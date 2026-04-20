CoCo ogłasza strategiczne partnerstwo w Belgii w celu przyspieszenia ekspansji na rynku europejskim

CoCo Bubble Tea

CHARLEROI, Belgia, 20 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Czołowa marka herbaty bąbelkowej CoCo Bubble Tea ogłosiła dzisiaj partnerstwo z marką Bubble Bar z myślą o wsparciu kolejnego etapu rozwoju w kluczowych miastach regionu krajów Beneluksu. Celem współpracy jest pogłębienie realizacji strategii lokalizacyjnej w Europie poprzez połączenie innowacji produktowych, standaryzacji działalności operacyjnej i wiedzy na temat rynku lokalnego, aby dostarczyć doświadczenia płynące ze spożywania herbaty, które trafią do gustów europejskich konsumentów.

CoCo Bubble Bar in Charleroi
Bubble Bar, firma założona w 2014 r. w Antwerpii, jest powszechnie uważana za pioniera belgijskiego rynku herbat bąbelkowych. „Od samego początku pracowaliśmy nad pokazaniem belgijskim konsumentom kreatywności i jakości naszej herbaty bąbelkowej. Partnerstwo z CoCo pozwoli nam na powiększenie skali tej wizji przy zachowaniu znaczenia lokalnego charakteru, który definiuje naszą tożsamość" - powiedział dyrektor Bubble Tea.

Poprzez współpracę z zaufanym lokalnym partnerem, CoCo łączy swoje globalne systemy działalności operacyjnej i możliwości w zakresie rozwoju nowych produktów z analizą lokalnych trendów konsumenckich, wspierając bardziej elastyczny i skoncentrowany na klientach model ekspansji i umocnienie pozycji rynkowej.

Plany europejskiego rozwoju CoCo i rosnąca dynamika rynku

Marka CoCo wkroczyła na rynek Beneluksu trzy lata temu i obecnie prowadzi pięć sklepów w Holandii. Firma planuje poszerzenie tej sieci do 17 sklepów w tym kraju. W Belgii otworzono trzy sklepy, w Brukseli, Antwerpii i Leuven, przy czym docelowo planowane jest 14 lokalizacji. Poza krajami Beneluksu, marka CoCo otworzyła sklepy w Berlinie i Düsseldorfie, a lokalizacja we Frankfurcie zostanie uruchomiona w pierwszej połowie 2026 r., co odzwierciedla stabilne postępy na rynku niemieckim.

Dodatkowe lokalizacje, które firma planuje otworzyć w połowie roku obejmują Budapeszt (Węgry), Bijlmer (Amsterdam) i hiszpańską Malagę. Marka CoCo wkroczyła w tym roku również do Armenii i Egiptu, jeszcze bardziej poszerzając swoją obecność na międzynarodowym rynku.

Według danych Research & Markets, prognozowany wzrost rynku herbaty bąbelkowej osiągnie poziom od 686 mln USD w 2025 r. do 1,22 mld USD do 2032 r. przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) wynoszącym 8,6%. Analitycy Persistence Market Research podkreślają, że Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Holandia należą do rynków o najwyższej dynamice, na których napoje w stylu azjatyckim zyskują coraz większą popularność. Analitycy zauważają również rolę Pokolenia Z w napędzaniu zapotrzebowania na atrakcyjne wizualnie i indywidualizowane napoje, które można pić wspólnie, co wprowadziło herbaty bąbelkowe do głównego nurtu.

„Zachęciło nas tempo rozwoju rynku i jesteśmy przekonani o słuszności naszej długofalowej wizji dla Europy" - powiedział Warren Chen, dyrektor generalny CoCo Bubble Tea. - Dzięki współpracy z regionalnymi partnerami o ugruntowanej pozycji, budujemy sieć zakorzenioną zarówno w tożsamości kulturowej jak i w doskonałości operacyjnej".

Ekspansja CoCo napędzana globalnym łańcuchem dostaw i lokalnymi innowacjami

CoCo realizuje strategię ekspansji dzięki zintegrowanemu globalnemu łańcuchowi dostaw i regionalnej optymalizacji. Scentralizowany ośrodek celny i dystrybucyjny w Holandii pomaga w poprawie efektywności kosztowej, zachowaniu zgodności z europejskimi normami żywnościowymi i zachowaniu stabilnego obrotu zapasami. Obecnie europejska sieć logistyki i łańcucha dostaw CoCo obejmuje swoim zasięgiem większość regionu i jest gotowa na wsparcie aktualnych planów ekspansji. Firma również inwestuje w budowę lokalnego potencjału. Ośrodek szkoleniowy w Holandii zapewnia kursy w zakresie działalności operacyjnej i kursy dla baristów, dzięki czemu jej partnerzy mogą stosować najlepsze praktyki i zachować poziom jakości na stale wysokim poziomie.

Kluczowym atutem marki jest różnorodność oferty. CoCo oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym napoje z kulkami popping pearl, herbaty mleczne i owocowe. Zespoły badawczo-rozwojowe łączą innowacje o zasięgu globalnym z dostosowaniem smaków do lokalnych gustów, pomagając marce w tworzeniu więzi z konsumentami wywodzącymi się z różnych kręgów kulturowych.

Szczegółowe informacje dla potencjalnych franczyzobiorców znajdują się na stronie https://www.coco-tea.com/Franchise.

CoCo Bubble Tea

Coco Bubble Tea to międzynarodowa marka herbaty bąbelkowej założona w 1997 r. Jest znana ze swojego zaangażowania w wysokiej jakości składniki, konsekwentne stosowanie standardów produkcji i nieustanne innowacje produktowe. Firma kontynuuje międzynarodową ekspansję poprzez połączenie własnych punktów sprzedaży i współpracy z franczyzobiorcami. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.coco-tea.com/.

CoCo impulsa su expansión en Europa con una alianza estratégica en Bélgica y abre nuevas oportunidades de franquicia

La reconocida marca internacional de té boba CoCo Bubble Tea ha anunciado una asociación estratégica con Bubble Bar, con el objetivo de impulsar su...
CoCo oznamuje strategické partnerstvo v Belgicku zamerané na urýchlenie expanzie v Európe

CHARLEROI, Belgicko, 20. apríl 2026 /PRNewswire/ – Popredná značka bublinkového čaju CoCo Bubble Tea dnes oznámila strategické partnerstvo so...
