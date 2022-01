CLÉ DE PEAU BEAUTÉ FEIERT SEIN 40-JÄHRIGES BESTEHEN MIT DER ENTHÜLLUNG DES NÄCHSTEN KAPITELS

TOKIO, 13. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, die globale Luxus-Hautpflege- und Make-up-Marke, wird in diesem Jahr vierzig Jahre alt - und feiert damit vier Jahrzehnte im Streben nach Strahlkraft und meisterhafter Handwerkskunst durch Wissenschaft und Innovation. Dieser Jahrestag ist die ideale Gelegenheit, um an das Erreichte zu erinnern und gleichzeitig die kühnen Ziele der Marke für die Zukunft zu präsentieren. Um das nächste Kapitel einzuläuten, ist es Clé de Peau Beauté eine Ehre, Dakota Fanning, Diana Silvers und Ella Balinska als die neuen Gesichter der Marke vorzustellen. Jede einzelne dieser unglaublichen Frauen verkörpert Eigenschaften der DNA der Marke: intelligent und kompromisslos. Gleichzeitig repräsentieren sie eine globale Gemeinschaft von Frauen, die eine angeborene Ausstrahlung besitzen, die jede einzelne so außergewöhnlich macht.

Im Einklang mit dem Markenzeichen von Clé de Peau Beauté, das Beste aus Wissenschaft und Innovation zu nutzen, nutzte die Marke modernste Technologie, um Medien aus der ganzen Welt im The House of Infinite Radiance zu versammeln - einem virtuellen Haus, das alle Facetten der Marke, die Gegenwart und die Zukunft, präsentiert. Im The House of Infinite Radiance hatten die Gäste die Gelegenheit, die drei neuen globalen Markenbotschafter von Clé de Peau Beauté zum ersten Mal zu treffen und eine Vorschau auf die begehrenswerten Kollektionen zu erhalten, die im Laufe des Jahres durch interaktive Touchpoints und maßgeschneiderte Inhalte präsentiert werden.

„Unser vierzigjähriges Jubiläum ist ein wichtiges Ereignis für Clé de Peau Beauté und die ideale Gelegenheit, die Frauen zu feiern, die wir bedienen. Wir sind der festen Überzeugung, dass die innere Ausstrahlung den Kern jeder Frau ausmacht. Die Marke ist sich auch bewusst, dass wahre Ausstrahlung facettenreich ist und auf viele verschiedene Arten zum Ausdruck kommt, von denen jede so einzigartig schön ist wie die andere. Ich freue mich daher sehr, Dakota, Diana und Ella vorstellen zu können, drei Schauspielerinnen, die die Frauen von heute wirklich repräsentieren: selbstbewusst, selbstsicher, sozialbewusst und immer bestrebt, ihr eigenes Potenzial und das der Menschen um sie herum zu entfalten. Wir freuen uns sehr, sie als Teil der Clé de Peau Beauté Familie zu haben", sagte Mizuki Hashimoto, Chief Brand Officer von Clé de Peau Beauté.

Auf die Frage, was es für sie bedeute, zur Clé de Peau Beauté-Familie zu gehören, sagte Dakota Fanning: „Es ist eine Ehre - nicht nur, dass man uns gebeten hat, eine so angesehene Luxusmarke zu repräsentieren, sondern auch, dass wir diese Rolle zusammen mit talentierten Frauen wie Ella und Diana übernehmen dürfen. Ich war schon immer ein Fan der Produkte von Clé de Peau Beauté und teile die Überzeugung der Marke, dass es wichtig ist, seine einzigartigen und individuellen Stärken zu erkennen und zu feiern."

Diana Silvers fügte hinzu: „Clé de Peau Beauté ist eine Marke mit einer so reichen Geschichte, und was mich wirklich anspricht, ist ihr Streben nach Exzellenz. Sie sind stets um Innovation und Weiterentwicklung bemüht, und ich habe gesehen, wie dies zu qualitativ hochwertigen Produkten führt, die auf die individuellen Stärken der Frauen abgestimmt sind. Die Marke hat diese globale Gemeinschaft zur Unterstützung dieser Botschaft aufgebaut, und ich freue mich sehr darauf, mit Dakota und Ella Teil dieser Reise zu sein."

Ella antwortete: „Was mich an der Marke wirklich anspricht, ist, dass sie sich für qualitativ hochwertige Produkte und eine globale philanthropische Mission einsetzt, die es Mädchen ermöglicht, ihre Stimme durch Bildung zu finden. Das ist mir wichtig, und ich bin stolz darauf, dies mit so herausragenden Frauen wie Dakota und Diana zu tun."

