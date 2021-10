Súťaž o inováciu aplikácií Huawei HMS pre rok 2021 bola úspešne ukončená: Osvetlenie bezproblémového života s umelou inteligenciou

Zoznam ocenených víťazov: Nadšene preskúmajte bezproblémový život s umelou inteligenciou

Spomedzi siedmich ocenení, ktoré boli udelené v súťažnom regióne Čína v tohtoročnej súťaži, cenu za najlepšiu aplikáciu získali Baby Panda World, Iflynote, Cartoon, Jnotes a Tide. Ocenenie za najlepšiu aplikáciu so sociálnym dopadom (Best Social Impact App) získali Meditation Planet, Colorfulclouds a Dnurse, zatiaľ čo PVZ2, Jade Dynasty a Eclipse získali cenu za najlepšiu hru. Spoločnosť Enjoying FM získala ocenenie za pokrytie všetkých situácií (All-Scenario Coverage Award) a cenu za najlepšiu inováciu HMS Core (Best HMS Core Innovation Award) získali spoločnosti Itinerary Assistant a AR Words. V neposlednom rade spoločnosť AR Dinosaur World získala cenu pre ženy za úspech v technologickom sektore (Tech Women Award), zatiaľ čo spoločnosti Mira Music Junior, Text Grabber, Dongdong, Memopad a Legends of the Condor Heroes získali čestné uznanie.

5-hviezdičkové aplikácie v piatich súťažných regiónoch: Predvedenie špičkových inovácií

Spoločnosť Tide, víťaz najlepšej aplikácie v súťažnom regióne Čína, spolupracuje s HUAWEI HiCar na implementácii internetu vozidiel (IoV) Využíva tiež súpravu HMS Core Health Kit, ktorá používateľom pomáha lepšie spať a žiť zdravší život.

Tohtoročná súťaž priniesla tri nové ocenenia, ktorými sú cena za pokrytie všetkých situácií (All-Scenario Coverage Award), cena pre ženy za úspech v technologickom sektore (Tech Women Award) a cena za najlepšiu inováciu HMS Core (Best HMS Core Innovation Award). Enjoying FM, víťaz ceny za pokrytie všetkých situácií (All-Scenario Coverage Award), spolupracuje s ekosystémom HUAWEI HiCar a poskytujú používateľom prémiovú zábavu do auta, ktorá podporuje bezproblémový prenos zvuku medzi zariadeniami. Shen Qiu, vývojárka spoločnosti AR Dinosaur World, ktorá vyhrala cenu pre ženy za úspech v technologickom sektore (Tech Women Award), využila svoje ženské črty na spojenie zábavy s vedomosťami, pomohla podnietiť detskú predstavivosť a povzbudiť ich k objavovaniu sveta. Spoločnosti Itinerary Assistant a AR Words, víťazi ceny za najlepšiu inováciu HMS Core (Best HMS Core Innovation Award), integrujú súpravy Awareness Kit, Ads Kit, ML Kit a AR Engine, aby poskytli používateľom inteligentnejšie, pohodlnejšie a inovatívnejšie skúsenosti.

Konkurenčné regióny mimo Číny boli tiež svedkami množstva vynikajúcich aplikácií, ktorých cieľom je riešiť ľudské a sociálne problémy. Jednou z takýchto aplikácií je Plano – Parental Control zo súťažného regiónu Ázia a Tichomorie, ktorá pomáha chrániť zdravie očí detí. Medzi ďalšie pozoruhodné aplikácie patrí Go Zero Waste zo súťažného regiónu Európa, ktorý sa venuje zachovaniu zdrojov a ochrane životného prostredia, Blind Assistant zo súťažného regiónu Blízky východ a Afrika, ktorý pomáha zrakovo postihnutým používateľom rozpoznávať obrázky a texty, a Mujer Ingeniera zo súťažného regiónu Latinská Amerika, ktorého cieľom je inšpirovať ženy, aby sa venovali kariére v strojárstve.

Do konca septembra 2021 dosiahol počet vývojárov v ekosystéme Huawei 5,1 milióna a počet aplikácií integrovaných s HMS Core presiahol 173 000. S oficiálnym spustením HMS Core 6 sa v mnohých oblastiach ďalej otvárajú pokročilé technológie a inovujú existujúce funkcie a služby, aby poskytovali konzistentnú používateľské prostredie pre aplikácie v rámci platforiem a zariadení. Budeme pokračovať v organizovaní a podpore rôznych súťaží pre vývojárov a program Shining Star, aby sme povzbudili účasť globálnych vývojárov v ekosystéme HMS a pomohli im dosiahnuť inovácie smerujúce k vybudovaniu inteligentnejšieho a pohodlnejšieho digitálneho života vo všetkých situáciách.

