CLÉ DE PEAU BEAUTÉ CELEBRA SUS 40 AÑOS DESVELANDO EL SIGUIENTE CAPÍTULO

En línea con la dedicación característica de Clé de Peau Beauté de aprovechar lo mejor de la ciencia y la innovación, la marca aprovechó la tecnología de vanguardia para reunir a los medios de comunicación de todo el mundo en The House of Infinite Radiance, un hogar virtual que presenta todas las facetas de la marca, el presente y el futuro. En The House of Infinite Radiance, los invitados tuvieron la oportunidad de conocer a las tres nuevas Embajadoras Globales de la Marca Clé de Peau Beauté por primera vez y de ver las colecciones que se presentarán durante el año que viene, a través de puntos de contacto interactivos y contenido a medida.

"Nuestro cuadragésimo aniversario es una ocasión importante para Clé de Peau Beauté y es la oportunidad ideal para celebrar a las mujeres a las que servimos. Creemos firmemente que el resplandor interior está en el centro de cada mujer; la marca también reconoce que el verdadero resplandor es polifacético y se expresa de muchas maneras diferentes, cada una de ellas tan singularmente bella como la otra. Por lo tanto, estoy encantada de presentar a Dakota, Diana y Ella, tres actrices que representan realmente a las mujeres de hoy en día, empoderadas, seguras de sí mismas, con conciencia social y siempre trabajando para liberar su propio potencial y el de quienes las rodean. Estamos muy contentos de que formen parte de la familia de Clé de Peau Beauté", dijo Mizuki Hashimoto, Directora de Marca de Clé de Peau Beauté.

Cuando se les preguntó qué significaba para ellas unirse a la familia de Clé de Peau Beauté, Dakota Fanning dijo: "Es un honor, no sólo que me pidan que represente a una marca de lujo tan distinguida, sino también asumir este papel con mujeres de talento como Ella y Diana. Siempre he sido fan de los productos de Clé de Peau Beauté y comparto la creencia de la marca sobre la importancia de abrazar y celebrar tus puntos fuertes únicos e individuales."

Diana Silvers añadió: "Clé de Peau Beauté es una marca con una historia tan rica, y lo que realmente resuena en mí es su búsqueda de la excelencia. Siempre buscan innovar y evolucionar, y he visto cómo eso se traduce en productos de gran calidad diseñados teniendo en cuenta las fortalezas individuales de las mujeres. La marca ha creado esta comunidad global de apoyo en torno a ese mensaje, y estoy deseando formar parte de ese viaje con Dakota y Ella."

Ella respondió, "Lo que realmente me convence de la marca es que defiende productos de alta calidad y una misión filantrópica global que empodera a las niñas para que encuentren su voz a través de la educación. Esto es importante para mí, y estoy orgullosa de hacerlo con mujeres excepcionales como Dakota y Diana".

Las actrices harán su primera aparición en un anuncio en enero de 2022 en una campaña rodada por Cliff Watts. Dakota, Diana y Ella asistirán a eventos de lanzamiento exclusivos para los medios de comunicación, que comenzarán este mes de enero con The House of Infinite Radiance. A lo largo de 2022, Clé de Peau Beauté presentará con orgullo nuevos y emocionantes productos y colecciones para celebrar este año tan especial y demostrar su compromiso de buscar siempre la máxima luminosidad y perfección.

Acerca de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marca de lujo global de Shiseido Co., Ltd., fue fundada en 1982 como la máxima expresión de elegancia y ciencia. Clé de Peau Beauté es la clave de la belleza de la piel. La filosofía de la marca es desbloquear el poder del resplandor de una mujer aprovechando las tecnologías de maquillaje y el cuidado de la piel avanzado de todo el mundo. Siempre guiado por una exquisita sensibilidad e inteligencia estética, Clé de Peau Beauté ha infundido a sus productos modernidad, encanto y dinamismo para emerger como líder de la industria en brindar un resplandor tan extraordinario que emana desde adentro. Disponible en 23 países y regiones de todo el mundo*.

*En enero de 2022.

Sitio 40 aniversario de Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/int/40th-anniversary.html

Sitio Embajador de la Marca de Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/int/meet-ambassador.html

Instagram de Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Biografías Embajadoras de la Marca

Dakota Fanning es una actriz americana con una amplia lista de películas en su haber. Es la actriz más joven que ha sido nominada a un Screen Actors Guild Award®. Más recientemente, se la vio retomar su papel de Sarah Howard en la segunda temporada de la aclamada serie, The Alienist. La serie se estrenó en Estados Unidos como el nuevo drama número 1 de la televisión por cable y fue nominada al Globo de Oro® y al Emmy® a la mejor serie limitada. Fanning, que también ha protagonizado recientemente Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, se la verá protagonizando la serie antológica The First Lady y la serie dramática Ripley, ambas para Showtime. Además de ser una actriz de éxito, también es embajadora artística de Save the Children.

Diana Silvers, es una actriz y modelo americana, que hizo su presentación en Glass de M. Night Shyamalan . Es conocida por su papel de Hope en Booksmart de Olivia Wilde, como Erin Naird en Space Force en Netflix, y como Maggie junto a Octavia Spencer en Ma de Blumhouse/Universal. Diana es una estrella en ascenso, y los titulares la nombran "la nueva protagonista de Hollywood". Fuera de la actuación, Diana es una apasionada de la retribución a su comunidad; apoya muchas causas filantrópicas, como el St. Jude Children's Hospital, la Fundación Nacional del Cáncer de Mama y la Joyful Heart Foundation.

Ella Balinska es una de las jóvenes actrices más prometedoras de su generación. Es más conocida por su debut y su papel protagonista en la película de Jane Kano, una feroz ex agente del MI-6 en Los Ángeles de Charlie. A continuación, protagoniza la esperada serie de acción real de Netflix Resident Evil, cuya producción ha finalizado recientemente, y el largometraje producido por Blumhouse, Run Sweetheart Run, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance y tendrá un lanzamiento mundial en Amazon Prime. Ella también ha sido anunciada para asumir el papel principal de Frey Holland en el videojuego épico Forspoken de Square Enix para Playstation 5. Ella ha consolidado su lugar en la moda y la filantropía; en particular, es la embajadora mundial de la icónica colección de joyas Panthère de Cartier, y fue invitada a unirse al British Fashion Council como patrona fundadora de la BFC Foundation Charity. Tras formarse en la Guildford School of Acting de Londres, donde se graduó con matrícula de honor, recientemente ha creado una beca en su Alma Mater para estudiantes de la mayoría global, apoyando y profundizando en la comprensión de la identidad cultural y la autenticidad mientras se forman en su oficio.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1709324/CPB_40_years_logo_01_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1709325/22SS_PLATES_D2_0048_TRIPLE_COMP_V7_2_NO_CROP_LAYERED_PO_2_1_1.jpg

