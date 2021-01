CGTN: Texto completo del discurso de Año Nuevo del presidente de CMG Shen Haixiong

El año 2021 llega cargado de nuevas esperanzas e ilusiones. Este nuevo año también es el año del buey en el calendario lunar chino. El buey, uno de los primeros animales que se domesticaron, desempeñó un papel enorme en las civilizaciones agrícolas. A los ojos del pueblo chino, los bueyes son resistentes y fuertes. ¡Desde aquí, Pekín, les deseo un feliz y saludable Año Nuevo!

El 2020 fue un año fuera de lo común. Trajo muchas dificultades y penurias al mundo. El repentino brote de la COVID-19 golpeó a la comunidad humana. Bajo el mando del presidente chino Xi Jinping, por medio de los arduos esfuerzos de toda la nación, China ha logrado grandes avances en la prevención y el control de la epidemia. China también se convirtió en la única economía entre las grandes del mundo que logró un crecimiento positivo el año pasado.

En la actualidad, la COVID-19 se sigue propagando en muchos países alrededor del mundo. Nos solidarizamos con el mundo, y esperamos sinceramente que podamos superar los tiempos difíciles lo antes posible, y que todos estén sanos y seguros.



Como profesionales de los medios de comunicación, tenemos el deber de informar sobre los hechos y la verdad. En los primeros días del brote de la COVID-19, más de 2.000 de mis colegas se dirigieron de inmediato a las primeras líneas. Su trabajo incluyó coberturas en vivo desde las salas de COVID-19 en la "zona roja", así como el documental en varios idiomas "Together Against COVID-19" (Juntos contra la COVID-19)". En ambos casos, se mostró al mundo la situación real de la lucha de China contra la pandemia de manera oportuna y objetiva.



Lanzamos un programa especial en vivo llamado "COVID-19 Frontline" (En la primera línea contra la COVID-19) que presenta a profesionales de la salud de todo el mundo. Expertos médicos chinos compartieron sus experiencias en la lucha contra la pandemia. También hablamos exclusivamente con Richard Horton, jefe de edición de la revista médica "The Lancet" y con Peter Forster de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, quien es el autor principal de un estudio acerca de las mutaciones que ha tenido el virus a medida que se propaga. Los expertos utilizaron datos científicos para aclarar diferentes rumores sobre la epidemia.



El año pasado, hemos presenciado momentos conmovedores e historias inspiradoras. Hace 900 años, Zhang Zai, filósofo chino de la Dinastía Song del norte, tenía un dicho famoso. El significado del dicho es que la tristeza y la pobreza pueden fortalecer la voluntad de las personas para ayudarles a tener éxito. Esto no solo aplica a las personas sino también a las naciones. A pesar de enfrentar dificultades, hemos sido testigos del amor y la amabilidad, y hemos logrado una comprensión más profunda del verdadero significado de comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Durante esta pandemia, nos hemos dado cuenta de que la humanidad puede superar los desafíos comunes solo mediante la cooperación.



Aunque la pandemia ha obstaculizado la comunicación cara a cara, también nos ha acercado. Durante el último año he intercambiado cerca de 300 cartas con embajadores de muchos países y representantes de medios de comunicación internacionales, incluyendo la Compañía estatal de televisión y radioemisora de toda Rusia, la BBC, CNN, Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, NHK, Radiotelevisione Italiana y la Unión Europea de Radiodifusión. Hemos intercambiado nuestros saludos, abogado por un mayor compromiso y ampliado consensos. China Media Group ha analizado oportunidades de cooperación y la lucha contra la COVID-19 con más de 100 organizaciones de medios de países europeos y latinoamericanos a través de "foros en la nube". También hemos establecido plataformas de cooperación con múltiples medios de comunicación y coproducido programas como "Track of History" (Siguiendo la historia), "China's Greatest Treasures" (Los tesoros más grandes de China) y otros proyectos, que han brindado atención y apoyo humanístico a las personas durante la pandemia.

Al igual que la COVID-19, la pobreza ha sido durante mucho tiempo una enfermedad en la historia de la humanidad que requiere de una cura.

El presidente chino Xi Jinping ha dicho: "Erradicar la pobreza ha sido el sueño de la humanidad desde tiempos ancestrales. El derecho fundamental de todas las personas es buscar una vida feliz".

En el 2020, China alcanzó su objetivo de erradicar la pobreza absoluta en todo el país.

Después de ocho años de arduo trabajo, hasta 100 millones de personas han salido de la pobreza extrema.

China ha hecho historia en el trabajo para erradicar la pobreza.



Para marcar este hito, publicamos el documental multilingüe "China's War on Poverty" (La guerra de China contra la pobreza). Es una producción conjunta entre China y los Estados Unidos.

También lanzamos una serie de programas especiales como "Global Action Initiative - Poverty Alleviation" (Iniciativa de acción global: aliviar la pobreza).

Queremos compartir las experiencias de China con el mundo presentando sus esfuerzos en las zonas menos desarrolladas del país.



Al tiempo que cumplimos nuestro rol como medio de comunicación, seguimos trabajando para construir una plataforma multimedia masiva de clase mundial.

Hemos utilizado la tecnología "5G+4K/8K+IA" en nuestras transmisiones de importantes expediciones científicas chinas como la misión lunar Chang'e 5 y las exploraciones marinas en aguas profundas Fendouzhe (Striver).

En la tercera Exposición Internacional de Importaciones de China, transmitimos eventos de compras en vivo, lo que abrió un nuevo canal para muchos productos europeos que ingresan al mercado chino.



Siempre he creído que la esencia de los medios de comunicación es la verdad. Sus responsabilidades y su calidad se reflejan en noticias confiables e información fidedigna.

Desafortunadamente, en algunos informes de medios sobre China, los prejuicios han reemplazado a la imparcialidad y los rumores han distorsionado los hechos. Han aparecido falacias y ficción, bien en historias sobre la prevención y el control de la pandemia como en informes sobre Hong Kong y Xinjiang.

Nosotros hemos respondido de manera oportuna y hemos divulgado hechos verídicos. Podremos diferir en opiniones, pero sólo existe una verdad.

Espero que en el próximo año todos cumplamos nuestra responsabilidad de revelar más hechos.



Hay un famoso dicho en Europa que dice que un hombre justo tiene más amigos.

En este nuevo año, China Media Group seguirá cumpliendo con sus responsabilidades como plataforma de medios global, adhiriéndose a una posición objetiva y justa, difundiendo la verdad, siendo la voz de la justicia y compartiendo la belleza de la civilización al mundo.



En el 2021 se celebra el aniversario 100 de la fundación del Partido Comunista de China.

Hace cien años, el partido se estableció con solo 13 miembros. Hoy tenemos más de 90 millones de miembros, lo que conduce a China a un resurgir pacífico.

Así pues, ¿cuál es el código de éxito del Partido Comunista de China, y por qué uno coma cuatro mil millones de chinos han elegido apoyar a este partido centenario?

Este será el foco de nuestros reportajes de noticias este nuevo año.

Defenderemos el ímpetu profesional de buscar la excelencia, a la vez que presentaremos a China informes completos y objetivos, y proporcionaremos a nuestra audiencia más programas de alta calidad.

El sol del año nuevo brilla con fuerza.

Que el año chino del buey les traiga buena suerte.

¡Les deseo lo mejor!

FUENTE CGTN

