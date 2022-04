COA, EM HONG KONG, OCUPA O PRIMEIRO LUGAR NA LISTA DO ASIA'S 50 BEST BARS PELO SEGUNDO ANO

O Coa, em Hong Kong , ocupa o primeiro lugar e é eleito The Best Bar in Asia , na lista patrocinada pela Perrier, e The Best Bar in Hong Kong

BANGKOK, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A lista de 2022 do Asia's 50 Best Bars, patrocinada pela Perrier, foi anunciada em uma cerimônia de premiação presencial em Bangkok, na Tailândia. Apresentando bares de 16 cidades na Ásia, a noite culminou com o Coa, em Hong Kong, sendo eleito o Best Bar in Asia, na lista patrocinada pela Perrier. A sétima edição do prêmio foi apresentada com a presença de 500 convidados pela primeira vez desde 2019. A cerimônia também foi transmitida no Facebook do The World's 50 Best Bars e no Canal do YouTube do 50 Best Bars TV e ainda está disponível para visualização.