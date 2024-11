China Telecom Jiangxi a Huawei spoločne budujú vysokorýchlostnú železničnú sieť 5G, aby poskytli prémiovú používateľskú skúsenosť na vysokorýchlostnej železnici

PEKING, 14. novembra 2024 /PRNewswire/ – Pobočka Jiangxi spoločnosti China Telecom (skrátene China Telecom Jiangxi) a Huawei nedávno spoločne vybudovali F+T dvojvrstvovú prémiovú sieť pre vysokorýchlostnú železnicu. Inovatívne riešenia ako je aktívna anténa v pásme 2,1 GHz 8T8R a širokouhlá meta aktívna anténa v pásme 3,5 GHz boli prijaté s funkciami High-Speed Railway Superior Experience (vynikajúca skúsenosť s vysokorýchlostnou železnicou) a High-Speed Railway Dedicated Network Enhancement (špecializované vylepšenie vysokorýchlostnej železničnej siete). Po nasadení riešenia sa výrazne zlepšil výkon sietí 5G, čo používateľom vo vlakoch umožňuje využívať bezproblémové služby v oblasti zábavy, ako je živé vysielanie, HD videá a nové typy volaní, ako aj pohodlné kancelárske služby, ako sú hovory a kancelária na diaľku.

Počet najazdených kilometrov vysokorýchlostných železníc v Číne dosiahol 40 000 km. Podľa 14. päťročnice dosiahne do roku 2025 počet najazdených kilometrov vysokorýchlostnej železnice 50 000 km. Scenár vysokorýchlostnej železnice je typický scenár s vysokou hodnotou. Presnejšie povedané, miera penetrácie terminálov 5G a údajov o využití je vysoká. Krátke video aplikácie a hlasové/video hovory cez WeChat sú najobľúbenejšie. Výstavba 5G siete na vysokorýchlostných železniciach navyše čelí štyrom výzvam. Po prvé, vzdialenosť medzi lokalitami pozdĺž vysokorýchlostných železníc je veľká. Po druhé, penetračná strata vo vysokorýchlostných železniciach je väčšia ako pri bežných rýchlostných železniciach. Po tretie, keď sa vlak pohybuje vysokou rýchlosťou, dopplerovské posuny sa zväčšujú a výkon sa zhoršuje. Po štvrté, rýchlosť vysokorýchlostnej železnice je 300 km/h a k prepínaniu článkov dochádza v priemere každé tri až štyri sekundy. V dôsledku toho je dĺžka zotrvania krátka a používateľská skúsenosť je slabá. Počas dlhodobého skúmania a praxe je dôležitou témou pre China Telecom Jiangxi spôsob, ako dosiahnuť prémiové pokrytie vysokorýchlostných železníc prostredníctvom technologických inovácií.

Na úseku Jing-tchan na železnici zo Šanghaja do Kchun-mingu v provincii Ťiang-si bolo nasadené inovatívne riešenie s aktívnou anténou v pásme 2,1 GHz 8T8R. Ako inovatívna integrovaná aktívna anténa má aktívna anténa v pásme 2,1 GHz 8T8R viacero antén, integrované polia so sústavou s vysokým ziskom, inteligentné lúče a presné a rýchle skenovanie. Okrem toho aktívna anténa v pásme 2,1 GHz zdieľa rovnakú anténu s anténami v pásme 1,8 GHz v živej sieti, čím šetrí miesto a nájomné. Jednobitová spotreba energie (spotreba energie/kapacita) je pri frekvencii 2,1 GHz 8T8R nižšia ako pri 4T4R. Po nasadení riešenia výsledky testov na mieste ukazujú, že pokrytie sa zlepšilo o 5 dB v porovnaní so 4T4R. Priemerné rýchlosti downlinku a uplinku sa na celom úseku zvýšia o 21,6 % a 50 % a rýchlosti downlinku a uplinku na okrajoch sú vyššie o 82,6 % a viac ako 100 %. Po nasadení aktívnej antény 8T sa celkový objem prevádzky zvýši o 89 %; pomer distribúcie prevádzky 5G dosahuje 52 %, čo je o 13 % viac ako na úsekoch tratí, kde je nasadené 4T. Okrem lepšieho pokrytia sa plne a evidentne uvoľňujú kapacitné požiadavky.

