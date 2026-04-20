CoCo объявляет о стратегическом партнерстве в Бельгии для ускорения своей экспансии в Европе

CoCo Bubble Tea

Apr 20, 2026, 04:00 ET

ШАРЛЕРУА, Бельгия, 20 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Ведущий бренд чая боба CoCo Bubble Tea сегодня объявил о заключении стратегического партнерства с компанией Bubble Bar для поддержки следующего этапа своего роста в ключевых городах региона Бенилюкс. Партнерство призвано углубить стратегию локализации CoCo в Европе за счет объединения инновационных продуктов, стандартизированных операционных процессов и понимания специфики местного рынка, чтобы предложить европейским потребителям вкус чая, который найдет отклик в их сердцах.

CoCo Bubble Bar in Charleroi
Компания Bubble Bar, основанная в 2014 году в Антверпене, считается пионером индустрии бабл-ти в Бельгии. «С самого начала мы стремились познакомить бельгийских потребителей с творческим подходом и высоким чаем, лежащим в основе напитка бабл-ти (чая с шариками тапиоки). Кооперация с CoCo позволяет нам реализовать эту концепцию в более широком масштабе, сохраняя при этом ту местную специфику, которая определяет нашу сущность», — заявил директор компании Bubble Bar.

Сотрудничая с надежным региональным партнером, CoCo объединяет свои глобальные операционные системы и возможности разработки продукции с глубоким пониманием предпочтений местных потребителей, что способствует формированию более гибкой, ориентированной на клиента модели расширения и укреплению позиций на рынке.

Динамика развития CoCo в Европе и роста рыночного потенциала

Компания CoCo вышла на рынок Бенилюкса три года назад и в настоящее время управляет пятью торговыми точками в Нидерландах. Она планирует расширить свою сеть до 17 магазинов на всей территории страны. В Бельгии CoCo управляет тремя заведениями в Брюсселе, Антверпене и Лёвене (Leuven) и рассчитывает довести их количество до 14. Помимо стран Бенилюкса, CoCo открыла магазины в Берлине и Дюссельдорфе, а на первую половину 2026 года запланировано открытие филиала во Франкфурте, что отражает устойчивый прогресс на рынке Германии.

В середине года планируется открыть еще несколько заведений — в Будапеште (Венгрия), в районе Бийлмер (Bijlmer) в Амстердаме и в Малаге (Испания). В текущем году CoCo также вышла на рынки Армении и Египта, еще больше укрепив свое международное присутствие.

По данным Research & Markets, прогнозируется рост европейского рынка бабл-ти с 686 млн долларов США в 2025 году до 1,22 млрд долларов США к 2032 году, при среднегодовом темпе роста (СГТР) 8,6%. Эксперты Persistence Market Research отмечают, что наиболее динамичными рынками являются Германия, Франция, Великобритания и Нидерланды, где напитки в азиатском стиле набирают популярность. Аналитики также подчеркивают роль поколения Z в стимулировании спроса на визуально привлекательные, персонализируемые и пригодные для совместного потребления напитки, что способствует популяризации бабл-ти.

«Мы воодушевлены динамикой развития рынка и уверены в нашей долгосрочной стратегии в Европе, — отметил Уоррен Чен (Warren Chen), генеральный директор CoCo Bubble Tea. — Работая с проверенными региональными партнерами, мы формируем сеть, опирающуюся как на культурную значимость, так и на высокий профессиональный уровень».

Расширение CoCo на основе глобальной цепочки поставок и локальных инноваций

Компания CoCo обеспечивает свое расширение за счет интегрированной глобальной цепочки поставок и региональной оптимизации. Централизованный таможенно-распределительный хаб в Нидерландах помогает повысить эффективность затрат, соответствовать европейским стандартам пищевой продукции и поддерживать стабильную оборачиваемость запасов. На сегодняшний день логистическая сеть и цепочка поставок CoCo в Европе охватывает большую часть региона и располагает необходимыми ресурсами для поддержки текущих планов расширения компании. Компания также инвестирует в развитие местного кадрового потенциала. В специализированном учебном центре в Нидерландах ведется практическая подготовка персонала и обучение бариста, чтобы передавать партнерам передовой опыт и помогать им в обеспечении стабильного качества обслуживания.

Ключевым преимуществом бренда неизменно является разнообразие его ассортимента. CoCo предлагает широкий ассортимент напитков, включая жемчужные напитки, молочные и фруктовые чаи. Подразделения по исследованиям и разработкам продукции сочетают глобальные инновации с адаптацией вкусов к местным традициям, помогая бренду находить отклик у потребителей с различными культурными корнями.

Предприниматели и операторы, заинтересованные в возможностях франчайзинга, могут получить больше информации на веб-сайте https://www.coco-tea.com/Franchise.

О компании CoCo Bubble Tea

Основанная в 1997 году, CoCo Bubble Tea является мировым брендом бабл-ти (чая с шариками тапиоки) и известна своей приверженностью качественным ингредиентам, единым стандартам приготовления и постоянным инновациям в ассортименте продукции. Компания продолжает расширять свое международное присутствие за счет сочетания собственных заведений и франчайзинговых партнерств. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт https://www.coco-tea.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2955501/CoCo_Bubble_Bar.jpg 

CoCo uzavírá strategické partnerství v Belgii, chce urychlit růst v Evropě

Přední značka bublinkového čaje CoCo Bubble Tea dnes oznámila strategické partnerství se společností Bubble Bar, jehož cílem je podpořit další fázi...
CoCo annonce un partenariat stratégique en Belgique pour accélérer son expansion en Europe

La célèbre marque de thé boba CoCo Bubble Tea a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Bubble Bar en vue de sa prochaine phase de...
Beverages

Non-Alcoholic Beverages

Corporate Expansion

Licensing

