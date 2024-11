CIIE 2024: Shanghai Electric upevňuje globálne partnerstvá na podporu udržateľného pokroku v priemyselných riešeniach

Na veľtrhu CIIE 2024 podpísala spoločnosť Shanghai Electric nové memorandá o spolupráci a strategické dohody so spoločnosťami Carrier Group a Svenska Kullagerfabriken AB (SKF) China Sales Co., Ltd.

ŠANGHAJ, 11. november 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) ohlásila na tohtoročnej výstave China International Import Expo (CIIE 2024) novú kapitolu svojej globálnej spolupráce. Podpísala tu nové dohody so svojimi partnermi, zamerané na rozvoj strategických partnerstiev na celom svete v rámci zdokonaľovania kapacít výskumu a vývoja, s cieľom stáť na čele v oblasti energetických a priemyselných riešení novej generácie.

Shanghai Electric signed new memoranda of cooperation and strategic agreements with Carrier Group and Svenska Kullagerfabriken AB (SKF) China Sales Co., Ltd. at CIIE 2024.

Nové obchodné dohody so spoločnosťami Carrier Group a SKF (China) Sales Co., Ltd (ďalej len „SKF"), ktoré naďalej ťažia z kombinovaných inovácií v oblasti pokročilých a efektívnych energetických technológií, umožnia spoločnosti Shanghai Electric využiť partnerstvo na rozvoj a rozširovanie svojich ponúk navrhnutých na podporu globálneho úsilia o dekarbonizáciu.

„Shanghai Electric je naďalej odhodlaná uzatvárať zmysluplné a perspektívne partnerstvá po celom svete a využívať neobmedzené možnosti technologického pokroku," povedal Wu Lei, prezident Shanghai Electric. „Zaviazali sme sa objavovať nové príležitosti a prehlbovať vzťahy s partnermi, so zámerom spoločne riešiť nové výzvy v tomto odvetví a skúmať hranice udržateľných technológií."

Strategická dohoda s Carrier Group predstavuje už 37. rok spolupráce medzi dvoma lídrami v tomto odvetví. V rámci novej spolupráce spoločnosti Shanghai Electric a Carrier zjednotia svoje odborné znalosti s cieľom presadzovať riešenia, ktoré sú v súlade s čínskymi cieľmi uhlíkovej neutrálnosti a uhlíkového maxima, so zameraním na kontrolu vnútorného prostredia, uplatnenie priemyselných tepelných čerpadiel, a udržateľný rozvoj.

Obe spoločnosti si uvedomujú strategický moment na urýchlenie pokroku v oblasti životného prostredia a snažia sa využiť svoje silné stránky, aby posunuli partnerstvo do nových oblastí energeticky účinnej infraštruktúry a nízkouhlíkových iniciatív.

Spolupráca Shanghai Electric so spoločnosťou SKF na druhej strane rozšíri rozsah a hĺbku príspevku oboch spoločností k priemyselným inováciám. Využitím špičkových možností SKF v oblasti ložísk, tesnení a mazacích systémov je cieľom partnerstva optimalizovať štruktúru produktov Shanghai Electric a zlepšiť konkurencieschopnosť na čoraz dynamickejšom trhu.

Spolupráca bude zahŕňať aj iniciatívy v oblasti komplexného energetického a medicínskeho vybavenia, kde sa obe spoločnosti zamerajú na poskytovanie prispôsobených riešení, ktoré podporia národné ciele Číny v oblasti novej energie a špičkovej výroby.

Posilnením partnerstiev s organizáciami v rámci svojho dodávateľského reťazca Shanghai Electric naďalej uprednostňuje technologické inovácie a venuje sa inováciám, ktoré zlepšujú a optimalizujú priemyselné riešenia. Prostredníctvom trvalého záväzku a strategickej spolupráce sa spoločnosť snaží stáť na čele podpory odolného, udržateľného a pokročilého priemyselného prostredia pre budúce generácie.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2553656/image.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg