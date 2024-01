Cognizant zavádza technológiu Just Walk Out od spoločnosti Amazon pre Študentskú asociáciu technologického inštitútu v Canberra

Spoluprácou s CITSA sa študentom poskytuje technológia umožňujúca takmer nepretržitý prístup do obchodu študentskej asociácie

SYDNEY, 31. januára 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH), jedna z popredných svetových spoločnosti poskytujúcich odborné služby dnes oznámila, že bola menovaná Študentskou asociáciou technologického inštitútu v Canberra (Canberra Institute of Technology Student Association – CITSA) na integráciu systémov a podporu platieb v súvislosti s technológiou Just Walk Out od spoločnosti Amazon v obchode študentskej asociácie Café Yala Plus. Asociácia CITSA je prvým poskytovateľom vzdelávania, ktorý bude zavádzať túto technológiu na južnej pologuli. Obchod študentskej asociácie Café Yala Plus poskytuje rýchly, bezkontaktný zážitok z maloobchodného predaja študentom, ktorí majú prístup do obchodu na akademickej pôde, aby získali, čo potrebujú a odišli tak, že sa vyhnú radom a pokladniam.

Technológia Just Walk Out od Amazon prináša úžitok všetkým študentom Technologického inštitútu v Canberra (Canberra Institute of Technology – CIT), najmä tým, ktorí študujú mimo pravidelných prevádzkových hodín," povedal Andrew Scotford, výkonný riaditeľ Študentskej asociácie CIT. „Mnoho študentov CIT sa snaží udržať rovnováhu medzi prácou, štúdiom a tréningom, preto sú flexibilita a dostupnosť dôležité. Mnoho študentov býva v internáte Bruce CIT a chýba im jednoduchý prístup k nakupovaniu v okolí. Café YalaPlus teraz ponúka pohodlný prístup k jedlu, nápojom a ďalším základným položkám."

Pokračujúce zavádzanie technológie Just Walk Out na austrálskych vzdelávacích inštitúciách predstavuje pre spoločnosť Cognizant príležitosť pre strategický rast, aby predviedla nové spôsobilosti v odvetví, od ktorého sa očakáva rýchly rast. Cognizant pomáha organizáciám nasadzovať a poskytovať technologické riešenia určené na zlepšenie skúseností zákazníkov a podporu rýchleho rastu pri minimalizovaní rizika technologického nesúladu.

Týmto riešením sa zmenší množstvo problémov na pokladni a zlepší sa zážitok z nakupovania, pričom sa zjednoduší riadenie zásob študentskej asociácie. Technológia Just Walk Out je navrhnutá, aby transformovala zážitok z maloobchodného nakupovania využívaním moderných technológií, ako je umelá inteligencia, napr. počítačové videnie a hĺbkové učenie vrátane generatívnej umelej inteligencie na vytvorenie bezproblémového zážitku z nakupovania.

„Sme nadšení, že sme boli vybratí asociáciou CITSA dodať túto technológiu na zlepšenie zážitku z nakupovania študentov," povedal Rob Marchiori, vedúci pre Austráliu v spoločnosti Cognizant. „Automatizovaním procesu pokladne môže študentská asociácia ponúkať takmer 24-hodinový prístup k zdrojom v obchode, ktoré študenti potrebujú, aby sa mohli naďalej sústrediť na svoje štúdiá. To je dôkazom silného zamerania spoločnosti Cognizant na nasadzovanie technológie, ktorá zodpovedá svojmu účelu a je navrhnutá na zlepšovanie skúsenosti zákazníkov."

„Blahoželáme Študentskej asociácii technologického inštitútu v Canberra k zlepšeniu skúsenosti študentov na akademickej pôde vďaka najnovšej technológii bez použitia pokladne," uviedol Jon Jenkins, viceprezident pre technológiu Just Walk Out v spoločnosti Amazon. „Teší nás, že môžeme spolupracovať so študentskou asociáciou pri zavádzaní technológie Just Walk Out v obchode Café YalaPlus. Ide o realizáciu prvú svojho druhu v inštitúcii vyššieho vzdelávania na južnej pologuli. Technológia Just Walk Out od spoločnosti Amazon poskytne študentom novú úroveň pohodlia a umožní im jednoduchý prístup k občerstveniu vo dne aj v noci."

O spoločnosti Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) navrhuje moderné podniky. Našim klientom pomáhame modernizovať technológie, pretvárať procesy a transformovať skúsenosti, aby si mohli zachovať náskok v našom rýchlo sa meniacom svete. Spolu zlepšujeme každodenný život. Zistite ako na www.cognizant.com alebo @cognizant.

O Technologickom inštitúte v Canberra

Technologický inštitút v Canberra má pôsobivú históriu, zabezpečujúc technické a ďalšie vzdelávanie v asistovanej počítačovej technológii a pridružených oblastiach. V súčasnosti každý rok vyškolí okolo 20 000 študentov, dotýkajúc sa väčšieho počtu životov v rámci nadstavbového stredoškolského vzdelania ako ktorákoľvek inštitúcia terciárneho vzdelania v oblasti asistovanej počítačovej technológie.

Študentská asociácia technologického inštitútu v Canberra (CITSA) je oficiálny študentský orgán zastupujúci rozmanitú populáciu študentov na Technologickom inštitúte v Canberra (CIT). Asociácia CITSA, ktorá je vášnivo oddaná blahu študentov, ich zastupovaniu a budovaniu komunity, zohráva ústrednú úlohu v oblasti zlepšovania skúsenosti študentov inštitútu CIT. Asociácia CITSA sa zaviazala zlepšovať zážitok študentov prostredníctvom ich presadzovania, podpory a širokej škály podujatí a činností. Asociácia sa venuje posilňovaniu študentov pre svetlú budúcnosť.

Pre viac informácií sa obráťte na:

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg