CLÉ DE PEAU BEAUTÉ OSLAVUJE 40 ROKOV ODHALENÍM ĎALŠEJ KAPITOLY

V súlade s odhodlaním obchodnej značky Clé de Peau Beauté využívať to najlepšie z oblasti vedy a inovácií, značka využila špičkovú technológiu na zhromaždenie médií z celého sveta v The House of Infinite Radiance (Dom nekonečného vyžarovania) – virtuálneho domova, ktorý predstavuje všetky aspekty značky, súčasné a budúce. V The House of Infinite Radiance mali hostia možnosť prvýkrát stretnúť tri nové globálnych ambasádorky značky Clé de Peau Beauté a prostredníctvom interaktívnych kontaktných bodov a obsahu na mieru si pozrieť ukážku vytúžených kolekcií, ktoré budú predstavené počas budúceho roka.

„Naše štyridsiate výročie je pre značku Clé de Peau Beauté významná príležitosť. Je to pre nás ideálna príležitosť osláviť ženy, ktorým poskytujeme služby. Pevne veríme, že jadrom každej ženy je vnútorné vyžarovanie – značka tiež verí, že skutočné vyžarovanie je mnohostranné a prejavuje sa mnohými rôznymi spôsobmi, pričom každý je jedinečne krásny. Preto som rada, že vám môžem predstaviť Dakotu, Dianu a Ellu, tri herečky, ktoré skutočne reprezentujú dnešné ženy, sú silné, sebavedomé, sociálne uvedomelé a vždy pracujú na vyjadrení svojho vlastného potenciálu a potenciálu ľudí okolo seba. Sme nadšení, že ich máme ako súčasť rodiny Clé de Peau Beauté," povedala Mizuki Hashimoto, riaditeľka značky Clé de Peau Beauté.

Na otázku, čo to pre nich znamená stať sa členom rodiny Clé de Peau Beautéca, Dakota Fanning povedala: „Je to česť – nielen byť požiadaná reprezentovať takú významnú luxusnú značku, ale tiež prevziať túto úlohu s talentovanými ženami, ako sú Ella a Diana. Vždy som bola fanúšičkou produktov Clé de Peau Beauté a zdieľam presvedčenie značky o dôležitosti využitia a oslavy vašich jedinečných a individuálnych silných stránok."

Diana Silvers dodala: „Clé de Peau Beauté je značka s takým bohatým príbehom a to, čo vo mne skutočne rezonuje, je ich snaha o dokonalosť. Neustále sa snažia inovovať a vyvíjať sa a videla som, ako sa to premieta do vysokokvalitných produktov navrhnutých s ohľadom na individuálne prednosti žien. Značka si na tomto posolstve vybudovala túto globálnu komunitu podpory a naozaj sa teším, že budem súčasťou tejto cesty s Dakotou a Ellou."

Ella odpovedala: „Čo mi naozaj hovorí o značke je to, že propaguje vysokokvalitné produkty a globálne filantropické poslanie, ktoré umožňuje dievčatám nebáť sa vyjadriť prostredníctvom vzdelávania. Je to pre mňa dôležité a som hrdá, že to robím s výnimočnými ženami ako Dakota a Diana."

Herečky sa prvýkrát komerčne objavia v januári 2022 v kampani, ktorú natočil Cliff Watts. Dakota, Diana a Ella sa zúčastnia exkluzívnych mediálnych podujatí, ktoré sa začnú v januári s názvom The House of Infinite Radiance. Značka Clé de Peau Beauté bude v priebehu roka 2022 hrdo prezentovať nové fascinujúce produkty a kolekcie na oslavu tohto mimoriadneho roka a na vyjadrenie svojho odhodlania vždy sa usilovať o dokonalé vyžarovanie a dokonalosť.

O Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, globálna luxusná značka spoločnosti Shiseido Co., Ltd., bola založená v roku 1982 ako vrcholný prejav elegancie a vedy. Clé de Peau Beauté znamená kľúč ku kráse pleti. Filozofiou značky je otvoriť silu ženského vyžarovania využitím technológií líčenia a pokročilej starostlivosti o pleť z celého sveta. Značka Clé de Peau Beauté, ktorá sa navždy riadi dokonalým estetickým cítením a inteligenciou, vštepila svojim výrobkom modernosť, kúzlo a dynamiku, aby sa vynorila ako líder odvetvia v poskytovaní vyžarovania tak pozoruhodného, že vychádza zvnútra. Dostupné v 23 krajinách a regiónoch na celom svete*.

*Od januára 2022.

Internetová stránka k 40. výročiu značky Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/int/40th-anniversary.html

Internetová stránka ambasádora značky Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/int/meet-ambassador.html

Oficiálny Instagram značky Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Biografie ambasádoriek značky

Dakota Fanning je americká herečka s rozsiahlym zoznamom filmov. Je najmladšou herečkou, ktorá bola nominovaná na cenu Screen Actors Guild Award®. Nedávno ju bolo možné vidieť, ako si zopakovala svoju úlohu Sarah Howardovej v druhej sérii kritikmi uznávaného seriálu The Alienist (Psychiater). Seriál mal premiéru v USA ako Nová dráma č. 1 na káblovej televízii bol nominovaný na cenu Zlatý glóbus® spolu s cenou Emmy® za najlepšiu limitovanú sériu. Fanning, ktorá si nedávno zahrala aj vo filme Quentina TarantinaOnce Upon a Time in Hollywood (Vtedy v Hollywoode), bude najbližšie hrať v pripravovanej antologickej sériiThe First Lady (Prvá dáma)a dramatickom seriályRipley, oba projekty pre Showtime. Okrem toho, že je úspešnou herečkou, je aj umeleckou ambasádorkou organizácie Save the Children.

Diana Silvers, americká herečka a modelka, debutovala vo filme M. Night Shyamalana Glass (Sklo). Je známa svojou úlohou ako Hope vo filme Olivie Wilde Booksmart (Šprtky to chcú tiež), ako Erin Naird vo filme Space Force (Jednotka vesmírneho nasadenia) na Netflixe a ako Maggie po boku Octavie Spencer vo filme Ma z produkcie Blumhouse/Universal. Diana je vychádzajúcou hviezdou a titulky ju označujú za „najnovšiu vedúcu dámu Hollywoodu". Okrem herectva Diana s nadšením pomáha svojej komunite, podporuje mnohé filantropické projekty vrátane Detskej nemocnice St. Jude, Národnej nadácie pre rakovinu prsníka a nadácie Radostné srdce.

Ella Balinska je jednou z najsľubnejších mladých herečiek svojej generácie. Je najznámejšia vďaka svojmu debutu a hlavnej filmovej úlohe Jane Kano, divokej, bývalej agentky MI-6, vo filme Charlieho anjeli. Ďalej hrá v očakávanom živom akčnom seriáli Resident Evil na Netflixe, ktorého produkcia bola nedávno dokončená, a v celovečernom filme z produkcie Blumhouse, Run Sweetheart Run, ktorý mal premiéru na filmovom festivale Sundance a bude sa globálne vysielať na Amazon Prime. Bolo tiež oznámené, že Ella prevezme hlavnú úlohu Frey Hollandovej v epose videohry Forspoken v produkcii Square Enix pre Playstation 5. Ella si upevnila svoje miesto v móde a filantropii, najmä ako globálna ambasádorka pre ikonickú kolekciu šperkov Panthère de Cartier, a bola pozvaná, aby sa pripojila k British Fashion Council ako zakladajúca patrónka nadácie BFC Foundation Charity. Po absolvovaní štúdia na Guildford School of Acting v Londýne, kde maturovala s vyznamenaním, nedávno založila štipendium na svojej Alma Mater pre študentov z globálnej väčšiny — podporuje a prehlbuje chápanie kultúrnej identity a autenticity počas prípravy na svoju prácu.

