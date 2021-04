CGTN: Uczelnie wyższe odgrywają kluczową rolę w chińskiej modernizacji

PEKIN, 20 kwietnia 2021 r. /PRNewswire/ -- W ciągu najbliższych pięciu lat i w odleglejszej przyszłości najlepsze chińskie uczelnie wyższe będą miały jeszcze większy wpływ na rozwój kraju, druga co do wielkości gospodarka świata dąży bowiem do zyskania pozycji potęgi w dziedzinie innowacyjności.

Uniwersytet Tsinghua, jedna z najbardziej prestiżowych uczelni w Chinach, jest niewątpliwie znaczącym elementem tej inicjatywy.