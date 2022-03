CGTN: Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie w Pekinie to więcej niż tylko sport

PEKIN, 3 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- Promowanie sportu osób z niepełnosprawnością to integralna część dążenia Chin do wspomagania tej grupy chińskich obywateli. Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 2022 otworzą przed osobami z niepełnosprawnością więcej możliwości i umożliwią im zrealizowanie marzeń, mówi Zhang Haidi, przewodnicząca Chińskiej Federacji Osób z Niepełnosprawnością oraz szefowa chińskiej delegacji na Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie w Pekinie w ekskluzywnym wywiadzie udzielonym Decision Makers. Decision Makers to globalna platforma CGTN skupiająca wpływowych liderów, na której dzielą się oni poglądami dotyczącymi wydarzeń kształtujących dzisiejszy świat.