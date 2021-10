Clé De Peau Beauté trabaja en todo el mundo para que la educación STEM sea divertida

Durante la pandemia, más de 180 países hicieron frente a cierres temporales de escuelas. Según un estudio realizado por UNICEF, la UNESCO y el Banco Mundial, los cierres de escuelas relacionados con la pandemia y la falta de continuidad educativa podrían provocar una pérdida de 10 billones de dólares en ingresos laborales durante la vida laboral de los estudiantes actuales [1] . Cuando se trata de efectos más a corto plazo, los estudiantes se han enfrentado a una mayor ansiedad por la escuela, especialmente las niñas. Un estudio de UNICEF muestra que la COVID-19 aumenta el estrés psicosocial y los problemas de salud mental de las niñas, lo que afecta su capacidad para aprender [2] . Este año, Clé de Peau Beauté se ha inspirado en la ganadora del premio 'Power of Radiance' 2021, Alyona Tkachenko, y su historial de lograr resultados en la promoción de la educación STEM. Aprovechando la experiencia práctica de Tkachenko con los niños y lo que los mantiene comprometidos con el aprendizaje, Clé de Peau Beauté ha creado una herramienta educativa a la que se puede acceder dentro y fuera del aula para que las niñas se emocionen y se sientan cómodas con las materias STEM nuevamente.

Alyona Tkachenko cuenta con el reconocimiento de ser la iniciadora de La Hora del Código en Kazajstán - llevando el programa a su país para inspirar a los estudiantes, especialmente a las niñas, a aprender programación. "Soy una firme creyente de que cuando los niños se divierten o disfrutan, son capaces de aprender mejor. STEM a menudo es estigmatizado como un tema, así que estoy emocionada de ver que Clé de Peau Beauté está aprovechando la creatividad y la tecnología para ayudar a unir esa brecha para entusiasmar a los estudiantes jóvenes", comentó Alyona Tkachenko. "Es un honor el hecho de haber recibido este año el premio 'Power of Radiance' y me siento honrada de que mi propia experiencia haya servido de inspiración para el programa de este año".

"Gracias a la continuidad de la educación en crisis, estamos encantados de tomar el espíritu del programa 'Power of Radiance' y crear un cambio tangible y significativo al inspirar a las niñas a explorar materias STEM a través del juego. Hemos visto el poder de enseñar materias STEM en un camino divertido y atractivo a través de la experiencia y el éxito de Alyona en su propia comunidad. Esperamos inspirar a otros a desempeñar su papel y unirse a nosotros para ayudar a recorrer el camino hacia una sociedad más radiante e igualitaria", explicó Yukari Suzuki, directora de marca de Clé de Peau Beauté.

Los eventos se van a realizar dentro de los mercados regionales de Clé de Peau Beauté donde se invitará a formadores, padres y niños a aprender más sobre la importancia de la educación STEM y explorar el juego STEM. El programa 'Power of Radiance' de este año busca impulsar el cambio en las comunidades locales e inspirar a los estudiantes individuales a explorar materias STEM en un idioma con el que estén familiarizados: el juego.

La beca del programa 'Power of Radiance Awards' dispondrá de los fondos de las ventas mundiales de The Serum, de Clé de Peau Beauté.

Si desea disponer de más detalles visite la página web: https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2021.html.

Acerca de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marca de lujo global de Shiseido Co., Ltd., fue fundada en 1982 como la máxima expresión de elegancia y ciencia. Clé de Peau Beauté es la clave de la belleza de la piel. La filosofía de la marca es desbloquear el poder del resplandor de una mujer aprovechando las tecnologías de maquillaje y el cuidado de la piel avanzado de todo el mundo. Siempre guiado por una exquisita sensibilidad e inteligencia estética, Clé de Peau Beauté ha infundido a sus productos modernidad, encanto y dinamismo para emerger como líder de la industria en brindar un resplandor tan extraordinario que emana desde adentro. Disponible en 22 países y regiones de todo el mundo.

Página web oficial de Clé de Peau Beauté : www.cledepeau-beaute.com

Instagram oficial de Clé de Peau Beauté : https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Acerca de Alyona Tkachenko

Tkachenko se interesó en STEM al estudiar física y matemáticas, además de trabajar con empresas de tecnología al principio de su carrera. Quería difundir la conciencia y ampliar el acceso a la educación STEM en su país de origen, por lo que cofundó Love to Code, un centro de capacitación en programación para niños. Mientras abogaba por la misión de Love to Code de proporcionar a todos los niños en Almaty y, finalmente, en todo Kazajstán, la oportunidad de aprender a codificar, Alyona lanzó una iniciativa social llamada Hora del Código de Kazajstán para atraer más atención al tema de la codificación y la informática. Desde su lanzamiento, el programa La Hora del Código de Kazajstán pasó de 60.000 estudiantes a 350.000 en 2019. El programa La Hora del Código se ha convertido rápidamente en la iniciativa STEM más grande de Kazajstán - introdujo a más de 500.000 niñas kazajas en STEM y capacitó a más de 200 maestras en el plan de estudios STEM. Alyona también cofundó Nommi, una empresa de nueva creación dedicada a la conectividad segura administrada por Kazajstán, que proporciona datos LTE rápidos para trabajadores remotos en todo el mundo. Nommi ha ampliado y firmado acuerdos corporativos con algunas empresas de Fortune 500. Es la primera mujer fundadora de tecnología de Asia Central en formar parte de la lista Forbes 30 Under 30 Asia List (2019).

[1] https://blogs.worldbank.org/education/how-could-covid-19-hinder-progress-learning-poverty-some-initial-simulations

[2] https://www.unicef.org/eap/media/7146/file/Issue_Brief%3A_Issue_Brief%3A_COVID-19_and_Girls%E2%80%99_Education_in_East_Asia_and_Pacific.pdf

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1634764/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1283638/Logo_Logo.jpg

SOURCE Clé de Peau Beauté