Changhong Pamerkan Berbagai Inovasi AI di CES 2025, Perkuat Status sebagai Pemimpin Teknologi Pintar di Dunia

Di CES 2025, model-model TV AI Changhong, dilengkapi Canghai Intelligent Agent yang inovatif, menarik perhatian luas berkat fitur-fitur interaktif yang canggih, fitur penelusuran informasi terbaik, serta layanan personal. Kulkas AI Changhong juga memukau pengunjung pameran karena mampu mengurangi kebisingan berdasarkan jarak pengguna dengan kulkas, serta menjaga kesegaran makanan secara optimal dan mencegah pembentukan bunga es pada kulkas. Sementara, alat penyejuk udara Changhong memiliki pengaturan suhu dan kelembapan yang didukung AI sehingga menjamin kenyamanan terbaik sekaligus menghemat penggunaan energi hingga 40%. Di sisi lain, produk Ozone Supreme Care Washer & Dryer Pair memanfaatkan teknologi mencuci dan mengeringkan pakaian yang canggih demi menjamin performa unggulan.

Sistem rumah pintar Changhong, beroperasi sesuai dengan kebutuhan keluarga, mengintegrasikan layanan proaktif, efisiensi energi, keamanan, privasi, dan kapabilitas AI. Solusi inovatif ini membantu pengguna memangkas konsumsi energi hingga 20% setiap tahun.

Pada 8 Januari lalu, di sebuah acara yang digelar bertepatan dengan CES 2025, merek premium Changhong, CHiQ, sukses tercantum dalam daftar "Global Smart Home Brands Top 10" versi International Data Group (IDG), semakin memperkokoh status Changhong sebagai pemimpin pasar alat elektronik dunia.

Ekspansi Global yang Kian Pesat: Kiprah Changhong dalam Cabang Olahraga Musim Dingin

Changhong memanfaatkan cabang olahraga musim dingin yang semakin populer lewat partisipasi CHiQ dalam International Ski Federation (FIS) Ski Jumping World Cup dan Deutscher Skiverband e.V. (DSV) sejak 2023. Pada November 2024, Changhong juga menjadi sponsor FIS Snowboard dan Freeski Big Air World Cup untuk memperkuat citra sebagai merek dinamis dan global.

Pada Juni 2024, World Brand Lab menghitung valuasi merek Changhong yang mencapai RMB 236,876 miliar (sekitar US$ 32,5 miliar) dalam daftar "China's 500 Most Valuable Brands". Changhong berada di posisi ke-53 dalam daftar "Asia's 500 Most Valuable Brands" yang dirilis pada September lalu, serta peringkat ke-283 dalam "World's 500 Most Valuable Brands" yang dirilis pada Desember lalu.

Sebagai pemimpin pasar, Changhong sangat berkomitmen meningkatkan teknologi dan selalu membuat terobosan. Changhong juga terus mengoptimalkan pengalaman konsumen global dengan menyediakan berbagai solusi gaya hidup yang semakin mudah, nyaman, dan pintar.

