trase z Pekingu do Čang-ťia-kchou v provincii Che-pej. Je to prvé technologické riešenie na svete, ktoré zaznamenáva a vysiela s Ultra HD streamovaním vo vysokorýchlostných vlakoch. Veľmi radi by sme sa o to podelili s našimi globálnymi partnermi a spoločne svetu predstavili nádherné a výnimočné zimné olympijské hry v Pekingu 2022," povedal.

Povedal tiež, že v nadchádzajúcom roku KSČ zorganizuje svoj 20. národný kongres, aby vypracovala plán pre budúcnosť Číny. Dodal, že v duchu snahy o výnimočnosť, precíznosť a dokonalosť sa skupina CMG bude snažiť produkovať viac kvalitných programov, aby medzinárodnému spoločenstvu prezentovala vitalitu Číny z viacerých perspektív v novej ére a ako mediálna organizácia zohrávala svoju úlohu pri budovaní komunity so spoločnou budúcnosťou ľudstva.

Odkaz:

https://news.cgtn.com/news/2022-01-03/CMG-president-delivers-New-Year-message-to-overseas-audience-16wGvcWeMEw/index.html

Video – https://www.youtube.com/watch?v=7R0Fe-6DkVo

SOURCE CGTN