CGTN: Отношения Китая и России крепнут, Си в ходе визита выделил их "новую главу"

ПЕКИН, 22 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Китайско-российские отношения стали более содержательными, так как в двусторонних отношениях открылась новая глава после того, как председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник для встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Назвав визит «путем дружбы, сотрудничества и мира», Си заявил перед поездкой, что цель состоит в том, чтобы совместно с Путиным «принять новое видение, новый план и новые меры» для роста китайско-российских отношений. всеобъемлющее стратегическое партнерство координации в ближайшие годы.

CGTN: China-Russia ties deepened as Xi stresses 'new chapter' in his visit

Во вторник лидеры двух стран провели «откровенный и плодотворный» диалог и подписали совместные заявления, направленные на укрепление общего китайско-российского партнерства и углубление сотрудничества в инвестиционной, энергетической и других областях.

Эти соглашения подкрепляются продуктивными результатами, достигнутыми за годы всестороннего сотрудничества. Объем торговли между Китаем и Россией расширился: объем международной торговли превысил 190 млрд долларов США в 2022 году, увеличившись на 116 % по сравнению с десятью годами ранее. Между тем, двустороннее сотрудничество в области научно-технических инноваций, трансграничной электронной коммерции и других развивающихся областях демонстрирует сильную динамику.

Укрепление взаимного доверия

Поездка Си в Россию является девятой с тех пор, как 10 лет назад он был избран президентом Китая. В подписанной статье, опубликованной российскими СМИ, он сказал, что существует "четкая историческая логика и мощная внутренняя движущая сила для роста китайско-российских отношений".

За последнее десятилетие Китай и Россия укрепили политическое взаимное доверие, которое проистекает из обязательств обеих стран не вступать в союз, не вступать в конфронтацию и не ориентироваться на какую-либо третью сторону в развитии своих связей. Обе стороны также разделяют видение прочной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества и твердо поддерживают друг друга в следовании по пути развития, соответствующему их национальным реалиям.

На встрече с Путиным Си отметил, что Россия - первая страна, которую он посетил в качестве президента, и что за последние 10 лет он и его российский коллега поддерживали тесную связь. По словам Си, такие взаимодействия на высоком уровне, включающие разработку планов сотрудничества и своевременное общение по международным вопросам, сыграли стратегическую роль в развитии китайско-российских отношений.

В марте 2013 года Си рассказал о концепции построения сообщества с общим будущим для человечества во время выступления в Московском государственном институте международных отношений. С тех пор он предложил ряд инициатив, направленных на укрепление глобального мира и развития в условиях растущей взаимосвязанности.

С предложенной Си Глобальной инициативой по безопасности согласуется позиция Китая по кризису в Украине, которая призывает к политическому урегулированию конфликта. Во время своего визита Си подтвердил «беспристрастную и объективную» позицию Китая. Путин, в свою очередь, приветствовал усилия Китая по достижению мира и заявил, что Россия привержена возобновлению мирных переговоров.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-22/China-Russia-ties-deepened-as-Xi-stresses-new-chapter-in-his-visit-1imB6pDd0FG/index.html

https://youtu.be/MTtXZHUDebE

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=MTtXZHUDebE

SOURCE CGTN