Ihren ersten Werbeauftritt haben die Schauspieler im Januar 2022 in einer von Cliff Watts gedrehten Kampagne. Dakota, Diana und Ella werden an exklusiven Medieneinführungsveranstaltungen teilnehmen, die im Januar mit The House of Infinite Radiancebeginnen. Im Laufe des Jahres 2022 wird Clé de Peau Beauté mit Stolz aufregende neue Produkte und Kollektionen präsentieren, um dieses besondere Jahr zu feiern und ihr Engagement für das Streben nach ultimativer Ausstrahlung und Perfektion zu demonstrieren.

Informationen zu Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, die globale Luxusmarke von Shiseido Co., Ltd., wurde 1982 als ultimativer Ausdruck von Eleganz und Wissenschaft gegründet. Clé de Peau Beauté bedeutet Schlüssel zu schöner Haut. Die Philosophie der Marke besteht darin, die ganze Ausstrahlung einer Frau mithilfe von Make-up-Technologien und fortschrittliche Hautpflegeprodukten aus der ganzen Welt hervorzuheben. Clé de Peau Beauté wird stets von einer exquisiten ästhetischen Sensibilität und Intelligenz geleitet und haucht seinen Produkten Modernität, Magie und Dynamik ein, um als Branchenführer aufzutreten und eine bemerkenswerte Ausstrahlung zu erreichen, die von innen kommt. Erhältlich in 23 Ländern und Regionen weltweit*.

*Ab Januar 2022.

Website zum 40-jährigen Bestehen von Clé de Peau Beauté https://www.cledepeau-beaute.com/int/40th-anniversary.html

Clé de Peau Beauté Markenbotschafter Website https://www.cledepeau-beaute.com/int/meet-ambassador.html

Clé de Peau Beauté Offizielle Instagram Seite https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Biografien von Markenbotschaftern

Dakota Fanning ist eine amerikanische Schauspielerin mit einer langen Liste von Filmen. Sie ist die jüngste Schauspielerin, die für einen Screen Actors Guild Award® nominiert wurde. Kürzlich war sie in der zweiten Staffel der von Kritikern hochgelobten Serie The Alienist erneut in der Rolle der Sarah Howard zu sehen. Die Serie war bei ihrer Premiere in den USA die Nr. 1 unter den neuen Dramen im Kabelfernsehen und wurde für einen Golden Globe® Award sowie einen Emmy® Award für die beste limitierte Serie nominiert. Fanning, die kürzlich auch in Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood mitspielte, wird demnächst in der Anthologie-Serie The First Lady und in der Dramaserie Ripley zu sehen sein, beide für Showtime. Sie ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch Künstlerbotschafterin für Save the Children.

Diana Silvers, amerikanische Schauspielerin und Model, gab ihr Debüt in M. Night Shyamalans Glass. Sie ist bekannt für ihre Rolle als Hope in Olivia Wildes Booksmart, als Erin Naird in Space Force auf Netflix und als Maggie neben Octavia Spencer in Blumhouse/Universals Ma. Diana ist ein aufstrebender Star, der in den Schlagzeilen als „Hollywoods neue Leading Lady" bezeichnet wird Außerhalb der Schauspielerei engagiert sich Diana leidenschaftlich für ihre Gemeinschaft; sie unterstützt viele philanthropische Zwecke, darunter das St. Jude Childrenʼs Hospital, die National Breast Cancer Foundation und die Joyful Heart Foundation.

Ella Balinska ist eine der vielversprechendsten jungen Schauspielerinnen ihrer Generation. Am bekanntesten ist sie für ihr Debüt und die Hauptrolle der Jane Kano, einer kämpferischen, ehemaligen MI-6-Agentin in Charlieʼs Angels. Als Nächstes spielt sie die Hauptrolle in der mit Spannung erwarteten Netflix-Live-Action-Serie Resident Evil, deren Produktion kürzlich abgeschlossen wurde, sowie in dem von Blumhouse produzierten Spielfilm Run Sweetheart Run, der auf dem Sundance Film Festival seine Premiere feierte und weltweit auf Amazon Prime zu sehen sein wird. Ella wurde außerdem angekündigt, die Hauptrolle der Frey Holland in Square Enixʼ Videospiel-Epos Forspoken für die Playstation 5 zu übernehmen. Ella hat ihren Platz in der Mode und in der Philanthropie gefestigt, insbesondere als globale Botschafterin für die ikonische Schmuckkollektion Panthère de Cartier, und sie wurde eingeladen, dem British Fashion Council als Gründungsmitglied der BFC Foundation Charity beizutreten. Nach ihrer Ausbildung an der Guildford School of Acting in London, die sie mit Auszeichnung abschloss, hat sie vor kurzem an ihrer Alma Mater ein Stipendium für Studenten aus der globalen Mehrheit eingerichtet, um das Verständnis für kulturelle Identität und Authentizität zu fördern und zu vertiefen, während sie ihr Handwerk trainieren.

