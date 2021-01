CGTN: Plný text novoročního projevu prezidenta China Media Group (CMG), Šena Chaj-siunga

Rok 2021 je naplněn novými očekáváními a touhami. V čínském lunárním kalendáři je rok 2021 rokem vola. Vůl, jakožto jedno z prvních domestikovaných zvířat, hrál velkou roli v zemědělských civilizacích. V očích Číňanů jsou voli vytrvalí a silní. Z Pekingu vám přeji šťastný a zdravý Nový rok!

Rok 2020 byl výjimečným rokem, který světu přinesl mnoho starostí i strastí. Náhlé propuknutí pandemie viru COVID-19 otřáslo celým lidstvem, avšak pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga a díky mimořádnému úsilí celého národa, dosáhla Čína obrovských úspěchů v protiepidemické prevenci a kontrole. Čína se také stala jedinou hlavní světovou ekonomikou, která v minulém roce dosáhla pozitivního růstu.

V současné době se COVID-19 v mnoha zemích po světě stále šíří. S celým světem soucítíme a upřímně doufáme, že se těmito těžkými časy prokoušeme co nejdříve a že brzy budou všichni zdraví a v bezpečí.



Naší povinností, jakožto mediálních profesionálů, je zpravovat fakticky a pravdivě. V prvních dnech od vypuknutí nákazy COVID-19 více než 2000 mých kolegů ihned směřovaly do první linie. Jejich práce zahrnovala živé přenosy z oddělení pro COVID-19 v „červené zóně" a vytvoření vícejazyčného dokumentu „Together Against COVID-19" („Společně proti COVID-19"). Celému světu tak (kolegové) ukázali skutečnou situaci boje Číny proti pandemii rychle a objektivně.



Také jsme uvedli speciální live show s názvem „COVID-19 Frontline" („První linie COVID-19") s lékařskými profesionály z celého světa. Čínští experti na medicínu sdíleli své zkušenosti s bojem proti pandemii. Rovněž se nám dostalo exkluzivního rozhovoru s Richardem Hortonem, šéfredaktorem odborného lékařského časopisu „The Lancet" a s Peterem Forsterem z Cambridgské univerzity ve Velké Británii, který vede studii o mutacích a šíření tohoto viru. Tito experti za pomoci vědeckých faktů vyjasnili některé fámy týkající se epidemie.



V uplynulém roce jsme byli svědky dojemných momentů a příběhů. V době před 900 lety měl čínský filozof Čang caj z dynastie Severní Sung jedno slavné rčení, které říká, že smutek a chudoba mohou posílit lidskou vůli a pomoci jim uspět. To se dá vztáhnout nejenom na jedince, ale dokonce i na celé národy. Zatímco jsme čelili nástrahám pandemie, byli jsme rovněž svědky projevů lásky a laskavosti a lépe jsme pochopili pravý význam komunity se sdílenou budoucností pro lidstvo. Během této pandemie jsme zjistili, že lidstvo může překonat společné výzvy jen vzájemnou spoluprací.

Přestože pandemie omezila komunikaci tváří v tvář, do jisté míry nás sblížila. V uplynulém roce jsem si vyměnil téměř 300 dopisů s vyslanci z mnoha zemí a mezinárodními zástupci mediálních seskupení, včetně Všeruské státní televizní a rozhlasové společnosti, BBC, CNN, Associated Press, Reuters, Francouzské tiskové agentury, NHK, Radiotelevisione Italiana a Evropské vysílací unie. Vyměnili jsme si pozdravy a prosazovali jsme více závazků a větší konsenzus. Skupina China Media Group projednala na „cloudových fórech" příležitosti spolupráce a boj proti COVID-19 s více než 100 mediálními organizacemi z evropských a latinskoamerických zemí. Rovněž jsme založili platformy pro spolupráci s více mediálními uskupeními a podíleli se na produkci programů jako „Track of History" („Stopa historie"), „China's Greatest Treasures" („Největší poklady Číny") a na dalších projektech, které poskytly humanistickou péči a podporu lidem během pandemie.

Stejně jako COVID-19, i chudoba je již dlouho nemocí, se kterou se lidstvo v historii neustále potýká, a kterou je potřeba vyléčit.

Čínský prezident Si Ťin-pching prohlásil, že: „Vymýcení chudoby bylo snem lidstva již od pradávna. Základním lidským právem všech lidí je usilovat o šťastný život."

V roce 2020 dosáhla Čína svého cíle vymýtit extrémní chudobu v celé zemi.

Po osmi letech tvrdé práce se na 100 milionů lidí vymanilo ze spárů absolutní chudoby.

Čína se svými snahami o vymýcení chudoby zapsala do historie.



U příležitosti tohoto milníku jsme vydali vícejazyčný dokument „China's War on Poverty" („Čínská válka proti chudobě"). Dokument vzešel ze společné čínsko-americké produkce.

Také jsme spustili řadu speciálních programů, například „Global Action Initiative – Poverty Alleviation" („Globální akční iniciativa – zmírnění chudoby").

Chceme se světem sdílet zkušenosti Číny představením úsilí, které vynaložila pro pomoc svým méně rozvinutým oblastem.



Při plnění naší mediální role také pokračujeme v práci na budování mainstreamové multimediální platformy světové úrovně.

Při vysílání hlavních vědeckých expedic, jako je čínská lunární mise Chang'e 5 a mise Fendouzhe („Snaha") pro hloubkový průzkum moře, jsme použili technologii „5G + 4K/8K + AI".

Na třetím Čínském mezinárodním veletrhu dovozu (CIIE) jsme živě streamovali nákupní akce, které otevřely nový kanál pro mnoho evropských produktů vstupujících na čínský trh.



Vždy jsem věřil, že pravda je samotnou podstatou médií. Jejich odpovědnost a kvalita se odráží ve spolehlivých zprávách a důvěryhodnosti poskytovaných informacích.

V některých mediálních sděleních týkajících se Číny bohužel předsudky zastínily objektivitu a fámy zkreslily fakta. Klam i fikce se nevyhnula ani zprávám o prevenci a kontrole pandemie nebo zprávám o dění v Hongkongu a Sin-ťiangu.

Odpověděli jsme včas a zveřejnili fakta. Naše názory se mohou lišit, ale pravda je jen jedna.

Doufám, že v nadcházejícím roce všichni přijmeme svou zodpovědnost, kterou neseme za odhalování dalších faktů.

V Evropě existuje jedno slavné rčení, které říká, že spravedlivý člověk má více přátel.

V novém roce bude skupina China Media Group i nadále plnit své povinnosti globální mediální platformy, bude zaujímat objektivní a nezaujatou pozici, šířit pravdu, bude hlasem spravedlnosti a bude sdílet krásu civilizace se světem.

Roku 2021 si také připomeneme 100. výročí od založení Komunistické strany Číny.

Před sto lety byla Strana ustanovena pouze se 13 členy. Dnes má více než 90 milionů členů a vede Čínu k mírovému vzestupu.

Jaký je klíč k úspěchu Komunistické strany Číny a proč se pro podporu této staleté strany rozhodlo na 1,4 miliardy Číňanů?

Na to se v novém roce zaměří naše zpravodajství.

Budeme udržovat profesionálního ducha při usilování o dokonalost, budeme Čínu zásobovat komplexními a objektivními zprávami a poskytneme našemu publiku ještě více vysoce kvalitních programů.

Novoroční slunce září jasně.

Nechť vás v čínském novém roce vola potká štěstí.

Přeji vám jen to nejlepší!

