China Telecom Jiangxi et Huawei construisent conjointement un réseau 5G pour le chemin de fer à grande vitesse afin d'offrir une expérience utilisateur de qualité supérieure dans les trains à grande vitesse

PÉKIN, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La succursale de China Telecom dans la province du Jiangxi (China Telecom Jiangxi) et Huawei ont récemment construit conjointement un réseau à double couche F+T de qualité supérieure pour le chemin de fer à grande vitesse. Des solutions innovantes telles que l'AAU 8T8R 2,1 GHz et la MetaAAU grand angle 3,5 GHz ont été adoptées avec les fonctions d'expérience de qualité supérieure sur les trains à grande vitesse et d'amélioration du réseau dédié au chemin de fer à grande vitesse. Une fois la solution déployée, les performances des réseaux 5G sont considérablement améliorées, ce qui permet aux voyageurs de profiter de services de divertissement fluides tels que le streaming en direct, les vidéos HD et le New Calling, ainsi que de services de bureau pratiques tels que les appels à distance et le bureau à distance.

Le chemin de fer à grande vitesse chinois a atteint une longueur de 40 000 km. Selon le 14ᵉ plan quinquennal, il atteindra 50 000 km d'ici à 2025. Le scénario du chemin de fer à grande vitesse est un scénario à forte valeur ajoutée typique. Plus précisément, le taux de pénétration des terminaux 5G et la DOU sont tous deux élevés. Les applications de vidéos courtes et les appels vocaux/vidéo via WeChat sont les plus populaires. En outre, la construction du réseau 5G sur le chemin de fer à grande vitesse fait face à quatre difficultés. Premièrement, la distance entre les sites le long des lignes ferroviaires à grande vitesse est longue. Deuxièmement, la perte de pénétration sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse est plus importante que sur les lignes de chemin de fer traditionnel. Troisièmement, lorsqu'un train se déplace à grande vitesse, les décalages Doppler augmentent et les performances se détériorent. Quatrièmement, la vitesse du train à grande vitesse est de 300 km/h, et la commutation de cellule a lieu toutes les trois ou quatre secondes en moyenne. En conséquence, la durée de séjour est courte et l'expérience de l'utilisateur est médiocre. Pour China Telecom Jiangxi, la question de savoir comment parvenir à une couverture optimale du chemin de fer à grande vitesse grâce à l'innovation technologique est un sujet important dans le cadre de son exploration et de sa pratique à long terme.

La section de Yingtan de la ligne ferroviaire Shanghai-Kunming dans la province du Jiangxi a déployé la solution innovante 8T8R AAU 2,1 GHz. En tant qu'AAU intégrée innovante, l'AAU 8T8R 2,1 GHz est dotée d'antennes multiples, de réseaux intégrés à gain élevé, de faisceaux intelligents et d'un balayage précis et rapide. En outre, l'AAU 2,1 GHz partage la même antenne que les antennes 1,8 GHz sur le réseau en direct, ce qui permet d'économiser de l'espace et de réduire les frais de location. La consommation d'énergie par bit (consommation d'énergie/capacité) du 8T8R 2,1 GHz est inférieure à celle du 4T4R. Après le déploiement de la solution, les résultats des essais sur site montrent que la couverture est améliorée de 5 dB par rapport à celle du 4T4R. Les débits moyens en liaison descendante et en liaison montante dans l'ensemble de la section augmentent respectivement de 21,6 % et de 50 %, et les débits en liaison descendante et en liaison montante à la périphérie augmentent de 82,6 % et de plus de 100 %. Après le déploiement des AAU 8T, le volume total de trafic augmente de 89 % ; le ratio de distribution du trafic 5G atteint 52 %, soit 13 % de plus que sur les tronçons routiers où les AAU 4T sont déployées. En plus d'une meilleure couverture, les exigences en matière de capacité sont entièrement et manifestement satisfaites.

