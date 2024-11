CIIE 2024: Shanghai Electric wzmacnia partnerstwa globalne, napędzając zrównoważony rozwój rozwiązań przemysłowych

Podczas CIIE 2024 spółka Shanghai Electric podpisała nowe porozumienia o współpracy i umowy strategiczne z Carrier Group i Svenska Kullagerfabriken AB (SKF) China Sales Co., Ltd.

SZANGHAJ, 12 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) otworzyła nowy rozdział współpracy globalnej podczas tegorocznych targów importowych China International Import Expo (CIIE), podpisując nowe umowy z partnerami oraz rozwijając partnerstwa strategiczne na całym świecie i zdolności w zakresie B+R, aby pełnić rolę lidera nowej generacji rozwiązań energetycznych i przemysłowych.

Shanghai Electric signed new memoranda of cooperation and strategic agreements with Carrier Group and Svenska Kullagerfabriken AB (SKF) China Sales Co., Ltd. at CIIE 2024.

Nowe sojusze biznesowe z Carrier Group i SKF (China) Sales Co., Ltd („SKF"), które dodatkowo przyczynią się do dalszej synergizacji innowacji w dziedzinie zaawansowanych i wydajnych technologii energetycznych, pozwolą Shanghai Electric wykorzystać szanse, jakie stwarza partnerstwo, do rozwijania i aktualizowania swojej oferty stworzonej z myślą o wspieraniu globalnych działań w zakresie dekarbonizacji.

„Shanghai Electric ciągle zależy na nawiązywaniu ważnych, przyszłościowych partnerstw na całym świecie i dzieleniu się nieograniczonymi możliwościami płynącymi z postępu technologicznego - powiedział Wu Lei, prezes Shanghai Electric. - Zależy nam na badaniu nowych możliwości i pogłębianiu więzi z partnerami, aby wspólnie sprostać wyzwaniom w branży i poznawać granice zrównoważonej technologii".

Umowa strategiczna z Carrier Group zaznacza 37. rok współpracy pomiędzy dwoma liderami w branży. W ramach nowej umowy Shanghai Electric i Carrier będą dzielić się między sobą wiedzą specjalistyczną, aby opracowywać rozwiązania, które przyczynią się do osiągnięcia celów Chin w zakresie neutralności pod względem emisji i szczytowych wartości emisji dwutlenku węgla, skupiając się na kontroli jakości powietrza w pomieszczeniach, zastosowaniach przemysłowych pomp ciepła i zrównoważonym rozwoju.

Rozpoznając strategiczny moment na przyspieszenie postępów w dziedzinie ochrony środowiska, obydwie spółki chcą wykorzystać swoje mocne strony, aby przenieść współpracę na nowe obszary infrastruktury efektywnej energetycznie i niskoemisyjnych inicjatyw.

Jednocześnie współpraca Shanghai Electric z SKF poszerzy zakres i ugruntuje działania obydwu spółek na rzecz innowacji przemysłowych. Opierając się na najnowocześniejszych rozwiązaniach SKF w zakresie łożysk, uszczelek i układów smarowniczych, partnerstwo ma na celu zoptymalizowanie struktury produktów Shanghai Electric i podniesienie konkurencyjności na coraz dynamiczniej rozwijającym się rynku.

Współpraca będzie obejmować także pracę nad kompleksowymi rozwiązaniami energetycznymi i sprzętem medycznym, w ramach której spółki będą dostarczać dostosowane do potrzeb rozwiązania przyczyniające się do realizacji celów Chin w zakresie nowych źródeł energii i najwyższej jakości produkcji.

Wzmacniając partnerstwa z organizacjami w ramach całego łańcucha dostaw, Shanghai Electric utrzymuje wysoki priorytet dla technologicznych innowacji i dbałość o wspieranie i optymalizację rozwiązań przemysłowych. Dzięki stałemu zaangażowaniu i strategicznej współpracy spółka stawia sobie za cel zajmowanie czołowej pozycji, jeśli chodzi o wspieranie trwałego, zrównoważonego i zaawansowanego środowiska przemysłowego dla przyszłych pokoleń.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2553656/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg