CLEW Nicotine Pouches setzt Siegesserie fort und wird auf der Inter Tabac Germany 2024 als bester Nikotinbeutel ausgezeichnet

NEW YORK, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- CLEW Nicotine Pouches verkündet stolz , dass es mit einer weiteren prestigeträchtigen Auszeichnung geehrt wurde, dem begehrten Best Nicotine Pouch Brand, auf der Inter Tabac 2024, der weltweit größten Messe für Tabakprodukte und Raucherzubehör, die jedes Jahr in Dortmund, Deutschland, stattfindet.

Diese jüngste prestigeträchtige Auszeichnung ist die vierte in Folge für die innovativen, rauchfreien Nikotinalternativen der Marke. Die Nikotinbeutel von CLEW wurden im Juni bei den MENA Vape Awards zum ersten Mal ausgezeichnet, im August bei der Vapecon South Africa zum zweiten Mal, und bei der ANTY Malaysia Expo wurde ihnen eine Auszeichnung verliehen. Mit dieser vierten prestigeträchtigen Auszeichnung ist die Marke CLEW nun fest als Branchenführer weltweit positioniert, mit Erfolgen in der MENA-Region, Afrika, dem Fernen Osten und nun auch in Europa.

Bei dieser Gelegenheit sagte Herr Waqas Khan, Global CEO von Clew Pouches: "Wir freuen uns sehr, dass wir wieder einmal dafür ausgezeichnet werden, die Grenzen von Nikotinbeuteln zu erweitern. Diese Auszeichnungen spiegeln das Engagement, die Präzision und die Leidenschaft unseres Teams wider, dem modernen Nikotinkonsumenten durch die Kombination von Spitzentechnologie und hochwertigen Inhaltsstoffen ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Beutel aufgrund ihres authentischen Geschmacksprofils, der optimierten Nikotinabgabe und des lang anhaltenden Aromas, die von Kunden auf der ganzen Welt geliebt werden, einen wichtigen Beitrag zur globalen Schadensbegrenzung leisten und die Vision einer rauchfreien Welt verwirklichen werden."

Über CLEW Nicotine Pouches

CLEW Nikotinbeutel werden in hochmodernen cGMP- und HACCP-zertifizierten Einrichtungen hergestellt, die den höchsten globalen Standards für Transparenz, Sicherheit und Verantwortung entsprechen. CLEW wurde für Bequemlichkeit und Diskretion entwickelt und bietet ein sauberes, rauchfreies Nikotinerlebnis, ideal für jede Umgebung - ob am Arbeitsplatz, unterwegs oder zu Hause.

CLEW-Beutel sind in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen erhältlich, darunter erfrischende Minze und klassischer Tabak. Mehrere Optionen für die Nikotinstärke (von 3mg bis 20mg) sorgen für ein maßgeschneidertes Erlebnis für jeden Gaumen.

Über Nevcore Innovations Inc.

Nevcore Innovations ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Produkten der nächsten Generation, der sich auf moderne orale Nikotinbeutel, Vaping-Einwegprodukte und Energiebeutel spezialisiert hat. Nevcore hat sich dem Ziel verschrieben, die Reduzierung von Nikotinschäden voranzutreiben und strebt eine rauchfreie Zukunft an, in der Genuss und Verantwortung Hand in Hand gehen.

Im Jahr 2024 akzeptierte die U.S. Food and Drug Administration die Premarket Tobacco Product Application (PMTA) von CLEW, was einen Meilenstein darstellt. Diese Akzeptanz unterstreicht das Engagement von CLEW für Innovation und bietet erwachsenen Nikotinkonsumenten eine diskrete, rauchfreie Alternative.

Weitere Informationen finden Sie unter www.clewpouches.com.

