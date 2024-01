Cognizant déploie la technologie Just Walk Out d'Amazon pour CITSA, l'Association étudiante de l'Institut de technologie de Canberra

La collaboration avec CITSA permet de mettre à la disposition des étudiants une technologie leur donnant accès quasiment 24 h/24 et 7 jours/7 au magasin de l'Association étudiante

SYDNEY, 31 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq : CTSH), l'une des principales entreprises de services professionnels au monde, a annoncé aujourd'hui avoir été choisie par l'Association étudiante de l'Institut de technologie de Canberra (CITSA, Canberra Institute of Technology Student Association) pour l'intégration de systèmes et la prise en charge de paiements pour la technologie Just Walk Out d'Amazon dans le magasin de l'Association étudiante, Yala Plus. CITSA est le premier établissement d'enseignement à mettre en œuvre cette technologie dans l'hémisphère sud. Yala Plus, le magasin de l'Association étudiante, offre une expérience retail rapide et sans contact : les étudiants peuvent entrer dans le magasin sur le campus, prendre ce dont ils ont besoin et partir en évitant les files d'attente et les caisses.

« La technologie Just Walk Out d'Amazon profite à tous les étudiants du CIT [Canberra Institute of Technology], en particulier ceux qui étudient en dehors des heures normales d'ouverture, a déclaré Andrew Scotford, PDG de l'Association étudiante du CIT. Comme de nombreux étudiants du CIT concilient travail, études et formation, la flexibilité et l'accessibilité sont des facteurs importants. De nombreux étudiants vivant sur le Campus Bruce du CIT (CIT Bruce Campus) n'ont pas un accès facile aux magasins à proximité. Le magasin Yala Plus offre maintenant un accès pratique à l'alimentation, aux boissons et à d'autres produits essentiels. »

Le déploiement continu de la technologie Just Walk Out dans les établissements d'enseignement australiens représente une opportunité de croissance stratégique pour Cognizant qui peut ainsi démontrer de nouvelles capacités dans un secteur qui devrait croître rapidement. Cognizant aide les organisations à déployer et à fournir des solutions technologiques conçues pour améliorer l'expérience client et soutenir une croissance rapide tout en minimisant le risque de décalage technologique.

La solution permettra de réduire les problèmes d'encaissement et d'améliorer l'expérience d'achat tout en rationalisant la gestion des stocks pour l'Association étudiante. La technologie Just Walk Out est conçue pour transformer l'expérience retail en tirant parti de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur et l'apprentissage profond, y compris l'IA générative, pour créer une expérience d'achat sans friction.

« Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés par CITSA pour fournir cette technologie qui améliore l'expérience d'achat des étudiants, a déclaré Rob Marchiori, responsable de l'Australie chez Cognizant. En automatisant le processus d'encaissement, l'Association étudiante peut offrir un accès presque 24 h/24 aux ressources du magasin dont les étudiants ont besoin pour rester concentrés sur leurs études. Cela témoigne de la priorité qu'accorde Cognizant au déploiement d'une technologie adaptée et conçue pour améliorer l'expérience client. »

« Nous félicitons l'Association étudiante de l'Institut de technologie de Canberra d'avoir amélioré l'expérience étudiante sur le campus grâce à la dernière technologie sans caisse, a déclaré Jon Jenkins, vice-président de la technologie Just Walk Out chez Amazon. Nous sommes ravis de collaborer avec l'Association étudiante pour lancer la technologie Just Walk Out dans le magasin Yala Plus : ce déploiement est le premier du genre dans un établissement d'enseignement supérieur de l'hémisphère sud. La technologie Just Walk Out d'Amazon offrira un confort d'utilisation inégalé aux étudiants, leur permettant d'accéder facilement à des rafraîchissements jour et nuit. »

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) donne vie à des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser la technologie, à réimaginer les processus et à transformer les expériences afin qu'ils puissent rester en tête dans notre monde en constante évolution. Ensemble, nous améliorons le quotidien. Découvrez comment sur www.cognizant.com ou en suivant @cognizant.

À propos de l'Institut de technologie de Canberra

L'Institut de technologie de Canberra a une histoire impressionnante en matière d'enseignement technique et de perfectionnement dans le Territoire de la capitale australienne et les environs. Formant actuellement environ 20 000 étudiants par an, l'Institut a un impact sur plus de personnes après les études secondaires que tout autre établissement d'enseignement supérieur dans le Territoire de la capitale australienne.

L'Association étudiante de l'Institut de technologie de Canberra (CITSA) est l'organisation étudiante officielle qui représente la population étudiante de l'Institut de technologie de Canberra (CIT, Canberra Institute of Technology) dans toute sa diversité. Passionnément engagée envers le bien-être et la représentation des étudiants, ainsi que le développement d'une communauté, CITSA joue un rôle central dans l'amélioration de l'expérience étudiante au CIT. CITSA s'engage à améliorer l'expérience étudiante par le plaidoyer, le soutien et un large éventail d'événements et d'activités. L'association se donne pour mission de donner aux étudiants les moyens de connaître un avenir brillant.

