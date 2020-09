Čína ocenila bojovníky s pandemií a přislíbila, že bude pokračovat v boji proti COVID-19 i v globálním měřítku

Renomovaný odborník na respirační onemocnění, Čung Nan-šan , získal Medaili republiky, nejvyšší státní vyznamenání. Čung Nan-šan identifikoval v roce 2003 virus SARS a v současné době je v rámci čínské vlády odpovědný za boj proti COVID-19.

Kromě toho byly dalším třem zdravotnickým odborníkům uděleny čestné medaile s titulem „Hrdina lidu". Tyto medaile získali Čang Po-li, odborník na tradiční čínskou medicínu, který vedl výzkum zaměřený na kombinovanou léčbu COVID-19 s pomocí tradiční čínské a západní medicíny; Čang Ting-jü , ředitel nemocnice Ťin-jin-tchan ve Wu-čchanu, která je vyhrazená pro léčbu pacientů s koronavirovou infekcí; a Čchen Weh, vedoucí představitel vojenského výzkumu, kterému se podařilo dosáhnout významných úspěchů v základním výzkumu onemocnění COVID-19 a také při vývoji vakcíny a obrany proti tomuto onemocnění.

„Zdravotničtí pracovníci jsou ti nejkrásnější andělé a nejmilovanější lidé v této nové době,", řekl čínský prezident Si Ťin-pching ve svém projevu po udělení medailí. „Náš národ, lidé ani historie nikdy nezapomenou na jejich jména a skutky a jejich jména nikdy nezmizí z paměti naší země."

Milióny zdravotníků bojovalo proti COVID-19 po celé zemi a 540 tisíc z nich pracovalo přímo v provincii Chu-pej ve střední Číně a v jejím hlavním městě Wu-čchanu, které byly epidemií nejvíce zasaženy, řekl prezident Si Ťin-pching, který je také generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Číny a předsedou Ústřední vojenské komise Čínské lidové republiky.

Společnými silami do boje s globálními problémy

Prezident Si Ťin-pching vyzval, aby Čína spojila své síly s mezinárodním společenstvím a pomohla řešit globální důsledky pandemie.

Prezident také ocenil to, jak Čína pomáhá v globálním boji s pandemií nového koronaviru, která je nejhorší světovou pandemií za poslední století.

Prezident zdůraznil, že od vypuknutí pandemie se Čína chovala „otevřeně, transparentně a odpovědně" a aktivně plnila své mezinárodní závazky.

Prezident řekl, že Čína „dobrovolně poskytla informace o vypuknutí pandemie Světové zdravotnické organizaci (WHO), příslušným zemím a regionálním organizacím, a to v co nejkratším čase a zpřístupnila informace o genové sekvenci nového koronaviru tak rychle, jak to jen bylo možné."

Čína uskutečnila více než 70 výměn informací o zvládání epidemie a podělila se o své zkušenosti s různými zeměmi, mezinárodními i regionálními organizacemi, řekl prezident Si Ťin-pching.

Čína oznámila své rozhodnutí věnovat ve dvou splátkách částku 50 milionů amerických dolarů Světové zdravotnické organizaci; poslala tým 34 zdravotnických odborníků do 32 zemí a nabídla pomoc 150 zemím a 4 mezinárodním organizacím; od 15. března do 6. září země vyvezla 151,5 miliard kusů roušek, 1,4 miliardy kusů ochranných obleků, 230 milionů párů ochranných brýlí, 209 tisíc ventilátorů, 470 milionů kusů testovacích sad a 80,14 milionů infračervených teploměrů, řekl prezident Si Ťin-pching.

Prezident dále poznamenal, že pandemie je důkazem toho, že lidé dokážou držet při sobě v dobách zlých i dobrých a vyzval k celosvětové solidaritě a spolupráci v boji s touto krizí.

Čína bude i nadále podporovat mezinárodní spolupráci v boji s epidemií, Světovou zdravotnickou organizaci, která hraje klíčovou roli v tomto boji a pomůže vybudovat společnou zdravotní péči pro lidi, řekl prezident Si Ťin-pching.

Čína v boji za lepší budoucnost

Prezident prověřil opatření, která Čína přijala v boji proti viru a vyzval celou zemi k jednotě a odhodlání v boji proti pandemii a ke splnění stanovených cílů.

Za posledních více než 7 měsíců se virem nakazilo více než 80 tisíc Číňanů a zhruba 4700 osob přišlo o život. Bez okamžitého zavedení přísných opatření na různých úrovních a bez obětavosti zdravotnických a komunitních pracovníků i občanů, kteří důsledně dodržovali protiepidemiologická restriktivní opatření, by tato čísla byla mnohem vyšší.

„Nárůst šíření virové infekce se podařilo zvládnout za období, které lehce přesáhlo jeden měsíc a za zhruba dva měsíce denní nárůst počtu případů v Číně poklesl na jednociferné číslo a za zhruba tři měsíce jsme zaznamenali rozhodující vítězství v ochraně provincie Chu-pej a jejího hlavního města Wu-čchanu," řekl prezident Si Ťin-pching.

V rámci opatření na zmírnění důsledků epidemie Čína oznámila řadu politických rozhodnutí, která pomohou firmám, vytvoří nová pracovní místa, posílí investice a spotřebu a zmírní následky chudoby, řekl prezident Si Ťin-pching.

Za druhé čtvrtletí letošního roku vzrostla druhá největší ekonomika světa meziročně o 3,2 % a překonala tak propad o 6,8 % v prvním čtvrtletí.

„Čína se stala první významnou ekonomikou, které se podařilo od začátku pandemie vrátit zpět k růstu," řekl prezident Si Ťin-pching.

Prezident Si Ťin-pching dále uvedl, že Čína musí pokračovat v uplatňování a dodržování protiepidemiologických opatření a usilovat o konečné vítězství v boji proti pandemii COVID-19.

Pan prezident zdůraznil nutnost institucionálních záruk pro zabezpečení životů a zdraví občanů a vyzval k vytvoření silného systému veřejného zdraví, zlepšení preventivní péče, kontroly a léčby všech významných epidemií.

Vyzval také ke zintenzivnění úsilí při zajišťování ekonomického růstu a zlepšení života obyvatel s tím, že národní rozvojové cíle a úkoly musí být splněny.

Čína chce do roku 2020 eradikovat absolutní chudobu a dokončit budování přiměřeně prosperující společnosti ve všech ohledech.

Mezitím prezident Si Ťin-pching vyzdvihl důležitost rozšiřování povědomí o rizicích a uplatňování kritického myšlení při zavádění preventivních opatření a překonávání překážek na cestě k dalšímu rozvoji Číny.

Prezident vyjádřil důvěru v čínskou budoucnost v nové době. „Žádná síla na světě nedokáže zastavit čínský lid na cestě k lepšímu životu!", řekl prezident Si Ťin-pching.

Původní článek: https://news.cgtn.com/news/2020-09-08/China-honors-pandemic-fighters-vows-to-carry-on-fighting-COVID-19-TCeSeTaCze/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=u8O1-cWAA_M

SOURCE CGTN