CoCo oznamuje strategické partnerstvo v Belgicku zamerané na urýchlenie expanzie v Európe
Apr 20, 2026, 04:00 ET
CHARLEROI, Belgicko, 20. apríl 2026 /PRNewswire/ – Popredná značka bublinkového čaju CoCo Bubble Tea dnes oznámila strategické partnerstvo so spoločnosťou Bubble Bar na podporu ďalšej fázy rastu v kľúčových mestách regiónu Beneluxu. Partnerstvo je navrhnuté tak, aby prehĺbilo lokalizačnú stratégiu spoločnosti CoCo v Európe kombinovaním produktových inovácií, štandardizovaných operácií a znalostí miestneho trhu s cieľom poskytnúť zážitok z čaju, ktorý osloví európskych spotrebiteľov.
Bubble Bar, založený v roku 2014 v Antverpách, sa všeobecne považuje za priekopníka belgickej scény bublinkového čaju. „Od začiatku sme sa snažili predstaviť belgickým spotrebiteľom kreativitu a kvalitu, ktoré sa za bublinkovým čajom skrývajú. Vďaka partnerstvu s CoCo môžeme túto víziu škálovať a zároveň zachovať lokálny význam, ktorý definuje našu identitu," povedal riaditeľ Bubble Bar.
Vďaka spolupráci s dôveryhodným regionálnym partnerom spoločnosť CoCo kombinuje svoje globálne prevádzkové systémy a schopnosti vývoja produktov s praktickými poznatkami o spotrebiteľoch. Podporuje tak prispôsobiteľnejší model expanzie zameraný na spotrebiteľa a silnejšiu relevantnosť na trhu.
Mapovanie rastu a rastúcej trhovej dynamiky spoločnosti CoCo v Európe
Spoločnosť CoCo vstúpila na trh v Beneluxe pred tromi rokmi a aktuálne prevádzkuje päť predajní v Holandsku. Spoločnosť plánuje v krajine rozšírenie na 17 predajní. V Belgicku prevádzkuje CoCo tri predajne v Bruseli, Antverpách a Leuvene a očakáva rozšírenie na 14 pobočiek. Okrem krajín Beneluxu otvorila spoločnosť CoCo predajne v Berlíne a Düsseldorfe. V prvej polovici roka 2026 je naplánované otvorenie pobočky vo Frankfurte, čo odráža stabilný pokrok na nemeckom trhu.
Medzi ďalšie lokality, ktoré sa majú otvoriť v polovici roka, patria Budapešť v Maďarsku, Bijlmer v Amsterdame a Malaga v Španielsku. Spoločnosť CoCo tento rok expandovala aj do Arménska a Egypta, čím si ďalej rozšírila svoju medzinárodnú prítomnosť.
Podľa agentúry Research & Markets by mal európsky trh s bublinkovým čajom vzrásť zo 686 miliónov USD v roku 2025 na 1,22 miliardy USD do roku 2032 pri medziročnej miere rastu (CAGR) 8,6 %. Prieskum trhu Persistence Market Research označuje Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Holandsko za najdynamickejšie trhy, kde si nápoje ázijského štýlu získavajú na popularite. Analytici tiež poukazujú na rolu generácie Z pri zvyšovaní dopytu po vizuálne atraktívnych, prispôsobiteľných a zdieľateľných nápojoch, čím sa bublinkový čaj stáva mainstreamovým nápojom.
„Povzbudzuje nás dynamika trhu a veríme v našu dlhodobú víziu pre Európu," uviedol Warren Chen, generálny riaditeľ spoločnosti CoCo Bubble Tea. „Spoluprácou so etablovanými regionálnymi partnermi budujeme sieť založenú na kultúrnej relevantnosti aj prevádzkovej excelentnosti."
Expanziu značky CoCo poháňa globálny dodávateľský reťazec a lokálne inovácie
Spoločnosť CoCo podporuje svoju expanziu integrovaným globálnym dodávateľským reťazcom aj regionálnou optimalizáciou. Centralizované colné a distribučné stredisko v Holandsku pomáha zlepšiť nákladovú efektívnosť, spĺňať európske potravinárske normy a udržiavať stabilnú obrátkovosť zásob. Európska logistická a dodávateľská sieť spoločnosti CoCo v súčasnosti pokrýva väčšinu regiónu a je dobre pripravená na podporu prebiehajúcich plánov spoločnosti na rozširovanie. Spoločnosť investuje aj do budovania lokálnych kapacít. Špecializované školiace stredisko v Holandsku poskytuje prevádzkové školenia a školenia baristov, aby mohli partneri uplatňovať osvedčené postupy a udržiavať konzistentnú kvalitu služieb.
Kľúčovou silnou stránkou zostáva rozmanitosť produktov. CoCo ponúka široký sortiment nápojov vrátane perličkových, mliečnych čajov a ovocných čajov. Tímy výskumu a vývoja spoločnosti kombinujú globálne inovácie s adaptáciou na lokálne chute, čo pomáha značke zaujať spotrebiteľov z rôznych kultúrnych prostredí.
O spoločnosti CoCo Bubble Tea
Značka bublinkového čaju CoCo Bubble Tea bola založená v roku 1997. Ide o globálnu značka bublinkového čaju, známu svojím záväzkom ku kvalitným surovinám, konzistentným štandardom prípravy a neustálym inováciám produktov. Spoločnosť neustále rozširuje svoju medzinárodnú prítomnosť kombináciou vlastných prevádzok a franšízových partnerstiev. Viac informácií nájdete na stránke https://www.coco-tea.com/.
