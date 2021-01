CGTN: Úplné znenie novoročného prejavu prezidenta CMG Shena Haixionga

Rok 2021 je plný nových nádejí a snáh. Tento nový rok je v čínskom lunárnom kalendári tiež rokom vola. Vôl, jedno z prvých zvierat, ktoré sme domestikovali, hral obrovskú úlohu v poľnohospodárskych civilizáciách. V očiach obyvateľov Číny sú voly odolné a silné. Z Pekingu vám prajem šťastný a zdravý nový rok!

Rok 2020 bol mimoriadnym rokom. Prinieslo to svetu veľa ťažkostí a problémov. Náhle vypuknutie pandémie COVID-19 zasiahlo ľudskú komunitu. Pod velením čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga dosiahla Čína prostredníctvom úsilia celého národa veľké úspechy v oblasti prevencie a kontroly epidémie. Čína sa tiež stala jedinou významnou ekonomikou na svete, ktorá v minulom roku dosiahla pozitívny rast.

V súčasnosti sa COVID-19 stále šíri v mnohých krajinách po celom svete. Súcitíme so svetom a je našou úprimnou nádejou, že ťažké časy prejdú čo najskôr, a že každý bude zdravý a v bezpečí.



Keďže sme profesionáli v oblasti médií je našou povinnosťou hlásiť fakty a pravdu. V prvých dňoch vypuknutia epidémie COVID-19 sa viac ako 2 000 mojich kolegov okamžite dostalo do prednej línie. Ich práca zahŕňala živé vysielania z oddelení COVID-19 v „Červenej zóne", ako aj viacjazyčný dokument „Spolu proti COVID-19". Včas a objektívne ukázali svetu skutočnú situáciu v boji Číny proti pandémii.



Spustili sme špeciálnu živú šou s názvom „Prvá línia COVID-19", v ktorej sa predstavia zdravotníci z celého sveta. Čínski odborníci na medicínu sa podelili o svoje skúsenosti v boji proti pandémii. Exkluzívne sme hovorili aj s Richardom Hortonom, šéfredaktorom lekárskeho časopisu „The Lancet", a Petrom Forsterom z Cambridge University vo Veľkej Británii, ktorý je hlavným autorom štúdie o mutácii vírusu pri jeho šírení. Odborníci použili vedecké fakty na objasnenie rôznych povestí o epidémii.



Uplynulý rok zaznamenal dojímavé okamihy a príbehy, ktoré hriali srdce. Pred 900 rokmi povedal čínsky filozof z dynastie Northern Song, Zhang Zai, známe príslovie. Význam tohto príslovia je, že smútok a chudoba môžu posilniť vôľu ľudí pomôcť im uspieť. To platí nielen pre jednotlivcov, ale aj pre národy. Aj keď sme čelili ťažkostiam, boli sme svedkami lásky a láskavosti a získali sme hlbšie pochopenie skutočného významu spoločenstva so spoločnou budúcnosťou pre ľudstvo. Prostredníctvom tejto pandémie sme si uvedomili, že iba pomocou spolupráce môže ľudstvo prekonať spoločné výzvy.



Pandémia síce bránila osobnej komunikácii, ale zároveň nás zblížila. Za posledný rok som si vymenil takmer 300 listov s veľvyslancami z mnohých krajín a zástupcami medzinárodných médií vrátane Všeruskej štátnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti, BBC, CNN, Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, NHK, Radiotelevisione Italiana a Európskej vysielacej únie. Vymenili sme si pozdravy, zasadzovali sme sa za viac záväzkov a zlepšenie konsenzu. China Media Group diskutovala o možnostiach spolupráce a boji proti COVID-19 s viac ako 100 mediálnymi organizáciami z európskych a latinskoamerických krajín prostredníctvom „cloudových fór". Taktiež sme založili platformy pre spoluprácu s viacerými mediálnymi výstupmi a spoločne vyrábali programy ako „Track of History", „China's Greatest Treasures" a ďalšie projekty, ktoré poskytovali humanistickú starostlivosť a podporu ľuďom počas pandémie.

Rovnako ako COVID-19, chudoba je v ľudskej histórii už dlho chorobou, ktorú je potrebné liečiť.

Čínsky prezident Si Ťin-pching uviedol: "Odstránenie chudoby je snom ľudstva odpradávna. Je to základné právo všetkých národov na šťastný život."

V roku 2020 Čína dosiahla svoj cieľ odstrániť absolútnu chudobu na celoštátnej úrovni.

Po ôsmich rokoch tvrdej práce bolo z extrémnej chudoby vytrhnutých až 100 miliónov ľudí.

Čína sa už v minulosti usilovala o odstránenie chudoby.



Pri príležitosti tohto míľnika sme vydali viacjazyčný dokument „Čínska vojna proti chudobe". Ide o spoločnú tvorbu dokumentu medzi Čínou a USA.

Spustili sme tiež sériu špeciálnych programov, napríklad „Globálna iniciatíva - zmierňovanie chudoby".

Chceme sa so svetom podeliť so skúsenosťami s úsilím vyvinutým v menej rozvinutých oblastiach krajiny.

Pri plnení svojej mediálnej úlohy pokračujeme v budovaní mainstreamovej a multimediálnej platformy na svetovej úrovni.

Pri vysielaní významných vedeckých expedícií, ako je čínska lunárna misia Chang'e 5 a ponorné prieskumy Fendouzhe (Striver), sme použili technológiu „5G + 4K / 8K + AI".

Na treťom veľtrhu China International Import Expo sme uskutočnili nákupy naživo, čím sme otvorili nový kanál pre mnoho európskych výrobkov vstupujúcich na čínsky trh.

Vždy som veril, že pravda je podstatou médií. Ich povinnosti a kvalita sa odrážajú v spoľahlivých správach a smerodajných informáciách.

V niektorých mediálnych správach o Číne, žiaľ, predsudky nahradili spravodlivosť a fámy skreslili fakty. Objavili sa omyly a fikcia, či už v príbehoch o prevencii a kontrole pandémie, alebo v správach o Hongkongu a Sin-ťiangu.

Odpovedali sme včas a zverejnili sme fakty. Názory sa môžu líšiť, ale pravda je len jedna.

Dúfam, že v budúcom roku si všetci splníme svoju zodpovednosť za odhalenie ďalších skutočností.

V Európe existuje známe príslovie, že spravodlivý muž má viac priateľov.

V novom roku bude spoločnosť China Media Group naďalej plniť svoje povinnosti globálnej mediálnej platformy, pričom bude dodržiavať objektívne a spravodlivé postavenie, šíriť pravdu, byť hlasom spravodlivosti a zdieľať svetu krásu civilizácie.

V roku 2021 si pripomíname 100. výročie založenia Komunistickej strany Číny.

Pred sto rokmi bola strana založená iba s 13 členmi. Dnes máme viac ako 90 miliónov členov, čo vedie Čínu k mierovému vzostupu.

Aký je teda kód úspechu Komunistickej strany Číny a prečo sa pre podporu tejto storočnej strany rozhodli Číňania ktorých je 1,4 miliardy?

Na toto sa zamerajú naše spravodajské správy v novom roku.

Budeme podporovať profesionálneho ducha sledovania excelentnosti, zatiaľ čo do Číny zavádzame komplexné a objektívne správy a poskytujeme nášmu publiku kvalitnejšie programy.

Novoročné slnko svieti jasne.

Nech vám Čínsky rok vola prinesie šťastie.

Prajem Vám všetko najlepšie!

