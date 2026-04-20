CoCo ogłasza strategiczne partnerstwo w Belgii w celu przyspieszenia ekspansji na rynku europejskim

CHARLEROI, Belgia, 20 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Czołowa marka herbaty bąbelkowej CoCo Bubble Tea ogłosiła dzisiaj partnerstwo z marką Bubble Bar z myślą o wsparciu kolejnego etapu rozwoju w kluczowych miastach regionu krajów Beneluksu. Celem współpracy jest pogłębienie realizacji strategii lokalizacyjnej w Europie poprzez połączenie innowacji produktowych, standaryzacji działalności operacyjnej i wiedzy na temat rynku lokalnego, aby dostarczyć doświadczenia płynące ze spożywania herbaty, które trafią do gustów europejskich konsumentów.

CoCo Bubble Bar in Charleroi

Bubble Bar, firma założona w 2014 r. w Antwerpii, jest powszechnie uważana za pioniera belgijskiego rynku herbat bąbelkowych. „Od samego początku pracowaliśmy nad pokazaniem belgijskim konsumentom kreatywności i jakości naszej herbaty bąbelkowej. Partnerstwo z CoCo pozwoli nam na powiększenie skali tej wizji przy zachowaniu znaczenia lokalnego charakteru, który definiuje naszą tożsamość" - powiedział dyrektor Bubble Tea.

Poprzez współpracę z zaufanym lokalnym partnerem, CoCo łączy swoje globalne systemy działalności operacyjnej i możliwości w zakresie rozwoju nowych produktów z analizą lokalnych trendów konsumenckich, wspierając bardziej elastyczny i skoncentrowany na klientach model ekspansji i umocnienie pozycji rynkowej.

Plany europejskiego rozwoju CoCo i rosnąca dynamika rynku

Marka CoCo wkroczyła na rynek Beneluksu trzy lata temu i obecnie prowadzi pięć sklepów w Holandii. Firma planuje poszerzenie tej sieci do 17 sklepów w tym kraju. W Belgii otworzono trzy sklepy, w Brukseli, Antwerpii i Leuven, przy czym docelowo planowane jest 14 lokalizacji. Poza krajami Beneluksu, marka CoCo otworzyła sklepy w Berlinie i Düsseldorfie, a lokalizacja we Frankfurcie zostanie uruchomiona w pierwszej połowie 2026 r., co odzwierciedla stabilne postępy na rynku niemieckim.

Dodatkowe lokalizacje, które firma planuje otworzyć w połowie roku obejmują Budapeszt (Węgry), Bijlmer (Amsterdam) i hiszpańską Malagę. Marka CoCo wkroczyła w tym roku również do Armenii i Egiptu, jeszcze bardziej poszerzając swoją obecność na międzynarodowym rynku.

Według danych Research & Markets, prognozowany wzrost rynku herbaty bąbelkowej osiągnie poziom od 686 mln USD w 2025 r. do 1,22 mld USD do 2032 r. przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) wynoszącym 8,6%. Analitycy Persistence Market Research podkreślają, że Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Holandia należą do rynków o najwyższej dynamice, na których napoje w stylu azjatyckim zyskują coraz większą popularność. Analitycy zauważają również rolę Pokolenia Z w napędzaniu zapotrzebowania na atrakcyjne wizualnie i indywidualizowane napoje, które można pić wspólnie, co wprowadziło herbaty bąbelkowe do głównego nurtu.

„Zachęciło nas tempo rozwoju rynku i jesteśmy przekonani o słuszności naszej długofalowej wizji dla Europy" - powiedział Warren Chen, dyrektor generalny CoCo Bubble Tea. - Dzięki współpracy z regionalnymi partnerami o ugruntowanej pozycji, budujemy sieć zakorzenioną zarówno w tożsamości kulturowej jak i w doskonałości operacyjnej".

Ekspansja CoCo napędzana globalnym łańcuchem dostaw i lokalnymi innowacjami

CoCo realizuje strategię ekspansji dzięki zintegrowanemu globalnemu łańcuchowi dostaw i regionalnej optymalizacji. Scentralizowany ośrodek celny i dystrybucyjny w Holandii pomaga w poprawie efektywności kosztowej, zachowaniu zgodności z europejskimi normami żywnościowymi i zachowaniu stabilnego obrotu zapasami. Obecnie europejska sieć logistyki i łańcucha dostaw CoCo obejmuje swoim zasięgiem większość regionu i jest gotowa na wsparcie aktualnych planów ekspansji. Firma również inwestuje w budowę lokalnego potencjału. Ośrodek szkoleniowy w Holandii zapewnia kursy w zakresie działalności operacyjnej i kursy dla baristów, dzięki czemu jej partnerzy mogą stosować najlepsze praktyki i zachować poziom jakości na stale wysokim poziomie.

Kluczowym atutem marki jest różnorodność oferty. CoCo oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym napoje z kulkami popping pearl, herbaty mleczne i owocowe. Zespoły badawczo-rozwojowe łączą innowacje o zasięgu globalnym z dostosowaniem smaków do lokalnych gustów, pomagając marce w tworzeniu więzi z konsumentami wywodzącymi się z różnych kręgów kulturowych.

Szczegółowe informacje dla potencjalnych franczyzobiorców znajdują się na stronie https://www.coco-tea.com/Franchise.

CoCo Bubble Tea

Coco Bubble Tea to międzynarodowa marka herbaty bąbelkowej założona w 1997 r. Jest znana ze swojego zaangażowania w wysokiej jakości składniki, konsekwentne stosowanie standardów produkcji i nieustanne innowacje produktowe. Firma kontynuuje międzynarodową ekspansję poprzez połączenie własnych punktów sprzedaży i współpracy z franczyzobiorcami. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.coco-tea.com/.

