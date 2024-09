CLEW Nicotine Pouches continuent de gagner du terrain en remportant le prix du meilleur sachet de nicotine à Inter Tabac Germany 2024

NEW YORK, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- CLEW Nicotine Pouches est fière d'annoncer qu'elle a été honorée par un autre prix prestigieux, le très convoité Best Nicotine Pouch Brand, lors de l'événement 2024 Inter Tabac, le plus grand salon commercial au monde pour les produits du tabac et les accessoires pour fumeurs, qui se tient à Dortmund, en Allemagne, chaque année.

Cette dernière victoire prestigieuse est la quatrième consécutive de la marque pour ses alternatives innovantes à la nicotine sans fumée. Les sachets de nicotine CLEW ont remporté leur premier prix en juin aux MENA Vape Awards, leur deuxième en août à la Vapecon South Africa, et un prix à l'ANTY Malaysia Expo. Avec cette quatrième récompense prestigieuse, la marque CLEW est désormais fermement positionnée en tant que leader de l'industrie dans le monde entier, avec des victoires dans la région MENA, en Afrique, en Extrême-Orient et maintenant en Europe.

À cette occasion, M. Waqas Khan, PDG mondial de Clew Pouches, a déclaré : "Nous sommes ravis d'être reconnus une fois de plus pour avoir repoussé les limites des sachets de nicotine. Ces prix reflètent le dévouement, la précision et la passion de notre équipe pour offrir une expérience inégalée aux consommateurs de nicotine moderne en combinant une technologie de pointe avec des ingrédients de première qualité. Nous sommes convaincus que nos sachets, grâce à leur profil gustatif authentique, à l'optimisation de l'apport en nicotine et à leur saveur durable, appréciés par les clients du monde entier, permettront de faire avancer de manière significative la réduction des risques au niveau mondial et de concrétiser la vision d'un monde sans tabac."

A propos des sachets de nicotine CLEW

Les sachets de nicotine CLEW sont fabriqués dans des installations ultramodernes certifiées cGMP et HACCP, conformément aux normes mondiales les plus strictes en matière de transparence, de sécurité et de responsabilité. Conçu pour la commodité et la discrétion, CLEW offre une expérience de nicotine propre et sans fumée, idéale dans tous les contextes, que ce soit au travail, en déplacement ou à la maison.

Les sachets CLEW sont disponibles dans une large gamme d'arômes, dont la menthe rafraîchissante et le tabac classique. Les multiples options de taux de nicotine (de 3 mg à 20 mg) garantissent une expérience sur mesure pour tous les palais.

À propos de Nevcore Innovations Inc.

Nevcore Innovations est un leader mondial dans le domaine des produits de première qualité de nouvelle génération, spécialisé dans les sachets de nicotine orale modernes, les produits jetables de vapotage et les sachets d'énergie. Engagée à faire progresser la réduction des méfaits de la nicotine, Nevcore s'efforce d'inspirer un avenir sans tabac où plaisir et responsabilité vont de pair.

En 2024, la Food and Drug Administration des États-Unis a accepté la demande de mise sur le marché préalable de produits du tabac (PMTA) de CLEW, marquant ainsi une étape importante. Cette acceptation souligne l'engagement de CLEW en faveur de l'innovation, en offrant aux consommateurs adultes de nicotine une alternative discrète et sans fumée.

Pour plus d'informations, consultez le site www.clewpouches.com.

CONTACT : [email protected]

