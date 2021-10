Concluyó con éxito el Concurso de innovación de aplicaciones Huawei HMS 2021: iluminando una vida de IA sin contratiempos

Lista de ganadores del premio: explorar con pasión una vida de IA sin contratiempos

Entre los siete premios que se otorgaron en la región de China en la competencia de este año, el premio Mejor Aplicación se otorgó a Baby Panda World, Iflynote, Cartoon, Jnotes y Tide. El título de Mejor Aplicación de Impacto Social fue para Meditation Planet, Colorfulclouds y Dnurse, mientras que PVZ2, Jade Dynasty y Eclipse ganaron el premio Mejor Juego. Enjoying FM obtuvo el premio Cobertura de Todos los Escenarios, y el premio Mejor Innovación en HMS Core fue otorgado a Itinerary Assistant y AR Words. Por último, pero no menos importante, AR Dinosaur World se llevó el premio Tech Women, mientras que Mira Music Junior, Text Grabber, Dongdong, Memopad y Legends of the Condor Heroes lograron Mención de Honor.

Aplicaciones de 5 estrellas en las cinco regiones de la competencia: muestra de innovación de vanguardia

Tide, ganadora de Mejor Aplicación para la región de China en la competencia, está integrada con HUAWEI HiCar para implementar el Internet de los Vehículos (IoV). Además, utiliza el HMS Core Health Kit para ayudar a los usuarios a dormir mejor y vivir una vida más saludable.

Para el concurso de este año se presentaron tres nuevos premios; Cobertura de Todos los Escenarios, Tech Women y Mejor Innovación en HMS Core. Enjoying FM, ganadora del premio Cobertura de Todos los Escenarios, trabaja con el ecosistema HUAWEI HiCar para ofrecer a los usuarios un entretenimiento prémium en el automóvil que admite la transferencia de audio entre dispositivos sin contratiempos. Shen Qiu, la desarrolladora de AR Dinosaur World que ganó el premio Tech Women, utilizó sus rasgos femeninos para fusionar la diversión con el conocimiento, ayudando a despertar la imaginación de los niños y animándolos a explorar el mundo. Itinerary Assistant y AR Words, ganadores del premio Mejor Innovación en HMS Core, integran el Awareness Kit, el Ads Kit, el ML Kit y AR Engine para ofrecer experiencias más inteligentes, convenientes e innovadoras para los usuarios.

Las regiones de la competencia fuera de China también han sido testigos de una serie de aplicaciones excepcionales que tienen como objetivo abordar asuntos humanos y sociales. Una de esas aplicaciones es Plano – Parental Control de la región Asia-Pacífico en la competencia, que ayuda a proteger la salud ocular de los niños. Otras participaciones destacadas incluyeron a Go Zero Waste de la región Europa en la competencia, dedicada a la conservación de recursos y la protección ambiental; Blind Assistant de la región Oriente Medio y África en la competencia, que ayuda a los usuarios con discapacidades visuales a reconocer imágenes y textos; y Mujer Ingeniera de la región América Latina en la competencia, que tiene como objetivo inspirar a las mujeres a seguir una carrera en ingeniería.

A finales de septiembre de 2021, el número de desarrolladores en el ecosistema de Huawei llegó a los 5,1 millones y la cantidad de aplicaciones integradas con HMS Core superó las 173.000. Con el lanzamiento oficial de HMS Core 6 se están abriendo más tecnologías avanzadas que abarcan diversos campos, y las características y servicios existentes se están actualizando para ofrecer una experiencia de usuario consistente para aplicaciones interplataformas e interdispositivos. Seguiremos organizando y apoyando varias competencias de desarrolladores y el programa Shining Star para fomentar la participación de desarrolladores de todo el mundo en el ecosistema HMS y ayudarlos a lograr la innovación para construir una experiencia de vida digital más inteligente y conveniente en todos los escenarios.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1668898/image_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1668899/image_2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1668900/image_3.jpg

FUENTE Huawei

SOURCE Huawei