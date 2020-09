Čína si ctí bojovníkov proti pandémii a sľubuje, že bude pokračovať v globálnych bojoch proti COVID-19

Renomovaný odborník na respiračné choroby Zhong Nanshan bol ocenený Medailou republiky, najvyšším štátnym vyznamenaním. Zhong identifikoval vírus SARS v roku 2003 a v súčasnosti vedie snahy čínskej vlády v boji proti COVID-19.

Národný čestný titul „Ľudový hrdina" bol udelený ďalším trom lekárom. Príjemcami sú Zhang Boli, expert na tradičnú čínsku medicínu, ktorý predsedal výskumu liečebnej schémy COVID-19 kombinujúcej tradičnú čínsku medicínu a západnú medicínu, Zhang Dingyu, vedúci Wuhanskej nemocnice Jinyintan určenej na liečenie koronavírusu, a Chen Wei, armádny lekársky vedec, ktorý dosiahol významné úspechy v základnom výskume a vývoji vakcín a ochrannej medicíny súvisiacej s COVID-19.

„Zdravotníci sú najkrajšími anjelmi a najmilšími ľuďmi v novej ére," uviedol v prejave po odovzdaní medailí čínsky prezident Si Ťin-pching. "Na ich mená a výkony národ, ľudia a história nikdy nezabudne a budú vyryté na pamätníku republiky."

Milióny zdravotníckych pracovníkov bojovali na fronte proti COVID-19 na celom svete, vrátane 540 000 pracovníkov v stredočínskej provincii Chu-pej a jej hlavnom meste Wu-chan, ktoré bolo počas vypuknutia najviac postihnutou oblastťou, uviedol Si, ktorý je tiež generálnym tajomníkom Komunistickej strany Číny a predsedom Ústrednej vojenskej komisie.

Spoločné úsilie pri riešení globálnych výziev

Si sa zaviazal, že Čína sa spojí s medzinárodným spoločenstvom pri riešení globálnych výziev pandémie.

Berúc na vedomie, že prepuknutie nového koronavírusu je najhoršou pandémiou, akú svet za posledné storočie zažil, zdôraznil prínos Číny v globálnom boji.

Zdôraznil, že Čína koná „otvorene, transparentne a zodpovedne" a aktívne plní svoje medzinárodné záväzky.

„Dobrovoľne poskytla informácie o ohnisku nákazy Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) a príslušným krajinám a regionálnym organizáciám v čo najkratšom čase a genómovú sekvenciu nového koronavírusu uvoľnila v najskoršom možnom čase," uviedol.

Čína uskutočnila viac ako 70 výmen s rôznymi krajinami a medzinárodnými a regionálnymi organizáciami, ktoré sa venujú kontrole epidémie, aby sa podelila o svoje skúsenosti, poznamenal Si.

Čína oznámila rozhodnutie poskytnúť WHO dve dávky hotovostnej podpory v celkovej výške 50 miliónov amerických dolárov; vyslala 34 tímov lekárskych odborníkov do 32 krajín a ponúkla pomoc 150 krajinám a štyrom medzinárodným organizáciám; od 15. marca do 6. septembra krajina vyviezla podľa slov Si Ťin-pchinga 151,5 miliárd masiek, 1,4 miliardy ochranných oblekov, 230 miliónov párov ochranných okuliarov, 209 000 ventilátorov, 470 miliónov testovacích súprav a 80,14 milióna infračervených teplomerov.

Pandémia preukázala, že ľudstvo je spoločenstvo, ktoré zdieľa bôle a problémy. Vyzval na solidaritu a spoluprácu na celom svete pri riešení krízy.

Čína bude podľa neho naďalej podporovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti kontroly epidémií, podporovať WHO pri zohrávaní vedúcej úlohy v boji a prispievať k budovaniu komunity spoločného zdravia ľudstva.

Čína je neochvejná v hľadaní lepšej budúcnosti

Prezident prehodnotil opatrenia, ktoré Čína prijala v boji proti vírusu, a vyzval na jednotu a odhodlanie v celej krajine pri riešení výziev a dosahovaní rozvojových cieľov.

Za posledných viac ako sedem mesiacov bolo vírusom nakazených viac ako 80 000 Číňanov a približne 4 700 ľudí prišlo o život. Čísla mohli byť oveľa väčšie, keby sa na rôznych úrovniach neprijali prísne opatrenia a neobetovali sa zdravotnícki pracovníci, komunitní pracovníci ani obyvatelia, ktorí dôsledne dodržiavali obmedzenia týkajúce sa riadenia epidémie.

„Za niečo viac ako mesiac bolo potlačené stúpajúce šírenie vírusu; zhruba za dva mesiace klesol denný nárast prípadov koronavírusu na jednociferné číslo; a približne o tri mesiace bolo dosiahnuté rozhodujúce víťazstvo v obrane provinice Chu-pej a jej hlavného mesta Wu-chan," poznamenal Si.

Pri uvoľnení ohniska Čína oznámila sériu politík na pomoc podnikom, vytváranie pracovných miest, zvyšovanie investícií a spotreby a podporu zmierňovania chudoby.

Druhá najväčšia svetová ekonomika vzrástla v druhom štvrťroku oproti predchádzajúcemu roku o 3,2 percenta, čo v prvom štvrťroku zvrátilo pokles o 6,8 percenta.

„Čína sa stala prvou významnou ekonomikou, ktorá sa vrátila k rastu od začiatku pandémie," uviedol Si.

Do budúcnosti Si uviedol, že Čína musí pokračovať v implementácii pravidelných opatrení na kontrolu epidémie a usilovať sa o úplné víťazstvo v boji proti COVID-19.

Zdôraznil posilnenie inštitucionálnych záruk na ochranu životov a zdravia ľudí, vyzval na rozvoj silného systému verejného zdravia a modernizáciu systému prevencie, kontroly a liečby veľkých epidémií.

Vyzval tiež na zintenzívnenie úsilia na zabezpečenie hospodárskeho rastu a zlepšenie obživy ľudí, pričom zdôraznil, že je potrebné plniť národné rozvojové ciele a úlohy.

Cieľom Číny je odstrániť absolútnu chudobu a do roku 2020 dokončiť budovanie mierne prosperujúcej spoločnosti vo všetkých ohľadoch.

Medzitým Si zdôraznil dôležitosť zvyšovania povedomia o rizikách a dodržiavaní myslenia na najnižšie úrovne a vyzval na podporu úsilia o zlepšenie schopností predchádzať a zmierňovať rôzne druhy rizík na ceste rozvoja Číny.

Vyjadril dôveru v budúcnosť Číny v novej ére. „Nikto a žiadna sila nemôže zabrániť čínskemu ľudu v dosiahnutí lepšieho života!" povedal Si.

Pôvodný článok: https://news.cgtn.com/news/2020-09-08/China-honors-pandemic-fighters-vows-to-carry-on-fighting-COVID-19-TCeSeTaCze/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=u8O1-cWAA_M

SOURCE CGTN