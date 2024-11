China Telecom Jiangxi en Huawei bouwen samen een 5G-netwerk voor hogesnelheidstreinen om een eersteklas gebruikerservaring te bieden in de hogesnelheidslijn

BEIJING, 15 november 2024 /PRNewswire/ -- Onlangs hebben Jiangxi Branch van China Telecom (kortweg China Telecom Jiangxi) en Huawei gezamenlijk een F+T dual-layer premium netwerk gebouwd voor de hogesnelheidslijn. Innovatieve oplossingen zoals de 2,1 GHz 8T8R AAU en de 3,5 GHz groothoek MetaAAU werden gebruikt met de High-Speed Railway Superior Experience en High-Speed Railway Dedicated Network Enhancement functies. Na de activering van de oplossing, zijn de prestaties van 5G-netwerken sterk verbeterd. Treingebruikers kunnen genieten van soepele entertainmentdiensten zoals live streaming, HD-video's en New Calling, maar ook van handige kantoordiensten zoals bellen op afstand en kantoor op afstand.

China's hogesnelheidslijn heeft nu 40.000 km afgelegd. Volgens het 14e vijfjarenplan zal de hogesnelheidslijn in 2025 50.000 km afleggen. Het scenario van de hogesnelheidstrein is een typisch scenario met een hoge waarde. Zowel de penetratiegraad van 5G-terminals als DOU zijn hoog. Korte videotoepassingen en spraak-/videogesprekken via WeChat zijn het populairst. Daarnaast staat de aanleg van 5G-netwerken op hogesnelheidslijnen voor vier uitdagingen. Ten eerste is de afstand tussen locaties langs hogesnelheidslijnen lang. Ten tweede is het penetratieverlies bij hogesnelheidsspoorwegen groter dan bij algemene snelheidsspoorwegen. Ten derde, wanneer een trein met hoge snelheid rijdt, nemen de Doppler-verschuivingen toe en verslechteren de prestaties. Ten vierde bedraagt de snelheid van de hogesnelheidstrein 300 km/u en wordt er gemiddeld om de drie tot vier seconden van cel gewisseld. Hierdoor is de verblijfsduur kort en de gebruikerservaring slecht. China Telecom Jiangxi vindt het belangrijk om op lange termijn te onderzoeken en in de praktijk te brengen hoe door middel van technologische innovatie premium dekking van hogesnelheidslijnen kan worden bereikt.

De Yingtan-sectie van de Shanghai-Kunming spoorweg in de provincie Jiangxi heeft de innovatieve 2,1 GHz 8T8R AAU-oplossing geïmplementeerd. Als innovatieve geïntegreerde AAU heeft de 2,1 GHz 8T8R AAU meerdere antennes, geïntegreerde arrays met hoge versterking, intelligente bundels en nauwkeurige en snelle scanopties. Bovendien deelt de 2,1 GHz AAU dezelfde antenne met de 1,8 GHz antennes op het live netwerk, wat ruimte en huur bespaart. Het single-bit stroomverbruik (stroomverbruik/capaciteit) van de 2,1 GHz 8T8R is lager dan dat van de 4T4R. Na de uitrol van de oplossing, tonen de testresultaten op locatie aan dat de dekking met 5 dB is verbeterd ten opzichte van de 4T4R-dekking. De gemiddelde downlink- en uplink-snelheden in de hele sectie nemen toe met respectievelijk 21,6% en 50% en de downlink- en uplink-snelheden aan de randen nemen toe met 82,6% en meer dan 100%. Nadat 8T AAU's zijn ingezet, stijgt het totale verkeersvolume met 89%; de 5G-verkeersverdelingsratio bereikt 52%, 13% hoger dan die van wegvakken waar 4T is ingezet. Naast een betere dekking worden de capaciteitsvereisten volledig en duidelijk vrijgegeven.

Op het Nanchang-traject van de Shanghai-Kunming spoorweg is de innovatieve 3,5 GHz groothoek MetaAAU-oplossing gebruikt om op een traject van 7 km continue 3,5 GHz dekking te bieden met een langere interlocatieafstand. Omdat de gemiddelde afstand tussen locaties langs de Shanghai-Kunming spoorweg lang is, kan de traditionele 3,5 GHz 8T-oplossing geen continue dekking bieden. In hogesnelheidsspoorwegscenario's is het vaak duur om nieuwe locaties te verwerven. Daarom hebben China Telecom Jiangxi en Huawei samen 3,5 GHz groothoek MetaAAU's aan het bestaande 2,1 GHz enkellaags netwerk toegevoegd. Met de innovatieve groothoek MetaAAU's kan continue dekking in het weggedeelte worden gerealiseerd met een gemiddelde afstand tussen locaties van 740 m en een maximale afstand van meer dan een km. De 2,1 GHz + 3,5 GHz carrier aggregation (CA) oplossing met grote bandbreedte kan gebruikers van hogesnelheidslijnen ook een eersteklas 5G-ervaring bieden in diensten zoals conferencing op afstand, HD-video's en gaming. Tijdens de commerciële uitrol is de groothoek MetaAAU ingezet op dezelfde locatie als de 2,1 GHz apparatuur op het live netwerk om een continue dekking te realiseren. Dankzij de oplossing zijn de uitrolkosten sterk verlaagd en is de uitrolperiode van het 5G premium breedbandnetwerk in het hogesnelheidsspoorwegnet korter. Volgens tests op locatie kunnen 3,5 GHz groothoek MetaAAU en 2,1 GHz CA 100% dekking bieden langs de hogesnelheidslijn. Het gemiddelde tarief is met 132% gestegen, waardoor het een leidende positie inneemt in de concurrentiestrijd. De gemiddelde downlink-snelheid is 40% hoger en de edge-snelheid is meer dan twee keer zo hoog. De 3,5 GHz groothoek MetaAAU kan ook effectief het probleem van hoge belasting op de 2,1 GHz apparatuur verlichten, waardoor de door de gebruiker waargenomen snelheid op de 2,1 GHz band met 93,7% toeneemt. Hierdoor kunnen meer gebruikers van het gemak van 5G smart travel genieten.

Na de activering van de High-Speed Railway Superior Experience, kan de signaalfrequentie proactief worden aangepast om het negatieve effect van frequentie-offset te compenseren. Daarnaast is het Doppler-verschuivingsprobleem opgelost dat optrad bij de continue dekking van hogesnelheidslijnen. Na de activering van de High-Speed Railway Superior Experience voor de Jiangxi-sectie van de Shanghai-Kunming-spoorweg, daalt het percentage wegvallende gesprekken met 75%; de gebruikerservaring van de downlink verbetert met 50% en het verkeer neemt met 20% toe.

Na de activering van de High-Speed Railway Dedicated Network Enhancement, neemt het aantal intercelschakelingen af. Bovendien is de verblijfsduur langer ondanks de frequente celschakeling van de hogesnelheidstrein en zijn ook de celervaring en -capaciteit verbeterd. Na de activering van de High-Speed Railway Dedicated Network Enhancement voor de Shanghai-Kunming spoorweg, stijgt het succespercentage van de toegang tot 99,2% en nemen zowel de ervaring als de capaciteit met 50% toe. Dit lost het probleem van moeilijke toegang en beperkte capaciteit in scenario's met ultrahoge snelheden op.

In de toekomst zal China Telecom Jiangxi blijven samenwerken met Huawei op het gebied van 5G-innovatie, de vereisten voor de bouw van 5G-netwerken in verschillende scenario's onderzoeken en bijdragen aan de bouw van toonaangevende 5G-netwerken en het faciliteren van digitale en intelligente transformatie in de provincie Jiangxi.