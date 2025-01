Clarios honorée pour son engagement en faveur du développement durable

ATR International décerne le prix « Excellence in Sustainability » à Clarios.

La circularité de Clarios avec une empreinte mondiale nommée « best-in-class ».

Clarios fait preuve de son plus grand engagement en faveur de la transformation des solutions de mobilité durable.

HANOVRE, Allemagne, le 16 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Clarios, le fabricant de batteries basse tension le plus important, le plus avancé sur le plan technologique et le plus responsable au monde, a reçu le premier prix « Excellence in Sustainability » décerné par ATR International. ATR International est l'un des principaux groupes commerciaux internationaux au monde sur le marché de l'après-vente automobile et agit également en tant que fournisseur et développeur international de systèmes d'atelier. En Europe, la marque haut de gamme de Clarios pour les batteries automobiles est VARTA.

Das Clarios-Team bei der Verleihung des ATR-Awards „Excellence in Sustainability“. Vlnr: Alexander Bruchwald, Senior International Key Account Manager, Lisa Klein, Director Brand Marketing EMEA und Bernd Evers, Sales Director EMEA

Selon ATR International, Clarios a reçu le prix « Excellence in Sustainability » pour les raisons suivantes

Mettre en place la meilleure économie circulaire de sa catégorie avec une empreinte mondiale

Faire preuve du plus haut engagement dans la transformation des solutions de mobilité durable

« Ce prix montre que nos efforts en matière de durabilité sont reconnus à la fois par l'industrie et par nos clients. Le fait que Clarios soit le premier récipiendaire de ce prix ATR est une réalisation remarquable », a déclaré Theres Gosztonyi, vice-président de l' après-vente EMEA chez Clarios. Le prix a été remis à Bernd Evers, directeur des ventes EMEA, à Lisa Klein, directrice du marketing de la marque EMEA, et à Alexander Bruchwald, Senior International Key Account Manager, représentant Clarios, lors du « ATR International Preferred ATR Suppliers (IPAS) Forum » qui s'est tenu dans la région Motorworld de Stuttgart, en Allemagne, en décembre 2024. Ce forum est la plate-forme d'ATR International pour honorer ses fournisseurs les plus importants.

Clarios est bien connu pour son expertise dans le processus de recyclage du plomb en boucle fermée. Par exemple, en 2023, Clarios a reçu l'International Sustainability Award. Les batteries en fin de vie sont une ressource essentielle qui permet à Clarios de recycler 8 000 batteries usagées chaque heure de chaque jour sur l'ensemble de son réseau. Les batteries au plomb de l'entreprise sont conçues de manière à ce que 100 % des matériaux des batteries puissent être récupérés, recyclés et réutilisés de manière responsable pour fabriquer de nouvelles batteries ou d'autres produits. « Le développement durable et la responsabilité sociale d'entreprise sont au cœur de nos opérations et de nos produits », déclare Christian Rosenkranz, vice-président du développement durable et des affaires générales EMEA. « Les exigences réglementaires en matière de réduction des émissions augmentent les besoins en énergie des batteries basse tension dans tous les véhicules, ce qui fait grimper la demande de batteries plus avancées. Par conséquent, la circularité est essentielle à nos efforts en matière de durabilité. À l'échelle mondiale, 76 % du plomb et 54 % du plastique de nos batteries proviennent de matériaux recyclés ou remanufacturés.

À propos de Clarios

Clarios est le leader mondial des technologies avancées de batteries basse tension pour la mobilité. Nos batteries et nos solutions intelligentes alimentent presque tous les types de véhicules et se retrouvent dans 1 voiture sur 3 sur les routes aujourd'hui. Avec environ 18 000 employés dans plus de 100 pays, nous apportons une expertise approfondie à nos partenaires du marché des pièces de rechange et des équipementiers, ainsi que la fiabilité, la sécurité et le confort à la vie quotidienne. Nous répondons à la planète en mettant l'accent sur le développement durable en faisant progresser les meilleures pratiques de développement durable et en les défendant dans l'ensemble de notre industrie. Nous veillons à ce que 100 % de nos produits vendus soient recyclables, et nous recyclons 8 000 piles par heure dans notre réseau. Clarios est une société du portefeuille de Brookfield.

