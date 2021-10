Concurso Huawei HMS App Innovation de 2021 concluído com sucesso: iluminando uma vida de IA contínua

Lista de ganhadores dos prêmios: explorando com paixão uma vida de IA contínua

Entre os sete prêmios que foram concedidos na região de competição da China durante o concurso deste ano, o prêmio de Melhor Aplicativo foi para Baby Panda World, Iflynote, Cartoon, Jnotes e Tide. O título de Melhor Aplicativo de Impacto Social foi para Meditation Planet, Colorfulclouds, e Dnurse, enquanto PVZ2, Jade Dynasty e Eclipse ganharam o prêmio de Melhor Jogo. O Enjoying FM recebeu o Prêmio de Alcance de Cenário Completo, e o Prêmio de Melhor Inovação HMS Core foi para Itinerary Assistant e AR Words. Por último, mas não menos importante, o AR Dinosaur World levou o Prêmio Mulheres Tecnológicas, enquanto Mira Music Junior, Text Grabber, Dongdong, Memopad e Legends of the Condor Heroes conquistaram a menção honrosa.

Aplicativos cinco estrelas em cinco regiões de competição: apresentando a inovação de ponta

Tide, o vencedor como Melhor Aplicativo na região de competição da China, está integrado à HUAWEI HiCar com o objetivo de implementar a Internet de Veículos (IoV). Ele também utiliza o HMS Core Health Kit para ajudar os usuários a dormir melhor e viver uma vida mais saudável.

O concurso deste ano contou com a apresentação de três novos prêmios, que são o Prêmio de Alcance de Cenário Completo, o Prêmio Mulheres Tecnológicas e o Prêmio de Melhor Inovação HMS Core. O Enjoying FM, ganhador do Prêmio de Alcance de Cenário Completo, trabalha com o ecossistema HUAWEI HiCar para oferecer aos usuários entretenimento de alta qualidade no veículo, suportando transferência de áudio contínua entre dispositivos. Shen Qiu, desenvolvedor do AR Dinosaur World, que ganhou o Prêmio Mulheres Tecnológicas, usou suas características femininas para fundir diversão com o conhecimento, ajudando a despertar a imaginação das crianças e incentivando-as a explorar o mundo. Itinerary Assistant e AR Words, vencedores do Prêmio de Melhor Inovação HMS Core, integram o Awareness Kit, o Ads Kit, o ML Kit e o AR Engine para oferecer experiências mais inteligentes, convenientes e inovadoras aos usuários.

As regiões de competição fora da China também testemunharam uma série de aplicativos excepcionais que têm como objetivo abordar questões humanas e sociais. Um destes aplicativos é o Plano – Parental Control da região de competição da Ásia-Pacífico, que ajuda a proteger a saúde ocular das crianças. Outras participações notáveis incluem o Go Zero Waste da região de competição da Europa, que se dedica à conservação de recursos e à proteção ambiental; o Blind Assistance da região da competição do Oriente Médio e da África, que ajuda os usuários portadores de deficiência visual a reconhecer imagens e textos; e o Mujer Ingeniera da região de competição da América Latina, que visa inspirar as mulheres a buscar uma carreira na área da engenharia.

Até o final de setembro de 2021, o número de desenvolvedores no ecossistema da Huawei era de 5,1 milhões, e o número de aplicativos integrados ao HMS Core havia ultrapassado 173 mil. Com o lançamento oficial do HMS Core 6, estão se abrindo tecnologias avançadas que abrangem muitos campos, e os recursos e serviços existentes estão sendo atualizados para oferecer uma experiência de usuário consistente para aplicativos multiplataforma e multidispositivo. Continuaremos organizando e apoiando várias competições de desenvolvedores e o Programa Shining Star para fomentar a participação de desenvolvedores globais no ecossistema HMS e ajudá-los a alcançar a inovação para construir uma experiência de vida digital mais inteligente e conveniente em todos os cenários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1668898/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1668899/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1668900/image_3.jpg

FONTE Huawei

