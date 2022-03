CGTN: zimné paraolympijské hry v Pekingu prinášajú viac než len šport

Čína sa na usporiadanie paraolympijských hier v Pekingu v roku 2022 v plnej miere pripravila, uviedla Zhang, počnúc vytvorením súťažného zimného paraolympijského tímu až po vybudovanie Národnej ľadovej športovej arény pre ľudí so zdravotným postihnutím a mnohých ďalších nových zariadení s bezbariérovým prístupom.

Čína, ako hostiteľská krajina paraolympijských hier v roku 2022, je odhodlaná podporovať napredovanie v práci so zdravotne postihnutými, zlepšiť celkovú úroveň parašportov a povzbudiť viac ľudí so zdravotným postihnutím, aby sa venovali športu. Treba pripomenúť, že Čína bola medzi prvými krajinami, ktoré vyzvali na vypracovanie dohovoru OSN na ochranu práv a záujmov osôb so zdravotným postihnutím, a patrila medzi prvé skupiny krajín, ktoré podpísali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Zároveň bolo vynaložené aktívne úsilie na podporu začlenenia otázok zdravotného postihnutia do programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.

Na záver Zhang uviedla, že paraolympijské hry zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane práv a záujmov osôb so zdravotným postihnutím, zlepšovaní ich životných podmienok a zvyšovaní spoločenského povedomia. Úspech paraolympijských hier v Pekingu 2008 vydláždil cestu pre hostiteľa zimných paraolympijských hier v roku 2022, aby poskytol priestor pre všetkých ľudí so zdravotným postihnutím na realizáciu svojich snov a prezentovanie ich vytrvalosti, odhodlania a možností celému svetu.

https://news.cgtn.com/news/2022-03-03/Beijing-Winter-Paralympic-Games-reflect-more-than-just-sports-184V8bTG5nq/index.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1758912/Beijing_Winter_Paralympic_Games_reflect_more_than_just_sports.jpg

SOURCE CGTN