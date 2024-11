CIIE 2024: Shanghai Electric Perkuat Kemitraan Global, Dorong Kemajuan Berkelanjutan dalam Solusi Industri

Shanghai Electric meresmikan nota kesepahaman dan kemitraan strategis dengan Carrier Group and Svenska Kullagerfabriken AB (SKF) China Sales Co., Ltd. di CIIE 2024

SHANGHAI, 12 November 2024 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) telah memasuki babak baru kerja sama global di China International Import Expo tahun ini (CIIE 2024) dengan meresmikan sejumlah kemitraan baru bersama mitra-mitranya. Langkah ini mempererat kemitraan strategis yang telah terjalin di seluruh dunia, serta sejalan dengan upaya Shanghai Electric untuk memperkuat keahlian litbang sebagai pelopor solusi energi dan industri generasi baru.