ZNAČKA KOSMETIKY CLÉ DE PEAU BEAUTÉ SLAVÍ 40 LET A ODHALUJE DALŠÍ KAPITOLU SVÉ EXISTENCE

TOKIO, 13. ledna 2022 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, globální značka luxusních make-upů a produktů pro péči o pleť, letos slaví své čtyřicáté narozeniny, tedy čtyři desetiletí neúnavné práce na vylepšování svých výrobků prostřednictvím vědy a inovací. Toto výročí je ideální příležitostí k připomenutí dosažených úspěchů a zároveň k představení odvážných plánů značky do budoucna. V rámci vstupu do nové životní etapy společnost Clé de Peau Beauté představila nové tváře své značky, kterými budou Dakota Fanningová, Diana Silversová a Ella Balinska. Každá z těchto neuvěřitelných žen ztělesňuje intelekt a odvahu, což jsou vlastnosti zakořeněné v samotné DNA značky, a zároveň reprezentují celosvětovou komunitu žen, které v sobě mají vnitřní zář, díky níž je každá z nich tak výjimečná.

V souladu s charakteristickým odhodláním Clé de Peau Beauté využívat ty nejnovější vědecké poznatky využila značka nejmodernější technologie, aby shromáždila média z celého světa v „Domě nekonečné záře" (The House of Infinite Radiance) – virtuálním prostředí, které mapuje současnost i budoucnost značky. V Domě nekonečné záře měli hosté příležitost poprvé se setkat se třemi novými globálními ambasadorkami a prohlédnout si žádané kolekce, které budou představeny během příštího roku, prostřednictvím interaktivního prostředí a obsahu na míru.

„Čtyřicáté výročí je pro Clé de Peau Beauté významnou událostí a je to pro nás ideální příležitost oslavit ženy, kterým sloužíme. Pevně věříme, že vnitřní zář je v každé ženě a uvědomujeme si, že má mnoho tváří a projevuje se mnoha různými způsoby, z nichž každý je stejně jedinečně krásný jako ten druhý. Jsem proto ráda, že vám mohu představit Dakotu, Dianu a Ellu, tři herečky, které jsou ztělesněním dnešních žen a jsou silné, sebevědomé, sociálně uvědomělé a neustále pracují na tom, aby odhalily svůj vlastní potenciál a potenciál lidí kolem sebe. Jsme nadšeni, že se staly součástí rodiny Clé de Peau Beauté," řekla Mizuki Hashimoto, ředitelka značky Clé de Peau Beauté.

Na otázku, co pro ně znamená, že se připojily k rodině Clé de Peau Beauté, Dakota Fanningová odpověděla: „Je čest mít příležitost reprezentovat tak významnou luxusní značku, a to zvlášť po boku tak talentovaných žen, jako jsou Ella a Diana. Vždycky jsem byla fanynkou produktů Clé de Peau Beauté a sdílím přesvědčení značky, že je důležité objevit a ukázat své přednosti."

Diana Silversová dodala: „Clé de Peau Beauté je značka s bohatou historií, a to co na ní opravdu obdivuji, je její snaha o dokonalost. Neustále se snaží inovovat své produkty a měla jsem možnost vidět, jak díky tomu vznikají vysoce kvalitní výrobky navržené s ohledem na specifické potřeby jednotlivých zákaznic. Značka na základě tohoto poselství vytvořila globální komunitu pro podporu žen a já se opravdu těším, že ji na této cestě budu moci společně s Dakotou a Ellou pomoci."

Ella odpověděla: „Tato značka mě oslovuje hlavně tím, že se soustředí na maximální kvalitu svých výrobků a podporuje řadu projektů, jejichž cílem je umožnit ženám a dívkám najít svůj hlas prostřednictvím vzdělání. Je to pro mě velice důležité a jsem hrdá na to, že mohu stát po boku tak skvělých žen, jako jsou Dakota a Diana."

