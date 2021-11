CGTN: Peng Liyuan incentiva a promoção da educação para meninas e mulheres

BEIJING, 11 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, esposa do presidente chinês, Xi Jinping, pediu esforços sustentados para permitir que mais mulheres recebam uma educação de qualidade que contribua para a realização da Agenda de 2030 das Nações Unidas quanto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Peng, enviada especial da Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas (UNESCO) para a promoção da educação de meninas e mulheres, falou em uma entrevista para a Courier, uma importante revista publicada pela UNESCO.

Observando que eliminar a pobreza e promover a igualdade de gênero são os ideais comuns da humanidade e as aspirações comuns das mulheres do mundo todo, ela disse que, por meio de esforços incessantes, a China havia alcançado o objetivo de erradicar a pobreza absoluta, com a educação como um veículo muito importante.

"Devemos ser mais determinados na promoção da educação de meninas e mulheres, trabalhar para garantir que mais mulheres recebam educação de qualidade e contribuam para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030 da ONU", disse Peng.

Ela convocou todas as pessoas do mundo a trabalhar em conjunto, a explorar novas maneiras e a enfrentar os desafios em conjunto. "À medida que a COVID-19 continua a se espalhar pelo mundo, é nosso desejo comum que nenhuma garota seja deixada para trás", disse ela.

Peng confirmou o significado da iniciativa Futures of Education da UNESCO, dizendo que as mulheres são uma força importante para o avanço da civilização humana e para a criação de um futuro melhor para todos.

Ela expressou sua esperança de que os governos de todos os países, bem como organizações internacionais e organizações não governamentais, tomem medidas ativas para capacitar as mulheres por meio da educação, fomentar o maior desenvolvimento da educação de meninas e mulheres e injetar novos estímulos na construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Em 2015, a China e a UNESCO estabeleceram em conjunto o Prêmio da Educação de Meninas e Mulheres. Nos últimos anos, o prêmio continuou a ter um impacto positivo.

Como enviada especial da UNESCO para a educação de meninas e mulheres, Peng expressou sua disposição de continuar a cumprir seu papel e disse que a China continuará a trabalhar com a agência da ONU para garantir o sucesso da segunda edição do Prêmio da Educação de Meninas e Mulheres.

Esse ano, como a UNESCO comemora seu 75º aniversário, a Courier está publicando uma edição especial para destacar os principais desafios enfrentados pela educação no mundo atualmente e propor soluções.

https://news.cgtn.com/news/2021-11-10/Peng-Liyuan-urges-advancing-education-for-girls-women-1558G8cnkK4/index.html

FONTE CGTN

