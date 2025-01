Clarios erhält Auszeichnung für das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit

ATR International verleiht "Excellence in Sustainability"-Preis an Clarios.

Kreislaufwirtschaft von Clarios als "Best-in-Class" bezeichnet.

Clarios zeigt in hohem Maße Engagement nachhaltige Lösungen, die die Transformation der Mobilität vorantreiben.

HANNOVER, Deutschland, 16. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Clarios, der weltweit größte Hersteller von Niederspannungsbatterien, wurde von ATR International mit dem "Excellence in Sustainability"-Preis ausgezeichnet, der erstmalig vergeben wurde. ATR International ist eine der weltweit führenden internationalen Handelsgruppen, die im Ersatzteilgeschäft für Fahrzeuge tätig ist. Darüber hinaus agiert ATR als internationaler Konzeptanbieter und Entwickler für Werkstattsysteme. In Europa ist VARTA die Premiummarke für Autobatterien von Clarios.

Das Clarios-Team bei der Verleihung des ATR-Awards „Excellence in Sustainability“. Vlnr: Alexander Bruchwald, Senior International Key Account Manager, Lisa Klein, Director Brand Marketing EMEA und Bernd Evers, Sales Director EMEA

Laut ATR International wurde Clarios aus folgenden Gründen mit dem Preis "Excellence in Sustainability" ausgezeichnet

Etablierung der branchenführenden Kreislaufwirtschaft mit globaler Präsenz

Größtes Engagement für die Transformation hinzu nachhaltigen Lösungen für die Mobilität

"Die Auszeichnung bestätigt, dass unsere Bemühungen um Nachhaltigkeit sowohl in der Branche als auch bei unseren Kunden Anerkennung finden. Es ist ein bemerkenswerter Erfolg, dass Clarios der erste Empfänger dieses ATR-Awards ist", sagt Theres Gosztonyi, Vice President Aftermarket EMEA bei Clarios. Die Auszeichnung wurde im Dezember 2024 im Rahmen des "ATR International Preferred ATR Suppliers (IPAS) Forum" in der Motorworld Region Stuttgart an Bernd Evers, Sales Director EMEA, Lisa Klein, Director Brand Marketing EMEA, und Alexander Bruchwald, Senior International Key Account Manager, als Vertreter von Clarios, überreicht. Dieses Forum dient ATR International dazu, seine wichtigsten Lieferanten zu ehren.

Clarios ist bekannt für sein Know-how im geschlossenen Bleirecyclingprozess. So wurde Clarios im Jahr 2023 mit dem International Sustainability Award ausgezeichnet. Altbatterien sind eine wichtige Ressource, die es Clarios ermöglicht, 8.000 gebrauchte Batterien pro Stunde und Tag in seinem gesamten Netzwerk zu recyceln. Die Blei-Säure-Batterien des Unternehmens sind so konzipiert, dass 100 % der Batteriematerialien verantwortungsvoll zurückgewonnen, recycelt und zur Herstellung neuer Batterien oder anderer Produkte wiederverwendet werden können. "Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility sind für unsere Geschäftstätigkeit und unsere Produkte von zentraler Bedeutung", sagt Christian Rosenkranz, Vice President of Sustainability & Corporate Affairs EMEA. "Die behördlichen Anforderungen an niedrigere Emissionen erhöhen den Strombedarf für Niedervoltbatterien in allen Fahrzeugen und damit auch die Nachfrage nach fortschrittlicheren Batterien. Daher ist die Kreislaufwirtschaft für unsere Nachhaltigkeits-bemühungen von entscheidender Bedeutung. Weltweit stammen 76 % des Bleis und 54 % des Kunststoffs in unseren Batterien aus recycelten oder wiederaufbereiteten Inhalten."

