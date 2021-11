CGTN: Peng Liyuan wzywa do poprawy jakości edukacji dziewcząt i kobiet

PEKIN, 12 listopada 2021 r. /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, żona chińskiego prezydenta Xi Jinpinga, wezwała do podjęcia zrównoważonych działań na rzecz umożliwienia kobietom dostępu do wysokiej jakości edukacji, co przyczyni się do zrealizowania Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych na Rzecz Osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r.

Peng, specjalna wysłanniczka Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), zajmująca się rozwojem edukacji dziewcząt i kobiet, udzieliła wywiadu Courier, flagowemu magazynowi UNESCO.

Podkreślając, że wyeliminowanie ubóstwa i wprowadzenie w życie równości płci to wartości wspólne dla całej ludzkości i powszechny cel kobiet z całego świata, Peng powiedziała, że dzięki nieustannym wysiłkom Chiny osiągnęły cel wyeliminowania skrajnego ubóstwa, którego edukacja jest istotnym elementem.

„Powinniśmy wykazać się większą determinacją w promowaniu edukacji dziewcząt i kobiet, podejmowaniu działań na rzecz zagwarantowania wysokiej jakości edukacji większej liczbie kobiet oraz przyczynienia się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ do 2030 r." - powiedziała Peng.

Wezwała wszystkich obywateli świata do współdziałania i poszukiwania nowych rozwiązań oraz wspólnego stawiania czoła wyzwaniom. „W obliczu wciąż szalejącej na świecie pandemii COVID-19 wszyscy powinniśmy zadbać o nasze dziewczęta".

Peng podkreśliła wagę inicjatywy UNESCO prowadzonej pod hasłem „Przyszłość Edukacji" i stwierdziła, że kobiety są liczącą się siłą w rozwoju cywilizacji i budowaniu lepszej przyszłości dla wszystkich.

Wyraziła nadzieję, że rządy wszystkich państw, a także organizacje międzynarodowe i pozarządowe podejmą działania na rzecz umocnienia pozycji kobiet poprzez edukację, promowanie bardziej kompleksowego rozwoju edukacji dziewcząt i kobiet oraz przyspieszenie budowania społeczności walczącej o wspólną przyszłość ludzkości.

W 2015 r. Chiny i UNESCO wspólnie ustanowiły nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie edukacji dziewcząt i kobiet (Prize for Girls' and Women's Education). Ostatnie lata są dowodem, że nagroda ta przyniosła pozytywne skutki.

Peng, specjalna wysłanniczka UNESCO do spraw rozwoju edukacji dziewcząt i kobiet, wyraziła wolę dalszego sprawowania powierzonej jej funkcji. Powiedziała również, że Chiny będą kontynuowały współpracę z agencją ONZ na rzecz zagwarantowania sukcesu drugiej edycji nagrody Prize for Girls' and Women's Education.

W tym roku, w którym UNESCO obchodzi 75. rocznicę powstania, ukaże się specjalne wydanie magazynu Courier poświęcone głównym wyzwaniom stawianym dziś światowej edukacji i proponowanym ich rozwiązaniom.

https://news.cgtn.com/news/2021-11-10/Peng-Liyuan-urges-advancing-education-for-girls-women-1558G8cnkK4/index.html

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN