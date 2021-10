Spoločnosť Clé De Peau Beauté pracuje po celom svete, aby bolo vzdelávanie v oblasti STEM zábavné

Alyona Tkachenko je uznávaná ako iniciátorka Hodiny programovania (Hour of Code) v Kazachstane - priniesla program do svojej krajiny a inšpiruje študentov, najmä dievčatá, aby sa naučili programovať. „Som pevne presvedčená, že keď sa deti zabávajú alebo sa tešia, môžu sa lepšie učiť. Predmety v rámci STEM sú často stigmatizované, a preto som nadšená, keď vidím, že Clé de Peau Beauté využíva kreativitu a technológie, ktoré pomáhajú premosťovať túto medzeru na vzrušenie mladých študentov," povedala Alyona Tkachenko. „Je mi cťou, že som tohtoročnou držiteľkou ocenenia „Sila žiarenia ", a som poctená, že moje vlastné skúsenosti slúžili ako inšpirácia pre tohtoročný program."

„Vzhľadom na to, že kontinuita vzdelávania je v kríze sme radi, že sa môžeme chopiť ducha programu „The Power of Radiance" a vytvoriť hmatateľnú a zmysluplnú zmenu prostredníctvom inšpirovania mladých dievčat, aby skúmali predmety STEM hrou. Videli sme silu výučby predmetov STEM zábavným a pútavým spôsobom prostredníctvom skúseností a úspechu Alyony vo svojej vlastnej komunite. Dúfame, že inšpirujeme ostatných, aby hrali svoju úlohu, a pripojili sa k nám pri vytváraní cesty k žiarivejšej a rovnocennejšej spoločnosti," hovorí Yukari Suzuki, riaditeľka značky v spoločnosti Clé de Peau Beauté.

Podujatia sa budú konať na regionálnych trhoch Clé de Peau Beauté, kde budú pozvaní pedagógovia, rodičia a deti, aby sa dozvedeli viac o význame vzdelávania v oblasti STEM a preskúmali hru STEM. Cieľom tohtoročného programu „Power of Radiance" je podnietiť zmeny v miestnych komunitách a inšpirovať jednotlivých študentov, aby skúmali predmety STEM v jazyku, ktorý ovládajú: a ním je hra.

Grant pre program „Power of Radiance Awards" bude financovaný z globálneho predaja Séra Clé de Peau Beauté.

O spoločnosti Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, globálna luxusná značka spoločnosti Shiseido Co., Ltd., bola založená v roku 1982 ako dokonalé vyjadrenie elegancie a vedy. Clé de Peau Beauté predstavuje kľúč k kráse pokožky. Filozofiou značky je odomknúť silu ženskej žiary využitím líčiacich technológií a pokrokovej starostlivosti o pleť z celého sveta. Clé de Peau Beauté, ktorá sa navždy riadila vynikajúcou estetickou citlivosťou a inteligenciou, vštepila svojim výrobkom modernosť, očarenie a dynamiku, aby sa stala lídrom v umožňovaní vyžarovania tak pozoruhodného, že vyžaruje zvnútra. Značka je k dispozícii v 22 krajinách a regiónoch po celom svete.

O Alyone Tkachenkovej

Pani Tkachenková sa o STEM začala zaujímať štúdiom fyziky a matematiky, ako aj spoluprácou s technologickými spoločnosťami na začiatku svojej kariéry. Chcela rozšíriť povedomie a rozšíriť prístup k vzdelávaniu STEM vo svojej domovskej krajine, a preto spoluzaložila Love to Code, školiace stredisko pre deti v programovaní. Alyona, ktorá sa zasadzuje za misiu lásky k programovaniu a o to, aby malo každé dieťa v Almaty a nakoniec aj v celom Kazachstane príležitosť naučiť sa programovať, spustila sociálnu iniciatívu s názvom Kazachstanská hodina programovania, aby upriamila väčšiu pozornosť na tému programovania a informatiky. Od prvého spustenia sa kazašský program Hodina programovania rozšíril do roku 2019 zo 60 000 študentov na 350 000. Program Hodina programovania sa rýchlo stal najväčšou iniciatívou STEM v Kazachstane - privádza viac ako 500 000 kazašských dievčat do STEM a školí viac ako 200 učiteliek v oblasti STEM. Alyona tiež spoluzakladala Nommi, spustenie zabezpečeného pripojenia v Kazachstane, ktoré poskytuje rýchle dáta LTE pre vzdialených pracovníkov z celého sveta. Spoločnosť Nommi rozšírila a podpísala podnikové zmluvy s niektorými spoločnosťami z rebríčka Fortune 500. Je prvou ženskou technologickou zakladateľkou zo Strednej Ázie, ktorá sa dostala do zoznamu Forbes 30 Under 30 Asia (2019).

