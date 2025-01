Changhong met en avant les innovations en matière d'IA au CES 2025, affirmant ainsi son leadership mondial en matière de technologies intelligentes

LAS VEGAS, 10 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Changhong est ravi de participer au CES 2025 à Las Vegas, du 7 au 10 janvier, en présentant une gamme de produits compatibles avec l'IA, notamment des téléviseurs intelligents, des réfrigérateurs, des climatiseurs, un couple lave-linge et sèche-linge et des solutions complètes pour la maison intelligente. Ces innovations témoignent de l'engagement de l'entreprise à associer une technologie de pointe à des caractéristiques de style de vie améliorées, en mettant en évidence sa solide expertise technique et sa volonté d'étendre sa présence internationale.

Changhong Spotlights AI Innovations at CES 2025, Asserting Global Leadership in Intelligent Technologies

Changhong présente la nouvelle génération d'appareils électroménagers intelligents

Lors de l'exposition, les modèles AI TV de Changhong, dotés de l'agent intelligent innovant Canghai, ont attiré l'attention par leur interactivité avancée, leur fonctionnalité de recherche supérieure et leurs services personnalisés. Les réfrigérateurs IA ont impressionné les visiteurs par leur capacité à réduire les niveaux sonores en fonction de la proximité de l'utilisateur, ainsi qu'à maintenir une fraîcheur optimale et à empêcher la formation de givre. Les climatiseurs équipés de commandes de température et d'humidité pilotées par l'IA assurent un confort optimal tout en réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 40 %. Le couple de lave-linge et sèche-linge Ozone Supreme Care de Changhong utilise des technologies de lavage et de séchage de pointe pour garantir des performances de premier ordre.

Le système de maison intelligente de l'entreprise, personnalisé en fonction des besoins de chaque famille, intègre des services proactifs, l'efficacité énergétique, la sécurité, la protection de la vie privée et des capacités d'intelligence artificielle. Cette solution innovante permet aux familles de réaliser jusqu'à 20 % d'économies d'énergie par an.

Le 8 janvier, lors d'un événement parallèle, la marque haut de gamme de Changhong, CHiQ, s'est vu décerner le prestigieux « Global Smart Home Brands Top 10 » par International Data Group (IDG), consolidant ainsi le leadership de Changhong dans le secteur mondial de l'électronique grand public.

Accélération de l'expansion internationale : Changhong prospère dans le monde des sports d'hiver

Changhong a adhéré à la popularité croissante des sports d'hiver, sa marque haut de gamme CHiQ s'associant depuis 2023 à la Coupe du monde de saut à ski de la Fédération internationale de ski (FIS) et au Deutscher Skiverband e.V. (DSV). En novembre 2024, Changhong a annoncé son parrainage de la Coupe du monde FIS de snowboard et de freeski Big Air, renforçant ainsi son image de marque dynamique et internationale.

En juin 2024, World Brand Lab a évalué la marque Changhong à 236,876 milliards de yuans (environ 32,5 milliards de dollars) dans sa liste des 500 marques chinoises ayant le plus de valeur. Changhong a été classée 53e dans le classement des 500 marques ayant le plus de valeur en Asie en septembre, et 283e dans le classement des 500 marques ayant le plus de valeur dans le monde en décembre.

Les dirigeants de Changhong sont fermement décidés à faire progresser leur base technologique et à repousser sans cesse les limites de l'innovation. L'entreprise vise à améliorer l'expérience du consommateur mondial en lui proposant des solutions de vie encore plus pratiques, confortables et intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2594487/1.jpg