Herečky se v barvách značky poprvé objeví v lednu 2022 v reklamní kampani, kterou natočil Cliff Watts. Dakota, Diana a Ella se zúčastní exkluzivních akcí pro média, které začnou v lednu letošního roku v již zmiňovaném Domě nekonečné záře. V průběhu roku 2022 Clé de Peau Beauté představí nové zajímavé produkty a kolekce, aby oslavila tento výjimečný rok a potvrdila svůj závazek vždy usilovat o maximální zář a dokonalost.

O Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, celosvětová luxusní značka společnosti Shiseido Co., Ltd., byla založena v roce 1982 jako dokonalé vyjádření elegance a vědy. Clé de Peau Beauté znamená klíč ke kráse pleti. Filozofií značky je nechat ženy zářit pomocí technologií pro výrobky určené pro líčení a pokročilé péče o pleť z celého světa. Společnost Clé de Peau Beauté, která se vždy řídila vytříbeným estetickým cítěním a inteligencí, vdechla svým výrobkům modernost, kouzlo a dynamiku a stala se lídrem v oboru, který poskytuje zářivost tak pozoruhodnou, že vychází zevnitř. Její produkty jsou k dispozici ve 23 zemích a regionech po celém světě*.

*Od ledna 2022.

O ambasadorkách značky

Dakota Fanningová je americká herečka, která má na svém kontě dlouhý seznam filmů. Je nejmladší herečkou, která byla nominována na cenu Screen Actors Guild Award®. V nedávné době si zopakovala roli Sarah Howardové ve druhé sérii kritiky oceňovaného seriálu The Alienist. Seriál se v USA stal okamžitým hitem a byl nominován na Zlatý glóbus a cenu Emmy za nejlepší minisérii. Fanningová, která nedávno hrála také ve filmu Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu, se příště objeví v nadcházejícím antologickém seriálu The First Lady a v dramatickém seriálu Ripley na stanici Showtime. Kromě toho, že je úspěšnou herečkou, působí také jako ambasadorka organizace Save the Children.

Diana Silversová, americká herečka a modelka, debutovala ve filmu Skleněný. Je známá díky roli Hope ve filmu Šprtky to chtěj taky, Erin Naird v Jednotkách vesmírného nasazení na Netflixu a Maggie ve filmu Máma, který produkovala studia Blumhouse a Universal. Diana je aktuálně velmi populární a novinové titulky ji označují za „hvězdu současného Hollywoodu". Mimo herectví se Diana snaží pomáhat místním komunitám, podporuje mnoho dobročinných projektů, včetně dětské nemocnice, nadace pro boj s rakovinou prsu a nadace Joyful Heart.

Ella Balinska je jednou z nejslibnějších mladých hereček své generace. Nejvíce se proslavila svou debutovou a hlavní filmovou rolí Jane Kano, nelítostné bývalé agentky MI-6, ve filmu Charlieho andílci. Dále hraje v očekávaném seriálu Resident Evil společnosti Netflix, jehož natáčení nedávno skončilo, a v celovečerním filmu Run Sweetheart Run z produkce společnosti Blumhouse, který měl premiéru na festivalu Sundance a bude celosvětově uveden na Amazon Prime. Podle oficiálních informací byla Ella také obsazena do hlavní role Frey Hollandové ve videoherním eposu Forspoken pro Playstation 5 od společnosti Square Enix. Ella si upevnila své místo v oblasti módy a filantropie a stala se globální ambasadorkou ikonické kolekce šperků Panthère de Cartier a byla přizvána jako zakládající patronka charitativní nadace British Fashion Council. Vystudovala herectví na Guildford School of Acting v Londýně, kterou absolvovala s vyznamenáním, a nedávno zde představila nové stipendium pro studenty, aby podpořila a prohloubila porozumění kulturní identitě a autenticitě a zároveň pomohla vzdělávání nových herců.

