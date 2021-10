Le concours d'innovation d'applications Huawei HMS 2021 a connu un franc succès et ouvre la voie à une intelligence artificielle transparente

Le concours a attiré plus de 4 000 équipes provenant de plus de 200 pays et régions. « En ouvrant complètement l'écosystème HMS Core et en aidant les développeurs mondiaux à innover, Huawei aspire à construire un nouvel écosystème intelligent mondial pouvant desservir tous les appareils et adapté à tous les scénarios. Grâce à différents concours à l'intention des développeurs, nous espérons transformer des idées novatrices en réalité alors que nous nous efforçons de bâtir un monde pleinement connecté et intelligent », a déclaré Zhang Ping'an, président du Consumer Cloud Service de Huawei et PDG de Huawei Cloud BU.

Liste des gagnants : Exploration passionnée d'une intelligence artificielle transparente

Parmi les sept prix décernés dans la région de la Chine dans le cadre du concours de cette année, le prix de la meilleure application a été décerné à Baby Panda World, Iflynote, Cartoon, Jnotes et Tide. Le titre de la meilleure application d'impact social est allé à Meditation Planet, Colorfulclouds et Dnurse, tandis que le prix du meilleur jeu est revenu à PVZ2, Jade Dynasty et Eclipse. Enjoying FM a remporté le prix All Scenario Coverage Award, et le prix Best HMS Core Innovation Award a été décerné à Itinerary Assistant et à AR Words. Enfin, AR Dinosaur World a remporté le prix Tech Women's Award, tandis que Mira Music Junior, Text Grabber, Dongdong, Memopad et Legends of the Condor Heroes ont remporté la mention honorable.

Applications 5 étoiles dans les cinq régions participant au concours : Mettre en valeur l'innovation de pointe

L'application Tide, élue meilleure application pour la région de la Chine, est intégrée à HUAWEI HiCar pour mettre en œuvre l'Internet des véhicules (IoV). Elle utilise également la trousse Health Kit de HMS Core pour aider les utilisateurs à mieux dormir et à vivre plus sainement.

Trois nouveaux prix ont été décernés cette année, soit le All Scenario Coverage Award, le Tech Women's Award et le Best HMS Core Innovation Award. Enjoying FM, lauréat du prix All Scenario Coverage Award, collabore avec l'écosystème HiCar de HUAWEI pour offrir aux utilisateurs un divertissement haut de gamme dans les voitures qui prend en charge le transfert audio sans fil entre appareils. Shen Qiu, qui a développé d'AR Dinosaur World et a remporté le Tech Women's Award, a su faire valoir une approche toute féminine alliant plaisir et savoir afin de stimuler l'imagination des enfants et les encourageant à explorer le monde. Itinerary Assistant et AR Words, gagnants du prix Best HMS Core Innovation Award, intègrent les trousses Awareness Kit, Ads Kit et ML Kit, ainsi que le moteur AR Engine pour offrir aux utilisateurs des expériences plus intelligentes, pratiques et novatrices.

Les régions participantes hors de la Chine ont également fourni un certain nombre d'applications exceptionnelles qui visent à résoudre des problèmes humains et sociaux. L'une de ces applications est Plano, une application de contrôle parental découverte dans le cadre du concours dans la région de l'Asie-Pacifique, qui aide à protéger la santé des yeux des enfants. Mentionnons, entre autres participants dignes de mention, Go Zero Waste de la région de l'Europe, qui se consacre à la conservation des ressources et à la protection de l'environnement, Blind Assistant de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, qui aide les utilisateurs ayant une déficience visuelle à reconnaître les images et les textes, et Mujer Ingeniera, de la région de l'Amérique latine, qui vise à inciter les femmes à faire carrière en ingénierie.

À la fin de septembre 2021, le nombre de développeurs au sein de l'écosystème de Huawei a atteint 5,1 millions, et le nombre d'applications intégrées au HMS Core a dépassé 173 000. Avec le lancement officiel du HMS Core 6, des technologies de pointe dans de nombreux domaines sont en cours de lancement, et les fonctions et services existants sont mis à niveau afin d'offrir une expérience utilisateur uniforme pour les applications multiplateformes et multiappareils. Nous continuerons d'organiser et de soutenir divers concours destinés aux développeurs et le programme Shining Star afin d'encourager la participation des développeurs mondiaux à l'écosystème HMS et de les aider à innover en vue de créer une expérience de vie numérique plus intelligente et plus pratique, tous scénarios confondus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1668898/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1668899/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1668900/image_3.jpg

SOURCE Huawei