La ville de Chengdu a émergé comme un pôle mondial de l'innovation au cours du 14e plan quinquennal

CHENGDU, Chine, 28 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Chengdu, capitale de la province du Sichuan dans le sud-ouest de la Chine, a consolidé son statut de pôle d'innovation mondial de premier plan, en se hissant à la 24e place de l'Indice mondial de l'innovation 2025, la ville ayant réalisé ses ambitions nationales en matière de sciences et de technologie au cours de la période du 14e plan quinquennal (2021-2025).

L'une des principales stratégies nationales a consisté à faire de la région de Chengdu-Chongqing un pôle influent de l'innovation scientifique et technologique. La Western (Chengdu) Science City s'est imposée comme la pierre angulaire de cette transformation, établissant un écosystème d'innovation de haut niveau, en incluant un laboratoire national, quatre centres d'innovation nationaux, dix infrastructures scientifiques majeures et quatre laboratoires Tianfu.

Quelque 96 plateformes nationales d'innovation — dont le National Precision Medicine Industrial Innovation Center et le National Supercomputing Center — ont mis en place des opérations, aux côtés de 27 institutions de recherche d'envergure nationale et de 65 projets d'innovation collaborative lancés avec des universités et des instituts de recherche.

La ville de Chengdu a pris les devants pour cultiver les industries du futur, en publiant des lignes directrices de mise en œuvre pour 24 secteurs, dont la robotique humanoïde et la technologie d'affichage flexible. La ville a encore accéléré le mouvement en juillet de cette année en créant un fonds de 100 milliards de yuans (14,1 milliards USD) pour l'industrie du futur, destiné aux entreprises de haute technologie.

Les systèmes de services en ligne et hors ligne représentés par « Sci-Tech Express plus Sci-Tech Island » ont rationalisé la commercialisation des innovations. La Sci-Tech Island hors ligne accueille 102 prestataires de services offrant 104 types de services, tandis que la plateforme en ligne Sci-Tech Express a servi plus de 200 000 fois des entreprises du secteur des sciences et des technologies.

Depuis les Jeux mondiaux universitaires Chengdu 2021, où plus de 170 produits technologiques ont permis d'améliorer les sites et l'expérience des spectateurs, jusqu'aux robots de réadaptation dotés d'une intelligence artificielle qui servent aujourd'hui les personnes âgées, l'innovation est devenue une réalité tangible dans la vie urbaine. La ville a également déployé un réseau intelligent de surveillance de la sécurité couvrant les canalisations souterraines, les ponts et les tunnels.

Selon le Chengdu Science and Technology Bureau, on compte aujourd'hui dans le paysage de l'innovation de Chengdu plus de 14 500 entreprises nationales de haute technologie et 354 « petits géants » nationaux, c'est-à-dire des PME d'élite spécialisées dans des secteurs de niche.

La ville a établi cinq bases nationales de démonstration de l'innovation et de l'entrepreneuriat, 76 incubateurs nationaux et makerspaces, ainsi que 76 autres incubateurs provinciaux et municipaux accueillant 5 702 projets en cours. Les initiatives en faveur des talents ont valu à Chengdu le l'obtention du titre de « Meilleure ville de Chine en termes d'attraction des talents » pendant six années consécutives.

Les avancées politiques en matière de droits de propriété intellectuelle ont incité 36 universités et instituts de recherche locaux à effectuer plus de 2 000 vérifications de la propriété des réalisations, ce qui a permis de créer 588 entreprises à partir de près de 21 milliards de yuans d'investissements sociaux.

