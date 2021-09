CGTN : Xi Jinping : Un modèle de respect des enseignants

Notant les grandes contributions de Huang dans le domaine de la technologie d'exploration des terres profondes, Xi a encouragé les enseignants des universités de toute la Chine à bien encadrer les étudiants et à apporter de nouvelles contributions à la cause de la construction complète d'un pays socialiste moderne. Cette lettre témoigne de la grande estime que Xi porte aux enseignants, une attitude qu'il a depuis longtemps.

« Ce serait une chance pour quelqu'un d'avoir un bon enseignant ; ce serait un honneur pour une école d'accueillir de grands enseignants. Donner constamment naissance à de tels enseignants exceptionnels donnerait de l'espoir à une nation », a déclaré Xi lors d'une visite à l'Université normale de Pékin en 2014.

À l'époque, Xi s'est souvenu de ses années d'école, disant qu'il était reconnaissant de ce qu'il avait appris de ses professeurs.

« J'ai reçu l'enseignement de nombreux professeurs. Ils m'ont enseigné des connaissances ainsi que la manière d'être une personne droite, ce qui m'a énormément apporté », a déclaré le président chinois, espérant que les enseignants puissent utiliser leurs connaissances et leurs expériences pour guider les élèves à grandir sainement.

En septembre 2016, Xi est retourné à son alma mater, l'école Beijing Bayi, pour rencontrer ses professeurs Chen Zhonghan et Chen Qiuying, entre autres.

« Vous avez été stricts avec nous pendant ces années. Mais rétrospectivement, j'ai bénéficié de vos enseignements pour la vie », a déclaré Xi à ses anciens professeurs.

En fait, honorer les enseignants n'est pas seulement un comportement personnel mais est également lié à la cause du pays, à savoir le rajeunissement national.

Dans un discours prononcé lors de la réunion nationale sur l'éducation de 2018, Xi a souligné que l'éducation était un facteur « fondamental » dans la cause du rajeunissement national de la Chine. Il considérait les étudiants comme la principale force du rajeunissement national à l'avenir, tandis que les enseignants sont les bâtisseurs de rêves.

Pour encourager les enseignants à contribuer davantage à la cause du Parti et du peuple, Xi a appelé à améliorer le statut politique, social et professionnel des enseignants et à donner la priorité à l'éducation.

« Les enseignants sont les ingénieurs de l'âme humaine et les diffuseurs de la civilisation humaine. Ils sont chargés de la mission de l'époque : diffuser les connaissances, les idées et la vérité », comme l'a noté Xi.

(Couverture : Le président chinois Xi Jinping s'entretient avec des enseignants vétérans de l'école Bayi de Beijing lors d'une visite, le 9 septembre 2016. /Xinhua)

