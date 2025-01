Changhong zet AI-innovaties in de schijnwerpers op CES 2025 en bevestigt wereldwijd leiderschap in intelligente technologieën

LAS VEGAS, 10 januari 2025 /PRNewswire/ -- Changhong is verheugd om deel te nemen aan CES 2025 in Las Vegas op 7-10 januari, met een scala aan Al-compatibele producten, waaronder slimme tv's, koelkasten, airconditioners, een was-droogcombinatie en uitgebreide smart home-oplossingen. Deze innovaties tonen de toewijding van het bedrijf om vooruitstrevende technologie te combineren met verbeterde levensstijlkenmerken en benadrukken de robuuste technische expertise en toewijding om de internationale aanwezigheid uit te breiden.

Changhong Spotlights AI Innovations at CES 2025, Asserting Global Leadership in Intelligent Technologies

Changhong introduceert de volgende generatie slimme huishoudelijke apparaten

Op de beurs trokken Changhong's AI TV-modellen, met de innovatieve Canghai Intelligent Agent, veel aandacht voor hun geavanceerde interactiviteit, superieure zoekfunctionaliteit en gepersonaliseerde diensten. De AI-koelkasten maakten indruk op de bezoekers met hun vermogen om geluidsniveaus te verminderen op basis van de nabijheid van de gebruiker en om optimale versheid te behouden en vorstvorming te voorkomen. De airconditioners uitgerust met AI-gestuurde temperatuur- en vochtigheidsregeling zorgen voor optimaal comfort terwijl het energieverbruik tot 40% daalt. Changhong's Ozone Supreme Care Wasmachine & Droger-combinatie maakt gebruik van geavanceerde was- en droogtechnologieën om topprestaties te garanderen.

Het smart home-systeem van het bedrijf is aangepast aan de behoeften van individuele gezinnen en integreert proactieve diensten, energie-efficiëntie, beveiliging, privacy en AI-mogelijkheden. Met deze innovatieve oplossing kunnen gezinnen jaarlijks tot 20% energie besparen.

Op 8 januari, tijdens een gelijktijdig evenement, werd Changhong's premium merk CHiQ bekroond met de prestigieuze "Global Smart Home Brands Top 10" door International Data Group (IDG), waarmee Changhong's leiderschap in de wereldwijde consumentenelektronicabranche nog meer werd bevestigd.

Versnelde internationale expansie: Changhong floreert in de wereld van de wintersport

Changhong heeft de groeiende populariteit van wintersport omarmd. Zijn premium merk CHiQ is sinds 2023 partner van de International Ski Federation (FIS) Ski Jumping World Cup en het Deutscher Skiverband e.V. (DSV). In november 2024 kondigde Changhong aan sponsor te worden van de FIS Snowboard en Freeski Big Air World Cup, waarmee het levendige en internationale merkimago wordt versterkt.

In juni 2024 waardeerde World Brand Lab het merk Changhong op 236,876 miljard yuan (ongeveer 32,5 miljard USD) in zijn lijst van China's 500 meest waardevolle merken. Changhong stond in september op de 53e plaats van de 500 meest waardevolle merken van Azië en in december op de 283e plaats van de 500 meest waardevolle merken van de wereld.

Het leiderschap van Changhong is zeer toegewijd aan het bevorderen van de technologische basis en het voortdurend verleggen van de grenzen van innovatie. Het bedrijf wil de wereldwijde consumentenervaring verder verbeteren door nog handigere, comfortabelere en intelligentere lifestyle-oplossingen te bieden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2594487/1.jpg