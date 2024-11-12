CIIE 2024: компания Shanghai Electric укрепляет глобальные партнерские отношения, способствуя устойчивым достижениям в разработке промышленных решений
News provided byShanghai Electric
Nov 12, 2024, 07:46 ET
Компания Shanghai Electric подписала на выставке CIIE 2024 новые меморандумы о сотрудничестве и стратегические соглашения с компаниями Carrier Group и Svenska Kullagerfabriken AB (SKF) China Sales Co., Ltd.
ШАНХАЙ, 12 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) открыла новую главу своего глобального сотрудничества на Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE 2024) в этом году, подписав новые соглашения со своими партнерами, развивая стратегические партнерства по всему миру, по мере того как компания укрепляют свои возможности в области исследований и разработок, чтобы создавать новаторские энергетические и промышленные решения следующего поколения.
Новые деловые альянсы с компаниями Carrier Group и SKF (China) Sales Co., Ltd («SKF»), которые обеспечивают дополнительную синергию их инновационных разработок в области передовых и эффективных энергетических технологий, позволят компании Shanghai Electric использовать партнерство для разработки и обновления своих предложений, направленных на поддержку глобальных усилий по декарбонизации.
«Компания Shanghai Electric сохраняет приверженность формированию значимых, перспективных партнерских отношений во всем мире для участия в использовании безграничных возможностей технического прогресса», — сказал Ву Лэй (Wu Lei), председатель компании Shanghai Electric. «Мы стремимся исследовать новые возможности и углублять связи с партнерами для коллективного преодоления возникающих трудностей в отрасли и изучения границ устойчивых технологий».
Стратегическое соглашение с Carrier Group знаменует 37 лет сотрудничества двух отраслевых лидеров. В рамках новой структуры компании Shanghai Electric и Carrier объединят свой опыт и знания для продвижения решений, которые соответствуют целям Китая по достижению углеродной нейтральности и пикового уровня выбросов углерода, уделяя особое внимание контролю окружающей среды в помещениях, промышленному применению тепловых насосов и устойчивому развитию.
Признавая необходимость стратегического импульса для ускорения экологического прогресса, обе компании стремятся использовать соответственно свои сильные стороны для расширения их партнерства на новые области энергоэффективной инфраструктуры и низкоуглеродные инициативы.
Между тем, сотрудничество Shanghai Electric с компанией SKF увеличит масштаб и глубину вклада обеих компаний в промышленные инновации. Используя передовые возможности компании SKF в области подшипников, уплотнений и систем смазки, партнерство направлено на оптимизацию структуры продукции Shanghai Electric и повышение ее конкурентоспособности на все более динамичном рынке.
Сотрудничество также будет включать инициативы в области комплексного энергетического и медицинского оборудования, в рамках которых обе компании будут работать над созданием индивидуальных решений, поддерживающих национальные цели Китая в области новой энергетики и высокотехнологичного производства.
Укрепляя партнерские отношения с организациями по всей своей цепочке поставок, компания Shanghai Electric продолжает уделять приоритетное внимание технологическим инновациям и сохраняет приверженность инновационным разработкам, которые совершенствуют и оптимизируют промышленные решения. За счет постоянной приверженности и стратегического сотрудничества компания стремится быть в авангарде создания надежной, устойчивой и передовой промышленной среды для будущих поколений.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2553656/image.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article