Sur la section de Nanchang de la ligne ferroviaire Shanghai-Kunming, la solution innovante MetaAAU grand angle 3,5 GHz a été utilisée sur une section de 7 km pour fournir une couverture 3,5 GHz continue avec une distance inter-site plus longue. La distance moyenne entre les sites le long de la ligne ferroviaire Shanghai-Kunming étant longue, la solution 8T traditionnelle à 3,5 GHz ne peut assurer une couverture continue. Dans les scénarios de chemin de fer à grande vitesse, l'acquisition de nouveaux sites est souvent coûteuse. C'est pourquoi China Telecom Jiangxi et Huawei ont ajouté conjointement des MetaAAU grand angle 3,5 GHz au réseau à couche unique 2,1 GHz existant. Grâce aux MetaAAU grand angle innovantes, il est possible de réaliser une couverture continue du tronçon routier avec une distance moyenne entre les sites de 740 m et une distance maximale de plus d'un kilomètre. La solution d'agrégation de porteuses (CA) à large bande de 2,1 GHz + 3,5 GHz peut également fournir aux usagers du chemin de fer à grande vitesse une expérience 5G de qualité supérieure pour des services tels que les conférences à distance, les vidéos HD et les jeux. Lors du déploiement commercial, la MetaAAU grand angle a été déployée sur le même site que l'équipement 2,1 GHz sur le réseau en direct afin d'obtenir une couverture continue. Grâce à cette solution, les coûts de déploiement sont considérablement réduits et la période de déploiement du réseau haut débit 5G dans les trains à grande vitesse est plus courte. D'après les tests effectués sur place, la MetaAAU grand angle 3,5 GHz et la CA 2,1 GHz peuvent assurer une couverture à 100 % le long de la ligne de chemin de fer à grande vitesse. Le débit moyen a augmenté de 132 %, prenant ainsi une position de leader parmi les concurrents. Plus précisément, le débit descendant moyen est 40 % plus élevé, et le débit à la périphérie est plus que doublé. La MetaAAU grand angle 3,5 GHz peut également atténuer efficacement le problème de charge élevée sur l'équipement 2,1 GHz, ce qui permet d'augmenter de 93,7 % le débit perçu par l'utilisateur sur la bande de 2,1 GHz. Cela permet également à un plus grand nombre d'utilisateurs de profiter de la commodité apportée par les voyages intelligents 5G.

Après l'activation de la fonction d'expérience de qualité supérieure sur les trains à grande vitesse, la fréquence du signal peut être ajustée de manière proactive pour compenser l'effet négatif du décalage de fréquence. En outre, cela a permis de résoudre le problème du décalage Doppler dans la couverture continue du chemin de fer à grande vitesse. Après l'activation de la fonction d'expérience supérieure du chemin de fer à grande vitesse sur la section de Jiangxi de la ligne ferroviaire Shanghai-Kunming, le taux d'interruption des appels diminue de 75 %, l'expérience utilisateur du débit descendant s'améliore de 50 % et le trafic augmente de 20 %.

Après l'activation de la fonction d'amélioration du réseau dédié au chemin de fer à grande vitesse, le nombre de commutations intercellulaires diminue. En outre, la durée de séjour est plus longue malgré les commutations fréquentes de cellule du train à grande vitesse, et l'expérience et la capacité cellulaires sont également améliorées. Après l'activation de la fonction d'amélioration du réseau dédié aux trains à grande vitesse pour la ligne ferroviaire Shanghai-Kunming, le taux de réussite de l'accès passe à 99,2 %, et l'expérience et la capacité augmentent toutes deux de 50 %. Cela permet de résoudre le problème de l'accès difficile et de la capacité limitée dans les scénarios à très grande vitesse.

À l'avenir, China Telecom Jiangxi continuera de coopérer avec Huawei dans l'innovation 5G, d'explorer les exigences de construction de réseaux 5G dans divers scénarios, et de contribuer à la construction de réseaux 5G de premier plan et de faciliter la transformation numérique et intelligente dans la province du Jiangxi.