CLÉ DE PEAU BEAUTÉ OGŁASZA, ŻE RESHMA SAUJANI ZOSTAŁA LAUREATKĄ NAGRODY POWER OF RADIANCE 2024

W hołdzie inspirującej założycielce Girls Who Code, która wspólnie z Clé de Peau Beauté poprowadzi kampanię 20 Under 20

TOKIO, 8 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, globalna marka luksusowych kosmetyków do pielęgnacji skóry i makijażu, ma zaszczyt ogłosić laureatkę nagrody Power of Radiance 2024 - jest nią Reshma Saujani z Nowego Jorku (USA). Nagrody Power of Radiance stanowią wyraz uznania dla kobiet, które działają w swoich społecznościach na rzecz wsparcia edukacji dziewcząt, szczególnie w dziedzinach nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). Reshma Saujani angażuje się we wspieranie dziewcząt w dziedzinie informatyki jako założycielka Girls Who Code, międzynarodowej organizacji non-profit, która działa na rzecz wyrównywania różnic płci w technologiach. Od czasu założenia Girls Who Code w 2012 r. organizacja zbudowała największą grupę kobiet i osób niebinarnych w branży informatycznej na świecie. Dziesięć lat później organizacja służy ponad 500 000 osobom uczącym się na oferowanych przez nią innowacyjnych kursach, po ukończeniu których mają siedmiokrotnie większe szanse na uzyskanie dyplomów studiów wyższych w dziedzinie informatyki i nauk pokrewnych w stosunku do przeciętnej w USA.[1]

Clé de Peau Beauté wyraża przekonanie, że kluczem do lepszego świata jest uwolnienie potencjału dziewcząt dzięki edukacji STEM. Z tego przekonania powstały przyznawane corocznie nagrody Power of Radiance. Stanowi ono również podstawę wieloletniej współpracy marki z UNICEF w walce z nierównością płci, z naciskiem na STEM w edukacji, zatrudnieniu oraz programach na rzecz upodmiotowienia dziewcząt. Dziedziny STEM są kluczowe dla rozwiązania wielu problemów na świecie. Upodmiotowienie w tych dziedzinach dziewcząt i kobiet stanowiących połowę światowej populacji jest gwarantem jasnej przyszłości opartej na włączeniu społecznym i kształtowanej przez innowacje i postęp nieograniczone ze względu na płeć.

Reshma Saujani i Girls Who Code stawiają sobie za cel wyrównanie różnic płci na podstawowych stanowiskach w branży technologicznej do roku 2030. Ambitny cel wyrównania tych różnic zwiększył się o 13% w porównaniu do sytuacji sprzed niemal 30 lat [2]. Reshma Saujani, prawniczka, polityczka i urzędniczka państwowa, podczas kampanii do amerykańskiego Kongresu odwiedzała lokalne szkoły, w których w lekcjach informatyki uczestniczyli głównie chłopcy, a dziewcząt było niewiele lub wcale. Wtedy dostrzegła potrzebę zmian kulturowych, aby wyrównać nierówności pod względem płci, o które zabiega do dzisiaj jako założycielka i dyrektorka generalna Moms First.

Jako laureatka nagrody Power of Radiance 2024 Reshma Saujani otrzyma grant, który pozwoli jej misji nabrać rozpędu i poszerzyć jej zasięg. Reshma Saujani stanie również na czele kampanii 20 Under 20 wraz z Clé de Peau Beauté. W sytuacji, gdy najwięcej dziewcząt rezygnuje z nauki informatyki w gimnazjum i szkole średniej [3], celem kampanii jest zmiana tej sytuacji i zachęcenie dziewcząt do pozostawania na ścieżce do kształcenia wyższego i pracy w dziedzinach STEM. Kampania zapewni 20 dziewczętom w wieku do 20 lat w USA wyjątkowe możliwości, m. in. dostępu do zaawansowanych obiektów Clé de Peau Beauté, kontaktu z przedstawicielami świata nauki, mentoringu i grantów w ramach wsparcia ich rozwoju w dziedzinach STEM.

Reshma Saujani skomentowała: „Pokazanie tym dziewczętom, jak atrakcyjne są dziedziny STEM, i umożliwienie im nawiązania kontaktu z mentor(k)ami jest niezwykle ważne przy planowaniu przyszłości - o to właśnie chodzi w Girls Who Code. W końcu nie można obrać danej ścieżki, nie mając wzorca. Obecnie zaledwie 28% stanowisk w branży informatycznej zajmują kobiety. Wszyscy mamy za zadanie dbać o to, aby kobiety i dziewczęta nie pozostały w tyle, jeśli chodzi o zajmowanie przyszłościowych stanowisk, a nagrody Power of Radiance Clé de Peau Beauté nadają rozpędu zmianom kulturowym niezbędnych do wyrównania różnic płci w dziedzinach STEM".

Mizuki Hashimoto, dyrektorka ds. marki Clé de Peau Beauté, skomentowała: „Nieustanne zaangażowanie Reshmy Saujani na rzecz upodmiotowienia dziewcząt i kobiet za pośrednictwem Girls Who Code idealnie wpisuje się w naszą misję. Zależy nam na równości płci w dziedzinach STEM i poza nimi. Współpraca z Girls Who Code i panią Saujani w ramach kampanii 20 Under 20 pozwala nam zrobić więcej w kierunku równości płci i wyrównania szans dla dziewcząt w dziedzinach STEM".

Każdy może uwolnić wewnętrzny blask, który pozwoli osiągnąć pozytywne zmiany, a za pośrednictwem Power of Radiance Clé de Peau Beauté wspiera dziewczyny i kobiety na całym świecie w zmienianiu świata z korzyścią dla siebie i swoich społeczności. Działalność Clé de Peau Beauté's związana ze wspieraniem edukacji rozpoczęła się od marzenia o lepszym świecie. Dlatego marka przeznacza procent ze sprzedaży jednego z najbardziej znanych produktów podstawowych, The Serum, na potrzeby tej misji.

Reshma Saujani

Reshma Saujani jest czołową aktywistką i założycielką Girls Who Code i Moms First, kampanii poprzednio znanej pod nazwą Marshall Plan for Moms. Sama będą matką, Reshma Saujani poświęciła kilkanaście lat na budowanie ruchów na rzecz upodmiotowienia ekonomicznego kobiet i dziewcząt, pracując nad wyrównywaniem różnic pod względem płci w sektorze informatycznym, a ostatnio wspierając strategie polityczne pomocy matkom, które doświadczyły skutków pandemii. Reshma jest również autorką międzynarodowego bestselleru „Brave, Not Perfect", a wygłoszony przez nią wpływowy wykład TED talk „Teach girls bravery, not perfection" (Uczmy dziewczęta, żeby były odważne, a nie perfekcyjne) ma ponad pięć milionów wyświetleń na świecie. Reshma rozpoczęła karierę jako adwokatka i organizatorka działająca dla Partii Demokratycznej. W 2010 r. pojawiła się na scenie politycznej jako pierwsza rdzenna Amerykanka kandydująca do Kongresu. W czasie kampanii Reshma odwiedzała lokalne szkoły i od razu dostrzegła nierówności pod względem płci na lekcjach informatyki, co skłoniło ją do założenia Girls Who Code.

Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, międzynarodowa marka luksusowa należąca do Shiseido Co. Ltd., powstała w 1982 r. jako najwyższa forma połączenia elegancji z nauką. Nazwa Clé de Peau Beauté oznacza klucz do piękna skóry. Filozofia marki polega na wyzwalaniu mocy blasku kobiet przez wykorzystanie innowacyjnych technologii kosmetyków do pielęgnacji skóry i makijażu z całego świata. Marka, niezmiennie kierując się duchem rozwagi i inteligencji estetycznej, naznacza swoje produkty nowoczesnością, czarem i dynamizmem. Dzięki temu Clé de Peau Beauté jawi się jako lider branży pod względem zapewniania wyjątkowego blasku, który pochodzi z wnętrza. Kosmetyki marki dostępne są w 26 krajach i regionach na świecie.

[1][2][3] Źródło: Girls Who Code. https://girlswhocode.com/about-us

