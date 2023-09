CyberPeace conclui sua primeira Cúpula Global em colaboração com a Civil 20, um dos Grupos de Engajamento oficiais do G20 na Índia

Declaração de Deli e protocolo da CyberPeace anunciados

NOVA DELI, 20 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A CyberPeace, em colaboração com a Civil 20, um dos Grupos de Engajamento oficiais do G20 na Índia, e a United Service Institution of India como parceira de conhecimento, concluiu sua Cúpula CyberPeace inaugural em 1º de setembro de 2023, em Nova Deli. A cúpula contou com a participação de: Ministério da Eletrônica e TI; Governo da Índia; Centro Nacional de Proteção à Infraestrutura de Informações Críticas (NCIIPC)); Equipe-Índia (CERT-In) de resposta de emergência computacional; empresas de tecnologia e segurança cibernética como Zoom, Meta InMobi, Grupo GMR e Autobot Infosec; organizações globais como a Internet Society, ICANN, MANRS, APNIC, Africa Cyber Defence Forum e Globethics; organizações indianas como a DELNET, India Foundation e a SIA India; e instituições acadêmicas como a NLU Delhi, Bangalore e Bhopal. A ISB Hyderabad, Rashtriya Raksha University, Amrita Vishwa Vidyapeetham e SAKEC Mumbai estiveram presentes como apoiantes.

(LtoR) Maj Vineet Kumar Founder & Global President CyberPeace, Dr. Krishnashree Achuthan Civil20, Mr. SN Pradhan IPS DG NCB, Mr. Naveen Kumar Singh DG NCIIPC, Ms. Subi Chaturvedi InMobi, Lt Gen (Dr.) Rajesh P

A Cúpula, uma reunião de especialistas globais em cibersegurança, políticos, executivos do setor e entusiastas digitais, contou com a participação de algumas das personalidades mais notáveis do mundo, incluindo: Sra. Anne Neuberger, assessora adjunta do Presidente dos Estados Unidos da América e ex-diretora de segurança cibernética na NSA; Sr. Suresh Yadav, do Secretariado da Commonwealth; Sra. Esti Peshin, da Israel Aerospace; Sr. Pablo Hinojosa, da APNIC; Sr. Jay Gullish, da USIBC; Sra. Genie Sugene Gan, da Kaspersky; Sr. Gilbert Nyandeje, do Fórum Africano de Defesa Cibernética, Sr. Scott James, da Indiana University; Tenente-general MU Nair, coordenador nacional de segurança cibernética do Governo da Índia; Sr. SN Pradhan, IPS, Diretor-geral da BCN Índia; Sr. Navin Singh, IPS, Diretor-geral da NCIIPC; Dr. Sanjay Bahl, Diretor-geral do CERT-In.

"A Declaração de Deli e o Protocolo CyberPeace marcam um passo transformador rumo a um espaço cibernético mais seguro, inclusivo e resiliente. O objetivo é melhorar a cooperação global em segurança cibernética, reforçar o comportamento estatal responsável no espaço cibernético e criar um espaço on-line seguro para todos", disse o Tenente-general (Dr.) Rajesh Pant (Retd), ex-coordenador nacional de segurança cibernética do Governo da Índia.

Reconhecendo a liderança e o papel fundamental das nações da G20 na formação do cenário cibernético global, esta iniciativa convoca-as a defender esses princípios e reforçar seu compromisso com um espaço cibernético aberto, seguro e resiliente.

O Major Vineet Kumar, fundador da CyberPeace, disse: "A Cimeira Global da CyberPeace apresenta nosso compromisso inabalável de promover a colaboração, a resiliência e a unidade no cenário do espaço cibernético em constante evolução. Ao unirmos forças com as partes interessadas de todo o mundo, não estamos apenas prevendo o futuro — estamos moldando-o".

A Cimeira da CyberPeace também comemorou as contribuições de indivíduos no campo da paz cibernética por meio de Honras da CyberPeace e dos Prêmios eRaksha.