V úseku Nančang železnice zo Shanghaja do Kchun-ming sa na 7-kilometrovom úseku použilo inovatívne 3,5 GHz širokouhlé riešenie meta aktívnej antény, ktoré poskytuje nepretržité pokrytie v pásme 3,5 GHz s dlhšou vzdialenosťou medzi lokalitami. Keďže priemerná vzdialenosť medzi lokalitami pozdĺž železnice Šanghaj – Kchun-ming je dlhá, tradičné riešenie v pásme 3,5 GHz 8T nedokáže poskytnúť nepretržité pokrytie. V scenároch vysokorýchlostných železníc je získanie nových lokalít často nákladné. Preto China Telecom Jiangxi a Huawei spoločne pridali širokouhlú meta aktívnu anténu v pásme 3,5 GHz k existujúcej jednovrstvovej sieti v pásme 2,1 GHz. S inovatívnou širokouhlou meta aktívnou anténou je možné realizovať súvislé pokrytie v úseku trate s priemernou vzdialenosťou medzi lokalitami 740 m a maximálnou vzdialenosťou viac ako jeden km. Riešenie s veľkou šírkou pásma spojením nosičov s frekvenciou 2,1 GHz + 3,5 GHz môže tiež poskytnúť užívateľom vysokorýchlostných železníc prémiový zážitok z 5G v službách, ako sú konferencie na diaľku, HD videá a hranie hier. Počas komerčného nasadenia bola širokouhlá meta aktívna anténa nasadená na rovnakom mieste so zariadením v pásme 2,1 GHz v živej sieti, aby sa dosiahlo nepretržité pokrytie. Vďaka riešeniu sa výrazne znížia náklady na nasadenie a skráti sa doba nasadenia prémiovej širokopásmovej siete 5G vo vysokorýchlostnej železnici. Podľa testov na mieste môže širokouhlá meta aktívna anténa so spojením nosičov v pásme 3,5 GHz a 2,1 GHz poskytnúť 100 % pokrytie pozdĺž vysokorýchlostnej železnice. Priemerná sadzba sa zvýšila o 132 %, čím zaujala vedúcu pozíciu medzi konkurenciou. Priemerná rýchlosť sťahovania je konkrétne o 40 % vyššia a okrajová rýchlosť je viac ako dvojnásobná. Širokouhlá meta aktívna anténa s frekvenciou 3,5 GHz môže tiež účinne zmierniť problém s vysokým zaťažením na zariadení v pásme 2,1 GHz, vďaka čomu sa rýchlosť vnímaná používateľom v pásme 2,1 GHz zvýšila o 93,7 %. To tiež umožňuje viacerým používateľom vychutnať si pohodlie, ktoré prináša inteligentné cestovanie s 5G.

Po aktivácii funkcie High-Speed Railway Superior Experience možno frekvenciu signálu proaktívne upraviť, aby sa vyrovnal negatívny vplyv frekvenčného posunu. Okrem toho sa vyriešil problém s Dopplerovým posunom, ktorý sa vyskytol pri nepretržitom pokrytí vysokorýchlostných železníc. Po aktivácii funkcie High-Speed Railway Superior Experience pre úsek Ťiang-si na železnici Šanghaj – Kchun-ming sa miera prerušenia hovoru zníži o 75 %; používateľská skúsenosť s rýchlosťou sťahovania sa zlepší o 50 % a prenos sa zvýši o 20 %.

Po aktivácii funkcie High-Speed Railway Dedicated Network Enhancement sa počet prepínačov medzi článkami zníži. Okrem toho je dĺžka zotrvania dlhšia aj napriek častému prepínaniu článkov vysokorýchlostného vlaku a zlepšuje sa aj skúsenosť s článkom a kapacita. Po aktivácii funkcie High-Speed Railway Dedicated Network Enhancement pre železnicu Šanghaj – Kchun-ming sa úspešnosť prístupu zvýši na 99,2 % a skúsenosti aj kapacita sa zvýšia o 50 %. To rieši problém ťažkého prístupu a obmedzenej kapacity v ultra-vysokorýchlostných scenároch.

V budúcnosti bude China Telecom Jiangxi pokračovať v spolupráci so spoločnosťou Huawei v oblasti inovácií 5G, bude skúmať požiadavky na výstavbu siete 5G v diverzifikovaných scenároch a prispievať k budovaniu popredných sietí 5G a uľahčovaniu digitálnej a inteligentnej transformácie v provincii Ťiang-si.