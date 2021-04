CGTN: Od vzdělaných studentů po radikalizované extrémisty v Sin-ťiangu

Dolqun řekl, že „změna filozofie" byla postupná a pozvolná. Brzy se začal cítit „bezcenný" a začal považovat lidi, kteří neuznávali jeho víru za „bezvěrce". V roce 2019 byl Dolqun odsouzen k sedmi rokům vězení za podporu terorismu a dalších zločinů. Nyní se domnívá, že smyslem života je uvědomit si svou hodnotu a tu využívat správným způsobem. Chce svých zkušeností využít k tomu, aby varoval ostatní, kteří se chtějí vydat na stejnou dráhu.

Dilnur řekla, že začala chodit na lekce Koránu z čiré zvědavosti. Postupem času začala pociťovat „trvalý tlak" indoktrinace a začala si uvědomovat „divnou" atmosféru. A nakonec jí byla promítána videa zobrazující výcvik teroristů v táborech a byla vyzvána k podnikání misí v různých zemích.

„Cítím se zklamaná a zneužitá," řekla Dilnur.

Toto je jen jeden z mnoha příběhů exkluzivního dokumentárního seriálu televize CGTN s názvem „The war in the shadows: Challenges of fighting terrorism in Xinjiang – Válka ve stínu: Problémy boje s terorismem v Sin-ťiangu." Na celý dokument se můžete podívat zde.

https://news.cgtn.com/news/2021-04-02/From-well-educated-students-to-radicalized-extremists-in-Xinjiang-Z7JZcRJ9gk/index.html

Video: https://www.youtube.com/watch?v=QL8KLPiTSMc

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1484974/CGTN_exclusive_documentary.jpg

